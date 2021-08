Accueil » Mode Quels sacs sont tendance pour cet été 2021 ? Mode Quels sacs sont tendance pour cet été 2021 ?

Le sac est l’accessoire dont on ne se sépare jamais, que ce soit pour aller prendre un café, pour aller au travail ou pour se promener sur la plage. Pour la saison d’été 2021, les tendances les plus populaires sont toutes aussi intéressantes que jamais. Pour que vous rejoigniez cette mode, nous avons sélectionné certains des sacs les plus prisés cet été pour que vous puissiez les porter selon le look et le projet que vous avez.

Sacs vintages en bandoulière

Si on cherche sur Mon-petit-sac.fr une tendance qui va être partout cet été, c’est bien le sac en bandoulière. La ferveur pour les articles vintages et faits main se remarque avec les sacs en bandoulière, que l’on pourrait considérer comme un classique plutôt qu’une tendance à la mode. Cet été, ces sacs en bandoulière sont rejoints par le sac en cuir découpé à effet accordéon. Deux versions d’une même tendance qui fera partie de notre garde-robe au moins jusqu’en septembre.

Notez d’ailleurs que vous pouvez retrouver un grand nombre de modèles de sacs en matière végane, une super alternative au cuir véritable.

Sacs patchwork XXL

Les sacs géants ou XXL et patchwork sont de retour dans nos vies. Ils sont déjà l’une des tendances les plus raffinées de l’été. Ils sont disponibles dans des couleurs vives ou dans des couleurs plus classiques comme le noir, le marron ou le gris. C’est le sac parfait pour un usage quotidien. Imposants et souvent déstructurés, vous pouvez les porter à l’épaule ou de manière décontractée à la main, vous ne passerez jamais inaperçu.

Sac crochet

Un autre des classiques tendance de cet été est le sac crochet baggy ou simplement, le sac crochet. Si vous voulez un look bohème-chic, c’est le moyen idéal de compléter votre look. Les propositions sont infinies, allant du mini-sac au seau.

Sacs en osier

Si vous recherchez le modèle inconditionnel de l’été, c’est le sac en osier. Les amateurs de matériaux naturels et de style rustique vont adorer ce style. Si vous préférez donner une touche plus élégante à votre look, choisissez ceux avec des détails noirs. Ce n’est pas tout, il y a des marques qui ajoutent d’autres matériaux comme le cuir pour faire la différence.

Mini-sacs

On retrouvera aussi cet été les micro-sacs ou les mini-sacs qui inondent les profils de nombreux influenceurs. Les concepteurs sont passés du petit sac à des dimensions encore plus petites. Porté en bandoulière ou à la main, le sac à main minimaliste continue de gagner en popularité, alors n’emportez que l’essentiel lorsque vous sortez. En été 2021, un sac à main peut aussi être un bijou.

Des sacs colorés

Aucun été ne serait complet sans une explosion de couleurs vives et variées. Les sacs de couleur jaune et orange sont deux des couleurs phares de l’été 2021 et votre collection ne devrait pas être dépourvue d’un sac teinté dans ces couleurs. Ce type de modèles est parfait pour rompre avec un look monochrome. Ils peuvent également être utilisés toute l’année.

Le sac est un accessoire dont nous ne pouvons pas nous passer ; selon la saison, vous trouverez différentes propositions. Cependant, les sacs ci-dessus sont ceux qu’il vous faut pour rejoindre la tendance cet été. Optez pour le style qui vous correspond le plus et complétez votre total look estival.