Accueil » Loisirs Quels sont les 4 meilleurs sports pour la santé ? Loisirs Quels sont les 4 meilleurs sports pour la santé ?

Faire du sport, c’est bien. Mais réussir à préserver sa santé, c’est encore mieux ! Pour ce faire, des pratiques permettent de lier les deux en ayant une activité physique bonne pour la santé. Le plus important étant de se protéger contre les maladies cardiaques en pratiquant un sport efficace. Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas forcément faire des activités ultra-intensives. L’important étant de faire quelque chose qui correspond à sa morphologie, à son niveau, et qui peut être pratiqué régulièrement ! Voici les 4 meilleurs sports pour être et rester en bonne santé.

La natation, le sport du bon élève

Comme tout le monde le sait déjà, la natation permet la musculation de tout le corps, ne fait pas souffrir les articulations, et améliore les capacités respiratoires. En plus de cela, les fonctions cardiaques sont aussi plus saines. Aller à la piscine 2 ou 3 fois par semaine aide à retrouver la forme rapidement et sainement en offrant une sensation de bien-être à court terme. Pour les adeptes de la pratique, il est envisageable de s’équiper de palmes (dans un second temps) pour fluidifier les mouvements et muscler davantage les cuisses. La natation est conseillée à tous ou presque. Il faut l’éviter en cas de syndrome infectieux, endocrinien ou malformatif. En cas de douleur au dos, il est également préférable de faire appel à un spécialiste avant de se lancer dans le grand bain.

Le cyclisme, une activité à l’air libre

Quoi de mieux qu’une bonne balade en plein air et en pleine campagne ? Lier le plaisir à l’agréable, c’est l’atout premier du cyclisme. Et chacun peut aller à son propre rythme ou choisir son propre style. Endurance, vitesse, tout-terrain, montée, descente, les possibilités sont multiples. Le vélo fait travailler tout le bas du corps en préservant les principales articulations, à savoir les chevilles, les hanches et les genoux. Les personnes concernées par les jambes qui s’alourdissent ou qui font de l’œdème peuvent s’adonner à cette pratique autant que bon leur semble ! Il faut tout de même éviter le cyclisme si des douleurs sont déjà présentes aux articulations. Cela peut les amplifier, surtout si elles sont présentes au niveau des genoux.

La boxe, un défouloir qui muscle le corps et l’esprit

Lorsque l’on fait du sport, on attend des résultats sur le plan physique, mais aussi sur le plan moral. Et bien justement, la boxe joue sur tous les tableaux ! Les plus grands champions le savent, boxer passe par un état de concentration exceptionnel et vide l’esprit des mauvaises ondes accumulées. Ceux qui ne connaissent pas la boxe ne voient en cette pratique qu’un vaste tissu de violence. Mais en pratiquant cette discipline, l’intégralité du corps est mobilisé, et le mental est totalement fixé sur le moment présent. Ce n’est pas pour rien que des rencontres internationales sont ultra-populaires dans le monde entier ! Le futur match entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk est très attendu par les fans, et les paris affluent déjà sur les sites des bookmakers. Au 16/08 Betway Paris Sportif affiche d’ailleurs une côte de 1.23 en faveur de Joshua. Les curieux pourront regarder cette rencontre et admirer l’état de concentration ainsi que les réflexes du champion en titre. La boxe, c’est aussi se défouler tout en se donnant confiance en soi !

La course à pied, une pratique simple mais efficace

Pour le coup, le seul artifice qui est nécessaire est une simple paire de baskets. Grâce à la course à pied, l’endurance est travaillée ce qui permet une réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Pour les débutants, pas d’inquiétude ! Il suffit de débuter par des trajets très courts, tout en courant à son propre rythme. Inutile de vouloir faire une course de vitesse ou de courir une heure dès son premier parcours, il est important d’évoluer en fonction de son niveau. La règle numéro 1 est donc de ne pas brûler les étapes en voulant aller trop vite. La seconde règle est de se mettre des objectifs clairs en fonction de ses premiers entraînements. Cela stimule et motive à atteindre des objectifs préalablement fixés ! La course à pied est à éviter en cas de surpoids, afin d’éviter les douleurs articulaires.

Les disciplines qui permettent de se dépenser son nombreuses. Cependant, pour privilégier sa santé, il est nécessaire d’avoir une activité en fonction de son niveau, de son état physique, et de sa morphologie. Une fois le sport choisi, il faudra être régulier dans sa pratique pour avoir des effets à court terme. Rien ne vaut la satisfaction d’arriver à ses objectifs tout en mettant sa santé au premier plan !