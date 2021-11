Album photo : 3 idées pour résumer l’année 2021 Partager :







Les images constituent l’un des meilleurs moyens de garder des traces du passé. Un évènement, une histoire unique, ou même toute une vie peut être enregistré à travers des photos ou vidéos. Le concept des albums photo a traversé le temps et continue de nous servir à préserver nos plus beaux souvenirs. Toutefois, les albums photos se sont désormais adaptés à l’ère du digital et peuvent être réalisés en ligne. Il ne reste plus qu’à trouver les bonnes façons de les concevoir. En dehors des albums, d’autres solutions peuvent également servir à conserver vos souvenirs. Voici quelques idées pour sauvegarder l’essentiel de votre vécu en cette année 2021 qui s’achève.

Album photo : le scrapbooking en ligne pour plus de créativité

Le scrapbooking vient remplacer le traditionnel album photo en offrant plus de possibilités dans la création d’un livre photo. En le réalisant en ligne, vous disposez d’une plus grande marge de manœuvre.

Le scrapbooking en ligne : quels avantages ?

Vous êtes fan de loisirs créatifs, et vous souhaitez immortaliser vos moments en famille ? La réalisation d’un album photo en ligne est assurément une option intéressante. Le premier avantage que vous offre cette solution est d’ordre économique. Un album photo en ligne vous revient moins cher qu’un album photo traditionnel ou un scrapbooking classique (qui vous demande de réunir des accessoires et décorations). En mode scrapbooking en ligne, la réalisation d’un album photo n’a de limite que celle de votre imagination.

Le scrapbooking en ligne présente de nombreux avantages pour la personnalisation de votre album photo, grâce notamment aux illustrations originales proposées sur les sites dédiés. Des centaines de cadres, inspirés de classiques du cinéma, de séries TV tendance ou simplement de personnages célèbres, ou encore des smileys plus expressifs les uns que les autres, permettent de personnaliser à souhait les albums photo. Ils peuvent ainsi immortaliser divers évènements (naissance, anniversaire, voyage, etc.), en apportant aux albums une vraie touche personnelle.

Pour que vous puissiez prendre du plaisir à vous adonner à la création d’un scrapbook en ligne, votre tâche est facilitée par des logiciels d’aide. Ces derniers vous orientent du début à la fin de la réalisation. Vous pourrez ainsi créer un album photo comme un pro, selon le modèle, le format et la taille qui vous conviennent.

Les étapes à suivre dans la création

Pour vous offrir un livre photo unique en ligne, il est primordial de suivre les étapes de base suivantes :

faites le tri de vos photos et sélectionnez-les ;

faites le choix de votre modèle d’album photo en tenant compte des différentes caractéristiques : format, couverture, qualité du papier, etc. ;

sélectionnez un thème en fonction du modèle de livre photo choisi.

Après le choix du thème, la création de votre livre photo peut alors commencer. Vous pouvez organiser et placer les photos sur les pages de votre livre tout en les triant. Par contre, le moment n’est pas encore venu de les recadrer. La mise en page et le recadrage interviendront après que vous ayez placé toutes les photos sur les pages. Pour finir, vous êtes libre de donner l’aspect que vous voulez à chacune de vos pages, dans le but d’avoir un livre photo unique : fond, texte, illustration, etc.

Un album photo sous forme de calendrier

Il s’agit du calendrier classique affichant les mêmes informations que le calendrier grégorien, c’est-à-dire les dates (jours, mois, année). Il devient un calendrier photo personnalisé lorsqu’il est conçu avec des photos choisies par l’utilisateur. Le calendrier photo personnalisé permet de se souvenir de retrouvailles en famille, entre amis ou entre collègues.

L’autre avantage de ce calendrier est qu’il sert d’objet décoratif. Le calendrier photo personnalisé peut en effet être mural, de bureau, de poche, perpétuel, etc. Grâce au design variable du calendrier mural par exemple, on peut choisir le modèle qui s’harmonise le mieux avec la déco de sa maison.

Avec l’évolution de la technologie, vous avez aussi la possibilité de créer le calendrier photo en ligne. Plusieurs sites proposent des guides de création de calendriers photo personnalisés, sur la base de modèles élaborés par des graphistes.

Pour résumer l’année 2021 à l’aide d’un calendrier photo personnalisé, vous pourriez choisir les images des évènements les plus marquants de l’année. Vous pourriez par exemple utiliser des photos prises lors d’une première sortie de groupe suite au confinement, des photos prises à Pâques, des photos illustrant un éventuel moment clé de l’année (déménagement, naissance de votre enfant, promotion au travail, etc.).

Un résumé audiovisuel de l’année 2021

Vos moments les plus émouvants de l’année 2021 ont de bonnes chances de demeurer pour toujours grâce au reportage vidéo. En sons et en images, vous pourrez revivre un baptême, une remise de diplôme, un voyage, une communion, etc. La vidéo vous procure une sensation unique parce que vous pouvez voir et entendre les personnes que vous aimez le plus.

Vous avez probablement des vidéos dans votre téléphone, et d’autres membres de la famille ou des amis en ont sans doute aussi. Toutes ces images peuvent être collectées et montées en une vidéo unique, avec l’ajout de musique d’ambiance ou de voix off au besoin (vous devrez alors solliciter un professionnel). Conservez ensuite cette vidéo sur un disque, une clé USB ou encore sur le Cloud. Vous pourrez revoir à tout moment de chaleureux moments passés en famille ou entre amis.