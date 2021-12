Quelle est la meilleure formation anglais ? Partager :







L’ anglais étant la langue internationale, il est nécessaire de ne pas se battre. Voici les meilleurs endroits pour suivre des cours d’anglais à distance !

L’apprentissage de l’anglais est un processus enrichissant et nécessaire dans la société d’aujourd’hui. Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez apprendre l’anglais, pour un éventuel voyage à Londres ou à New York, ou en raison de votre culture personnelle, il existe de nombreux endroits où prendre des cours d’anglais à distance. Efficace, pratique et simple sont tous des adjectifs pour qualifier leur utilisation. Tant que vous vous sentirez à l’aise avec les smartphones et les tablettes, les sites de cours d’anglais à distance vous aideront à apprendre la langue de Shakespeare.

Lisez également :

A voir aussi : Les produits de maquillage Kylie Cosmetics ne jurent que par Kylie Jenner

Les 11 meilleures applications pour apprendre l’anglais

7 chaînes YouTube pour apprendre l’anglais

Les meilleurs cours de langue pour apprendre l’ anglais

1. Gymglish

Crédit photo : Facebook — Gymglish

A voir aussi : Qu'est-ce que représente 5 Go ?

Avec 5 000 000 d’utilisateurs satisfaits, Gymglish est sans aucun doute l’un des meilleurs endroits pour apprendre l’anglais. Grâce à plusieurs méthodes telles que l’apprentissage quotidien, le micro-apprentissage ou l’apprentissage adaptatif, vous pouvez apprendre l’anglais de manière personnalisée et au rythme souhaité.

Mais quelle que soit la méthodologie choisie, tous les cours sont destinés à être amusants. Cela permet de stimuler le cerveau et donc de maintenir sa concentration. Enfin, Gymglish propose également des cours d’apprentissage pour maîtriser la langue de Shakespeare dans un contexte professionnel.

Apprenez l’anglais avec Gymglish 2.

Lingua Crédit photo : Facebook — Lingueo

Pour apprendre l’anglais rapidement, rien de plus simple avec Lingueo ! De nombreux endroits où suivre des cours d’anglais à distance mettent en contact les enseignants avec des personnes qui souhaitent apprendre une langue. Ainsi, vous pouvez facilement trouver un professeur qui peut facilement vous enseigner l’anglais pour un projet professionnel ou touristique, par exemple.

Prenez des cours particuliers en ligne avec Lingueo 3. Télélangage

Crédit photo : Shutterstock/Fizkes

Apprendre l’anglais en ligne est formidable car vous progressez à votre rythme depuis chez vous sans stress. Si vous êtes à la recherche de cours d’anglais à distance, Telelangue est fait pour vous ! L’apprentissage en ligne pionnier et l’apprentissage mixte des langues, ce sont des leçons individuelles par téléphone ou par vidéoconférence. Des professeurs qualifiés vous enseignent la langue de Shakespeare à travers des écrans interactifs et des conversations adaptées à votre niveau. En effet, chaque cours est individualisé et personnalisé afin que l’étudiant progresse au mieux.

Utilisée à la fois par les entreprises et les particuliers, Telelangue est idéale pour l’apprentissage à distance de l’anglais. Différents cours sont possibles formation selon votre état (professionnel ou privé), mais pour tout le monde, vous disposez de 14 jours d’essai gratuit .

4. ConversationExchange.com

Crédit photo : Shutterstock/Fizkes

Conversationexchange.com est une référence en matière de cours d’anglais à distance. En effet, créé il y a plus de 10 ans, ce site propose des rencontres virtuelles entre étrangers. Afin d’améliorer leur niveau de langue, mais aussi dans les moments de convivialité, les gens échangent et discutent de culture, d’art ou de vie quotidienne.

Le site de cours d’anglais à distance fournit également aux étudiants des conseils techniques (configuration du clavier anglais), des conseils de prononciation, des cartes de verbes irrégulières, des tutoriels… Bref, progresser avec Conversationexchange.com est facile, quel que soit votre niveau.

5. Superprof

Crédit photo : Shutterstock — une photo

Superprof est la référence pour les sites permettant de suivre des cours d’anglais à distance. En fait, ce site réunit de nombreux natifs ou professeurs qualifiés qui vous fourniront les clés pour apprendre l’anglais. Vous découvrirez ainsi le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison de manière ludique et progresserez à votre rythme. L’enseignant vous propose également des exercices qui valident vos compétences et vous permettent de passer au niveau supérieur.

Les cours d’anglais privés, bien sûr, ont un coût, comptez de 30€ à 70€ pour 1 heure de cours. Cependant, le premier cours est proposé.

6. Educstream

Crédit photo : Facebook — Educastream

Educastream est un site d’apprentissage à distance amusant, adapté à tous les niveaux, pratique et efficace. En fait, le site recommandé par le Ministère français de l’Éducation nationale, propose des cours pour adultes, enfants ou professionnels.

Les enseignants qualifiés adaptent un programme d’apprentissage qui correspond à leur profil. Par visioconférence et ressource (disponible 24 heures sur 24), vous progressez à travers des sessions interactives et dynamiques. Les cours d’anglais à distance sont éducatifs et amusants.

