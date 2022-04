Quel est le meilleur forfait mobile pas cher ?

Les opérateurs de téléphonie mobile offrent plusieurs forfaits pour répondre aux besoins de chaque consommateur. Il existe ainsi des forfaits mobiles moins chers à partir de 2€ pour attirer les clients. Sauf que ces derniers sont vraiment très limités. En effet, ils offrent pour la plupart entre une à deux heures d’appels, des SMS et MMS illimités avec une centaine de mégaoctets seulement par mois. En principe, pour parler de forfait pas cher et standards, il faut commencer à compter aux environs de 10€.

Nous avons ainsi recensé quelques opérateurs et leurs forfaits mobiles pas chers.

Bouygues Télécom et Free mobile

L’opérateur Bouygues Télécom propose plusieurs forfaits mobiles sous la marque B&YOU. Grâce à ses promotions fréquentes, Bouygues permet aux clients de pouvoir accéder à des forfaits extraordinaires à des prix réduits. Actuellement, voici les forfaits mobiles bon marché proposés par l’opérateur :

Forfait B&YOU 100 Go met à votre disposition les SMS et les communications téléphoniques illimitées . Concernant les gigas data, vous avez droit à 100 dans la France et jusqu’à 15 à consommer en Europe et dans les DOM, pour seulement 12,99€ par mois .

met à votre disposition les . Concernant les gigas data, vous avez droit à dans la France et jusqu’à à consommer en Europe et dans les DOM, pour seulement . Forfait B&YOU 200 Go avec bien entendu les communications téléphoniques illimitées en plus de 20 Go en Europe/DOM pour 14,99€/mois.

L’opérateur Free mobile quant à lui est incontestablement l’un des opérateurs avec des tarifs compétitifs. Si vous voulez limiter votre budget forfaitaire mobile, son offre actuelle va certainement vous intéresser. En effet, profitez de 90 gigas à seulement 8,99€ par mois. Surfez sur vos réseaux sociaux, postez vos dernières photos, partagez vos vidéos et visionnez en streaming sereinement. En plus, le forfait mobile Free vous offre tout cela en mode 4G+. Grâce à ce forfait pas cher, vous pouvez également envoyer des messages et appeler à tout moment.

Les forfaits mobiles pas chers de Prixtel

Prixtel vient également avec plusieurs volumes data et les appels/SMS illimités. Vous pourrez vous amuser en ligne, faire vos recherches, échanger avec vos proches et effectuer quelques téléchargements. Le plus étonnant est que pour jouir de ces forfaits mobiles pas chers, vous devez débourser moins de 10€.

Forfait Prixtel : petit 20 Go à seulement 4,99€/mois est le forfait le moins cher de l’opérateur. Vous avez également droit à des appels/SMS/MMS en illimité .

à seulement est le forfait le moins cher de l’opérateur. Vous avez également droit à des . Forfait Prixtel : petit 30 Go à 7,99€/mois avec le tout illimité .

avec . Forfait Prixtel : petit 40 Go à 9,99€/mois durant 1 an avec les mêmes avantages en illimité.

Les offres moins chères de RED par SFR

L’opérateur au carré rouge propose également des forfaits complets et accessibles à tous. Son offre la moins coûteuse est celle de 5,00€ chaque mois avec appels et SMS illimités et 5Go. A l’heure actuelle, RED by SFR grâce à ses promotions propose des forfaits mobiles pas chers et plus attrayants :

Le forfait RED illimité 100 Go , incluant les SMS et appels en illimités partout en France et 100 Go de données mobiles pour 13€ par mois.

, incluant les partout en France et 100 Go de données mobiles pour par mois. Le forfait RED illimité 200 Go offre les appels, MMS et SMS illimités en plus de 200 Go de data seulement pour 2€ de plus (15€) par mois.

Les forfaits mobiles Cdiscount mobile à tout petit prix

Du côté de Cdiscount mobile, les forfaits se font via le réseau Bouygues Télécom. Grâce à des promotions spontanées et temporaires, chacun pourra trouver son compte. En effet, l’opérateur dispose d’un panel de forfaits à des tarifs très abordables allant de 2€ à 15€ par mois. Actuellement, les offres les plus attractives et bon marché de Cdiscount mobile sont :

Forfait Cdiscount Mobile pour 20Go data à 4,99€ par mois ensuite 9,99€ après 1 an .

data à . Forfait Cdiscount Mobile 80 Go pour seulement 6,99€ par mois et 12,99€ à partir de l’année suivante .

pour seulement . Forfait Cdiscount Mobile 140 Go à 9,99€ par mois et 15,99€ après 1 an.

Bien évidemment, à l’intérieur de chaque forfait, sont inclus les appels et SMS illimités.