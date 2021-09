Accueil » Tech Qui est le fournisseur d’électricité le moins cher ? Tech Qui est le fournisseur d’électricité le moins cher ?

L’électricité est indispensable dans notre quotidien et est destinée au confort. Il aide à réaliser plusieurs tâches, qu’elle soit basique ou importante. Elle est utilisée de manière domestique et urbaine. L’électricité est fournie par plusieurs prestataires. Cependant, il faut savoir choisir son fournisseur pour économiser sur votre facture. Nous vous proposons ainsi dans cet article, un top 3 des fournisseurs d’électricité moins chère.

Fournisseur Mint Énergie

Tout d’abord, en matière d’électricité, Mint Energie est l’un des fournisseurs moins chers avec son offre online. Il offre à ses clients, un tarif allant à 15% moins cher sur le prix d’un kilowatt hors taxes d’électricité. De plus, Mint Energie offre une consommation d’énergie entièrement verte à ses clients. Cette énergie verte est renouvelable et contribue de ce fait à la reforestation de la planète. En plus de ces offres mirobolantes, il permet à ses clients de suivre en temps réel leur consommation. Il réserve des prestations de qualité aux clients grâce à son équipe professionnelle. Par ailleurs, Mint Énergie propose des codes de parrainage pouvant permettre de bénéficier sur vos proches. Opter pour ce fournisseur, c’est faire beaucoup d’économies sur vos factures et contribuées aussi à la sauvegarde et plantation des arbres sur la planète.

A découvrir également : Blog : hébergement mutualisé ou dédié ?

Fournisseur Planète OUI

Ce fournisseur offre de manière alternative l’électricité verte ainsi que les énergies renouvelables. Il s’approvisionne en totalité en énergies provenant de ressources renouvelables. Elle a été classée par Greenpeace le no 1 des fournisseurs vraiment verts. Comparé aux tarifs EDF 2021, il offre un tarif moins cher à ses clients. Ces tarifs sont beaucoup plus avantageux surtout pour les clients qui ont de petits compteurs électriques. Vous pourrez ainsi faire d’économies sur vos consommations d’électricité avec Planète Oui.

De plus, la souscription chez Planète OUI est simple, rapide et facile. Elle ne nécessite ni engagement, ni coupure, ni intervention. Vous avez même la possibilité de choisir la date de règlement de votre facture sans aucune pression. Attention : cela n’est applicable que pour les 700 premiers clients.

A lire aussi : Les avantages d'un VPN à la maison

Fournisseur Méga Énergie

Méga Énergie est un fournisseur de gaz et d’électricité qui offre ses prestations à tarif bas. Il propose des services de qualité, une Énergie verte à un meilleur prix allant a 13% moins cher que le tarif EDF. Vous pouvez faire d’économies sur vos factures lors votre souscription et des prolongations de contrats. Vous avez une facturation assez claire et une équipe professionnelle à votre écoute en temps réel.

Peu importe la formule que vous choisissez, vous obtiendrez une grande satisfaction. Devenez client en quelques minutes, sans vous déplacer et sans grandes formalités. Méga Energie est un fournisseur transparent qui vous permet de résilier le contrat si vous n’êtes pas satisfait. La résiliation est sans frais ni indemnités. En cas de difficultés, elle met à votre disposition une équipe pour vous aider dans la démarche.

Retenez qu’il existe une panoplie de fournisseurs d’énergies avec différentes formules. Le choix dépend de vous-même. Choisissez un fournisseur qui répond à votre budget et qui vous facilite la tâche.