7. Bilingue

Crédit photo : Facebook — Bilingua

Auparavant Sharedtalk, le site de cours d’anglais en ligne a été renouvelé lors de la création de Bilingua. Dernière innovation en matière d’échange linguistique, Bilingua vous permet de communiquer avec des locuteurs natifs qui souhaitent vous aider dans votre apprentissage. Grâce à des jeux, des conversations en ligne, des vidéos, des appels… vous progresserez rapidement.

En termes de ressources, vous avez à votre disposition des conseils lors des échanges, des conseils pour apprendre l’anglais et des feuilles d’expressions typiques. Bilingua est disponible sur ordinateurs, mais également sur tablettes et mobiles .

8. Conseil britannique

Crédit photo : Shutterstock/Fizkes

Le British Council est l’un des meilleurs endroits pour suivre des cours d’anglais à distance. En fait, les ressources mises à votre disposition vous permettent de suivre des cours d’anglais par vidéoconférence, de découvrir du vocabulaire à travers des cartes, d’apprendre des mots grâce à des jeux et d’améliorer votre grammaire grâce à des activités correspondant à votre niveau. Son large éventail de ressources est sans aucun doute le plus grand atout de ce site de cours d’anglais à distance, alors profitez-en !

La majeure partie du site : vous pouvez passer des examens (reconnus internationalement) pour valider votre niveau.

9. Diviser en anglais

Crédit photo : Facebook — effraction

anglais Break into English est spécialisé dans les cours d’anglais à distance via Skype. Avec des professeurs natifs du pays, vous peaufinerez votre anglais grâce à des programmes d’activités amusants et instructifs. Ce suivi personnalisé vous permet d’être performant rapidement. De plus, étant donné que le programme met l’accent sur les choix des étudiants, vous choisissez la discipline et le secteur d’apprentissage. Vous pouvez très bien apprendre l’anglais avec les affaires, que ce soit l’anglais légal ou si vous vous préparez à obtenir une certification.

Les cours d’anglais privés, bien sûr, sont onéreux. Alors que le premier cours de 30 minutes est offert, les autres sont payants. Il existe différents forfaits Skype : 30 min, 45 min, 1 h et 1 h30. Et parmi ces packages, vous pouvez acheter des packs pour 5, 10, 20, 30 ou 40 cours.

30 minutes de cours : 5 pour 59,50€ , 10 pour 114€ , 20 pour 221€ , 30 pour 325€ et 40€ pour 421€ .

, 10 pour , 20 pour , 30 pour pour . 45 minutes de cours : 5 pour 89€ , 10 pour 169€ , 20 pour 325€ , 30 pour 477€ et 40 pour 627€ .

5 pour , 10 pour , 20 pour , 30 pour et 40 pour . 1 heure de cours : 5 pour 114€ , 10 pour 221€ , 20 pour 421€ , 30 pour 627€ et 40 pour 829€ .

5 pour , 10 pour , 20 pour , 30 pour et 40 pour . 1h30 de cours : 5 pour 169€, 10 pour 325€, 20 pour 627€, 30 pour 938€ et 40 pour 1249€ .

10. Mon échange linguistique

Crédit photo : Shutterstock/Gianluca Ciro Tancredi

Ce site est idéal pour améliorer votre anglais sans avoir l’air de suivre des cours. Bien que la conception du site ne soit pas forcément très esthétique, la plateforme a fait ses preuves. En fait, vous pouvez améliorer votre anglais en échangeant des langues avec des locuteurs natifs. Il vous suffit de les contacter par chat ou e-mail. Ensuite, vous pouvez les regarder en vidéo si la sensation se passe bien.

L’avantage de My Language Exchange : L’abonnement est gratuit.

11.

Académie Crédit photo : Shutterstock/Yuriy Golub

En tant que référence dans le domaine des cours en ligne et du tutorat, nous ne présentons plus Acadomia. En ce qui concerne l’enseignement à distance, faites-le via une webcam avec un enseignant qualifié et qualifié. Ainsi, depuis chez vous, planifiez vos séances en fonction de votre emploi du temps et progressez à votre rythme.

Les cours privés d’anglais par webcam ont un coût, bien sûr, ils ont 17,50€ pour 30 minutes de cours.

12. Anacours.com

Crédit photo : Shutterstock/Aodaodaodao

Tout comme Acadomia, Anacours.com est une référence dans le domaine de cours et de tutoriels en ligne. En ce qui concerne l’enseignement à distance, ils sont dispensés via une webcam avec un enseignant qualifié et qualifié. Ainsi, vous progressez à votre rythme sans stress ni contraintes de temps, car tout est disponible sur place. Vous apprenez de nouvelles choses, passez en revue des concepts mal assimilés et faites des exercices pour vous améliorer.

Les frais d’inscription pour accéder au site des cours d’anglais par webcam coûtent 85€ .

Et c’est tout avec ces sites pour prendre des cours d’anglais à distance, vous n’avez plus d’excuses ! Bonne chance !