Reconversion généalogiste : les compétences que vous devriez maîtriser

Vous êtes passionné(e) par l’histoire de votre famille et souhaitez vous reconvertir en généalogiste ? Il existe certaines compétences que vous devriez maîtriser pour réussir dans ce domaine. Le métier de généalogiste familial ou successoral s’exerce bien souvent en indépendant. Cependant, cela requiert de mobiliser un certain nombre de savoirs. C’est ce dont nous allons parler dans cet article.

La curiosité et la patience : les qualités requises chez le généalogiste

Parlons tout d’abord de savoir-être. Un généalogiste est avant tout un passionné qui n’hésite pas à passer de longues heures à remettre en question son travail et à mobiliser un maximum de ressources. Ce domaine requiert de la patience et de la curiosité.

A lire en complément : Comment imprimer sur céramique ?

En effet, il est souvent nécessaire de fouiller de nombreuses archives pour retrouver des informations sur ses ancêtres. Il faut donc être persévérant et ne pas se décourager facilement. Il est également important d’être curieux et de poser des questions pour obtenir des réponses.

La connaissance de l’Histoire, des cultures et des pays

Pour être un bon généalogiste, il est indispensable de posséder une connaissance approfondie de l’Histoire, des cultures et des pays. Cette connaissance permet de mieux comprendre les documents que l’on consulte et de les restituer dans leur contexte historique. Elle facilite également la recherche et l’interprétation des informations.

A lire en complément : Comment regarder Roland Garros 2021 ?

Généralement, les généalogistes se spécialisent dans des domaines particuliers. C’est le meilleur moyen pour eux de se nicher et donc de se faire une place sur le marché. Ils peuvent alors se spécialiser dans la recherche dans certains pays. Dans ce cas précis, il est préférable de parler la langue du pays. Néanmoins, comme vous le savez, l’anglais ouvre de nombreuses voies. Nous vous conseillons donc de prendre les devants et de prendre des cours d’anglais à distance. L’avantage des cours d’anglais en ligne est qu’ils ne vous demandent pas de stopper votre activité. Vous pouvez organiser votre temps comme bon vous semble.

Devenir généalogiste : apprendre à décrypter les textes anciens

Il est important de maîtriser les compétences techniques nécessaires pour décrypter les archives. Il est ainsi nécessaire de savoir lire et comprendre le latin et le vieux français, les langues couramment utilisées dans les documents anciens. Ainsi, une formation en paléographie pourrait être particulièrement judicieuse.

Il est également important de posséder des notions en droit, notamment pour comprendre les actes notariés. Si vous souhaitez être généalogiste successoral, cela devient même fondamental. Enfin, quelques connaissances en héraldique pourraient vous permettre de compléter vos recherches.

La généalogie est un métier passionnant qui demande des compétences multiples et variées. Pour réussir dans ce domaine, il est indispensable d’avoir une grande curiosité, de la patience et une forte capacité d’adaptation. Il est également important de posséder des connaissances approfondies en histoire, en cultures et en pays, ainsi que des compétences techniques pour décrypter les archives. Enfin, la maîtrise de l’anglais est devenue indispensable dans ce métier, compte tenu de l’importance de cette langue dans les documents d’archives. Avec ces compétences, vous pourrez devenir un généalogiste aguerri, capable de retracer avec succès l’histoire de votre famille et de celles de vos clients.