Comment installe-t-on une pelouse synthétique ?

Le gazon artificiel est une excellente alternative au gazon naturel. Économique et très facile d’entretien, il faut savoir qu’elle permet de profiter presque des mêmes caractéristiques qu’une pelouse naturelle. Cependant, il est important de noter que votre pelouse doit avoir les bonnes caractéristiques. Par ailleurs, sachez que l’installation de la pelouse synthétique demande la suivie de certaines étapes. Voici ici comment on installe une pelouse synthétique.

Choisir son gazon artificiel

La première étape pour installer une pelouse synthétique est de choisir la bonne pelouse. Dans un premier temps, il est important de tenir compte de l’aspect de celle-ci. Il est nécessaire qu’il soit le plus naturel possible. La pelouse devra également être assez douce pour éviter les sensations d’inconfort. Vous devez pouvoir marcher pieds nus sur cette pelouse sans craindre de vous blesser. En plus de l’aspect confortable de votre gazon synthétique, il est important de vérifier si ce dernier est d’une grande qualité. La durabilité est une caractéristique essentielle qu’il faudra considérer dans le choix de votre pelouse. Par ailleurs, celle-ci doit être adaptée à votre type de sol pour une pose facile et rapide. Il faut aussi que les dimensions de la pelouse que vous achèterez correspondent aux dimensions de votre terrain.

Préparer le sol

Dans un premier temps, il est important de retirer toutes les mauvaises herbes et de nettoyer le sol. Aussi il faudra retirer les petites pierres afin que celle-ci soit apte à accueillir la pelouse. Une fois que le sol est débarrassé de ses différents éléments, vous pourrez alors passer à l’étape suivante. Cette étape consiste à compacter et niveler avec un apport de sable. Pour cela, faites une scarification du sol sur environ 2 cm. Étalez ensuite le sable puis mouillez et tassez à l’aide d’un compacteur. Il est préférable de choisir du sable de maçon pour cette opération. Sachez que vous avez la possibilité de compacter le terrain sans apport de sable. Il faudra toutefois scarifier le sol et égaliser le sol à l’aide d’équipement adapté. Faites en sorte qu’il n’y ait aucune bosse une fois l’opération terminée.

Posez le géotextile

La pose d’un géotextile est nécessaire puisqu’il doit être placé entre le gazon et le sol. Il permettra de garder votre gazon en parfait état sur de longues années. De plus, la pose sera parfaite pour votre plus grande satisfaction. Il faudra que le géotextile couvre toute la surface sur laquelle vous avez prévu installer votre pelouse. Utilisez des clous pour bien fixer votre géotextile et pour qu’il tienne correctement.

Installez votre gazon

Une fois que vous avez préparé votre sol et installez votre géotextile, vous pouvez installer votre gazon. Pour cela, déroulez progressivement votre gazon de sorte qu’il soit parfaitement placé sur le sol. Certains produits peuvent être utilisés pour que le gazon tienne parfaitement et ne bouge pas.

Sachez que pour réussir la pose de votre gazon artificiel, il est important de bien préparer le sol. Aussi, il faudra une surface propre, lisse et compacte afin de garantir une parfaite pose et une grande durée de vie de votre gazon.