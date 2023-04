Quels sont les bénéfices d’une année à l’étranger ?

Vous avez envie de partir vivre une expérience unique, mais vous hésitez à vous lancer ? Vous rêvez d’être bilingue en anglais ou de découvrir une nouvelle culture en profondeur ? De l’apprentissage d’une nouvelle langue à la découverte d’un nouveau mode de vie, vivre une année entière dans un pays étranger est une aventure exceptionnelle. Si vous hésitez à sauter le pas, nous vous donnons quelques bénéfices que vous retirerez forcément d’une année à l’étranger.

Parler couramment une langue étrangère

Tout d’abord, en partant une année à l’étranger, vous mettez toutes les chances de votre côté de rentrer totalement bilingue de votre expérience. Si vous voulez par exemple parler couramment l’anglais, vous ne trouverez pas de meilleures solutions que d’apprendre l’anglais à l’étranger. Dans un autre pays anglophone, vous aurez en effet des cours dispensés par des professeurs natifs du pays et vous serez en permanence obligé de vous débrouiller en anglais pour vous faire comprendre dans la vie de tous les jours. Une longue immersion avec des cours de langue constitue réellement l’option idéale pour parler couramment une langue étrangère.

Découvrir en profondeur une nouvelle culture

Autre atout de partir 1 an à l’étranger, vous aurez suffisamment de temps pour découvrir en profondeur une nouvelle culture. Si voyager à l’étranger est toujours une expérience incroyable, avoir le temps dans un pays est encore mieux pour s’imprégner de la culture et de l’atmosphère du pays. En une année, vous serez plongé au cœur des traditions du pays. Vous aurez le temps de vous habituer à votre nouvelle vie et de rencontrer des personnes avec qui partager des moments privilégiés.

S’offrir une nouvelle ouverture d’esprit

Autre bénéfice à vivre une année à l’étranger, vous allez vous offrir une nouvelle ouverture d’esprit. Quel que soit le pays que vous choisirez pour votre immersion, de nombreuses différences dans le mode de vie local vont vous ouvrir de nouvelles perspectives. Des horaires à la nourriture, vous n’avez pas fini de faire des découvertes à l’étranger et vous reviendrez forcément avec de nouvelles idées et en étant beaucoup plus ouverts.

Vivre l’aventure d’une vie

Enfin, choisir de partir une année dans un pays étranger constitue souvent l’expérience d’une vie. Vous vivrez tout en grand et en accéléré pendant votre année et il y a de fortes chances pour que les personnes que vous allez rencontrer restent des personnes très importantes tout au long de votre vie. De même, votre ouverture d’esprit et vos différentes découvertes seront souvent décisives dans les chemins que vous allez choisir d’emprunter pour la suite de votre vie. Dans tous les cas, vous avez la certitude de vous constituer des souvenirs mémorables pour la vie pendant votre aventure d’un an dans un pays étranger et de conserver toujours une attache toute particulière avec ce pays et sa culture.

Et vous, quels sont les bénéfices que vous avez retirés d’une année à l’étranger si vous avez déjà eu la chance de vivre cette expérience incroyable ?