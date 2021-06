Accueil » Actu Comment regarder Roland Garros 2021 ? Actu Comment regarder Roland Garros 2021 ?

Dans l’histoire de la compétition, jamais deux éditions de Roland Garros n’ont été si rapprochées. Après celle de 2020, la porte d’Auteuil l’accueille cette année. Après la période des qualifications qui se sont déroulées du 24 mai au 28 mai 2021, les choses sérieuses commencent du 30 mai pour prendre fin le 13 juin 2021 sur la finale Homme au court Philip chartrier.

Un seuil de 5000 personnes est autorisé à passer les portes du court d’Auteuil. Cette limite passe à 13 000 personnes le 9 juin. Compte tenu de l’engouement que suscite l’évènement, plusieurs moyens sont mis en œuvre pour permettre aux amateurs de ce sport de vivre leur passion.

Suivre Roland Garros sur France TV et Amazon Prime Vidéo

Alors que d’habitude, France télévision et Eurosport étaient les seuls à diffuser la compétition, il en est autrement cette année et pour les deux autres éditions à venir soient celles de 2022 et de 2023. Tous les droits audiovisuels appartiennent désormais à France télévision et à amazone qui disposent respectivement du lot 1 et du lot 2.

Pour être plus explicite, France télévision est chargée de la diffusion de tous les matchs excepté ceux en sessions de soirée du court Philipe chartrier ainsi que ceux du court Simonne-Mathieu. Les programmes passeront sur France 4 ou France 5 à partir de 11h et sur France 2 à partir de 14h.

En ce qui concerne les demis finals, elles seront simultanément proposées par France TV et amazone. Ceci permettra un réel gain de visibilité au tournoi en plus de lui assurer une énorme entrée financière. D’ailleurs, la manne financière est prévue pour augmenter de 25% comparativement aux éditions précédentes.

Ces chaines ci-dessus citées (France 4, France 5et France 2) vous diffusent le match gratuitement. Vous pourrez donc y accéder depuis n’importe lequel de vos supports (ordinateur, TV, tablette, smartphone, etc.) Rendez-vous en ligne et téléchargez l’application France TV ou allez directement sur son site web pour ne rien rater de ces moments uniques.

Le programme de la compétition : se déplacer au stade

Vous avez également la possibilité de vous rendre au stade pour vivre vos matchs. Qui sait, vous aurez peut-être la chance de faire partir des 5000 personnes admises. Le premier tour de la compétition se déroulera du dimanche 30 mai au mardi 1er juin 2021. Les tours suivants soit le second, le troisième et le quatrième se joueront en deux jours et prendront fin le 7 juin. Suivront alors les quarts de finale qui débuteront la journée suivante soit le 8 juin.

Les joueurs se mesureront pendant deux jours et les demis finals prendront le relais sans jours de repos, du 10 au 11 juin. Les 12 et 13 juin (qui tombent sur un weekend) auront lieu, les grandes finales sur le court Philipe chartrier. La finale dame se déroulera le samedi tandis que celle des hommes, le dimanche 13 juin 2021.

Que ce soit directement sur les terrains de tennis que devant leur petit écran, le nombre de ceux qui attendent impatiemment cette compétions est assez important.