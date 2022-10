Quand faut il rénover sa toiture ?

Les travaux de rénovation de toiture ne sont pas faciles à réaliser. Heureusement, vous ne devriez y procéder que tous les 30 ans, hormis les petits travaux ou les petites réparations que vous devez effectuer régulièrement. Alors, pourquoi est-il utile de refaire sa toiture ? Quel est le moment idéal pour rénover sa toiture ? Voici les réponses.

Quelles sont les bonnes raisons de rénover sa toiture ?

Il est important de refaire la toiture de la maison dans la mesure où celle-ci est constamment exposée à de nombreuses agressions extérieures : pollution atmosphérique, pluie, gel, etc. Au fil du temps, ces facteurs peuvent détériorer les tuiles et ainsi les rendre moins étanches et moins isolantes. La toiture peut également avoir d’autres problèmes, comme la pourriture du bois de la charpente ou le développement de mousses et de moisissures. Ainsi, il est important de réaliser des travaux de rénovation de toiture. Vous pouvez confier leur réalisation à un couvreur dans le 92.

Pour assurer son étanchéité

La toiture tient un rôle important dans la protection de l’habitation. Par conséquent, elle doit toujours être étanche. Pour cela, il est utile d’appliquer un traitement anti-mousse au printemps ou à l’automne. Cette opération de démoussage toiture se réalise avec des produits adéquats que vous trouverez facilement dans le commerce. Dans le cas où la toiture en toile ou en ardoise est en mauvais état, il peut s’avérer nécessaire de réaliser une réfection complète pouvant aller jusqu’au remplacement de la charpente.

L’amélioration du niveau d’isolation

Quand la toiture est en mauvais état, elle peut devenir le foyer d’importants ponts thermiques. Ainsi, pour remettre la performance énergétique de votre maison, vous avez besoin de refaire l’isolation du toit. Dans certains cas, la réfection de l’isolation peut être précédée par le remplacement total ou partiel de la toiture.

En plus d’optimiser l’étanchéité et l’isolation de la maison, les travaux de rénovation permettent également de mettre en valeur la maison. En effet, la nouvelle toiture lui apporte du cachet et lui fournit une plus value.

À quel moment rénover sa toiture ?

Alors, quel est le meilleur moment pour refaire sa toiture ? Tout d’abord, après chaque période d’intempéries, pensez à vérifier votre toit. Pour que ce contrôle se déroule convenablement, l’intervention d’un couvreur est préconisée. La fréquence de la vérification varie selon l’ancienneté du toit : tous les ans pour une toiture de plus de 40 ans, tous les 2 ans pour une toiture de 20 ans, et tous les 10 ans pour une toiture datant de moins de 10 ans.

Lors du contrôle, un certain nombre de signes peuvent vous alerter sur la nécessité de rénover votre toiture :

Absence d’une ou de plusieurs ardoises ou de tuiles ;

L’existence d’infiltration d’eau ;

L’existence de mousse ou de lichen sur la couverture ;

L’oxydation des crochets des ardoises ;

La détérioration des tuiles.

Si l’un de ces cas se présente, pensez à faire appel immédiatement à un couvreur. En tant que professionnel de son domaine, celui-ci vous garantit une prestation de qualité.