CBD: la science nous montre pourquoi il s’agit d’un ingrédient actif à fort potentiel

La plante de chanvre a été utilisée de différentes manières pendant de nombreux siècles. Depuis lors, de nombreuses personnes l’ont également utilisé pour traiter des maladies.

Cela a été une indication pour les chercheurs que le CBD est un ingrédient actif qui pourrait avoir un grand potentiel.

De plus, depuis ce début d’année 2022, il est tout à fait légal d’utiliser du CBD – aussi bien sous forme de fleurs de CBD que d’huile de CBD ou autres – en France et en Europe.

De plus, si vous désirez en apprendre plus sur les autres études menées sur le CBD, cliquez ici..

Études sur le soulagement de la douleur avec du CBD

Les scientifiques ont déjà découvert que le CBD a un effet analgésique. Il existe déjà de nombreuses études sur ce sujet, mais aucune d’entre elles n’est suffisante pour pouvoir vraiment prouver l’effet du CBD.

Très souvent, les scientifiques étudient les effets analgésiques du CBD dans le cadre d’études portant sur les effets du CBD sur certaines maladies. Dans toutes les études sur les maladies associées à des douleurs sévères ou chroniques, un grand nombre de sujets rapportent que la douleur diminue lors de l’administration de CBD.

Bien que cela indique que le CBD peut réellement réduire la douleur associée à ces conditions, ce n’est pas une preuve.

Comme dans tous les autres domaines, c’est aussi le cas ici que pour une preuve fiable que le CBD soulage potentiellement la douleur, la situation de l’étude n’est tout simplement pas suffisante.

Une étude relativement récente menée par l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé et l’Université de Montréal offre de l’espoir aux personnes souffrant de douleur chronique. Ils ont trouvé la dose efficace de CBD nécessaire pour soulager la douleur en toute sécurité, mais sans les effets psychoactifs apportés par le THC.

Il existe de nombreuses autres études dans le domaine du soulagement de la douleur, mais, la plupart du temps, non seulement la substance active CBD est recherchée, mais dans de nombreux cas une combinaison de THC et de CBD ou même le cannabis lui-même.

Études sur l’action du CBD sur les troubles du sommeil

Certaines études examinent les effets du CBD sur le sommeil. Cependant, la plupart de ces études ont été menées sur des personnes qui n’avaient pas auparavant de troubles du sommeil significatifs.

Il a été constaté ici que la qualité du sommeil s’améliorait significativement chez la plupart des sujets.

Au Colorado en 2019, une équipe de chercheurs a examiné les résultats des patients psychiatriques. Ceux-ci ont pris du CBD pour les troubles du sommeil et aussi pour l’anxiété dans un cadre clinique.

Au cours des 30 premiers jours d’utilisation, une amélioration des valeurs de sommeil de près de 70% a été observée. Contrairement à de nombreux médicaments, le CBD a été très bien toléré par la plupart des patients et aucun effet secondaire significatif n’a été constaté.

Où puis-je trouver d’autres études intéressantes?

Des études passionnantes et actuelles peuvent être trouvées sur des bases de données scientifiques spéciales comme les sites spécialisés de vente de CBD en ligne les plus connus et les portails de connaissances sur le cannabis en tant que médicament. Vous y dénicherez des informations de professionnels de la santé ainsi que des témoignages passionnants.

Dans presque toutes les études CBD, vous trouverez donc le post-scriptum « Des investigations supplémentaires sont nécessaires ». Cependant, comme la recherche sur le CBD est encore relativement jeune, elle recèle un énorme potentiel.

Les études montrent également que le boom du CBD signifie que des huiles de CBD inférieures sont également en circulation. La faible qualité se traduit par une moindre efficacité. Atteindre des huiles de haute qualité avec une teneur élevée en CBD vaut la peine.

Commander le meilleur CBD en ligne en tant que particulier

Grace aux nouvelles lois françaises de 2022, vous pouvez dès à présent passer votre commande de CBD en ligne. Il est tout à fait légal d'utiliser du CBD en France.