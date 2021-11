Est-il normal de devenir émotif pendant le yoga ? Partager :







Hormis ses nombreux bienfaits physiques, le yoga est une discipline qui apporte également une grande satisfaction à l’esprit. De ce fait, il peut arriver qu’en plein exercice l’on soit submergé par les émotions ! Vous vous demandez pourquoi ? Eh ben nous vous expliquons dans cet article, si cela est normal devenir émotif pendant le yoga.

Yoga et émotions : qu’est-ce que c’est ?

Avant de comprendre s’il est normal ou pas de devenir émotif pendant un exercice de yoga, il est important d’en savoir plus sur le yoga et les émotions. Ce que c’est et surtout quel lien les unis.

A lire aussi : Les avantages et les inconvénients de la chirurgie esthétique

Les émotions

Difficile à définir ou presque impossible à décrire, les émotions sont un trouble ou une agitation passagère, causés par un sentiment. Ce sentiment peut être de la joie, de la peur, de la tristesse ou encore de la colère. Et la plupart du temps, il est souvent difficile de pouvoir les maîtriser. Et c’est là qu’intervient le yoga !

Le yoga

Le yoga est une pratique d’un ensemble de posture provenant de plusieurs exercices qui visent à apporter du bien-être. Les principaux bienfaits du yoga peuvent se résumer en trois groupes : corps, cerveau et esprit. Et si les émotions nous apprennent quelques chose eh bien c’est de les reconnaître physiquement, dans notre chair. En effet, le yoga nous permet de libérer physiquement les émotions.

A découvrir également : Comment se procurer des masques lavables ?

Pourquoi devient-on émotif pendant une séance de yoga ?

De par ses différents exercices physiques (renforcement, étirements), le yoga dénoue les tensions et les tissus qui coincent les émotions. Allant au-delà des postures pratiquées sur le tapis, le yoga par le « svadhyaya »incite à une connaissance de soi. Une connaissance de soi pendant laquelle déferle une vague de toutes sortes d’émotions. Le but de ces exercices est d’ailleurs de trouver la stabilité physique et mentale. Vous aidant ainsi à rester zen malgré les différentes situations et divers obstacles qui se présentent sur votre chemin.

Quels sont les bienfaits émotionnels et mentaux du yoga ?

Réduis le stress

En pratiquant le yoga, vous réduisez le stress causé par votre quotidien. En effet, chez la plupart des gens, leur stress puise son origine dans leur train de vie. Ils se retrouvent souvent confrontés à des problèmes ou à des complications. En faisant du yoga, cela réduit le cortisol (une hormone liée au cortisol). Le cortisol est ainsi régulé réduisant le stress et par la même occasion vous gardant en bonne santé.

Améliore la qualité du sommeil

La mélatonine est l’hormone chargée de réguler les cycles du sommeil et de son côté, la sérotonine est chargée de réguler l’humeur depuis l’appétit. Tous deux indispensables pour un bon sommeil les deux s’équilibrent lorsque l’on pratique le yoga. Cet équilibre vous permettra de passer ainsi une nuit paisible sans insomnies ni cauchemars.

Accorde paix et sérénité

En pratiquant le yoga, nous aiguisons nos sens. Cela nous permet de mieux percevoir le monde qui nous entoure et par conséquent à réduire les disputes et les confrontations inutiles. Vous serez ainsi en paix avec vous-même et les autres.