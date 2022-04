Quelques bonnes raisons d’apprendre à programmer

Les technologies de l’information et de la communication et plus particulièrement le numérique occupent une place énorme et constamment grandissante dans la vie quotidienne actuelle. À la base de tout ce monde virtuel qui semble si simple se cache une compétence particulière : la programmation informatique.

Découvrez quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez vous lancer dans l’apprentissage de la programmation informatique.

Obtenir des opportunités de carrière flexibles

Le marché de l’emploi est une véritable jungle pour toute personne à la recherche d’une profession stable. Afin de se défendre dans ce monde aussi sélectif, les compétences sont le plus grand faire-valoir que peut présenter un prétendant à un poste.

Selon plusieurs études, la technologie est l’un des domaines de compétence les plus recherchés depuis 2020 et le développement est en tête de liste. Le coding dans lequel sont spécialisés les étudiants provenant du Webtech Institute est considéré comme une compétence porteuse par de nombreux employeurs et il est très important de s’y adapter.

La plupart des offres d’emploi proposées dans ce domaine sont des postes en remote ou en télétravail qui offrent une certaine flexibilité. Les tâches sont variées et ne laissent aucune place pour que la routine s’installe.

Améliorer ses compétences humaines et professionnelles

Au-delà même de l’aspect professionnel, programmer est une discipline qui favorise la culture de plusieurs softskills et capacités humaines. Ces qualités autant nécessaires dans la vie active que sur le marché du travail sont un plus non négligeable que la programmation apporte.

L’une des principales qualités que fait acquérir la pratique de la programmation informatique est la capacité de résolution de problème. En effet, la programmation informatique repose principalement sur l’algorithmique qui est tout un art.

En algorithmique, il s’agit d’apprendre à décanter les problèmes les plus complexes pour en faire une série de problèmes beaucoup plus élémentaires et donc plus faciles à traiter. En s’habituant à cette tâche, le programmeur cultive donc un esprit cartésien et un pragmatisme qui lui seront utiles pour résoudre des problèmes même dans la vie quotidienne.

De plus, en programmation, au cours de la rédaction des lignes de code, des erreurs même minimes peuvent péril le bon fonctionnement du programme. Les programmeurs développent des qualités telles que la ténacité, l’esprit de logique et le goût du défi intellectuel.

Acquérir des connaissances utiles à tous les domaines

L’informatique est la nouvelle forme d’alphabétisation du 21ème siècle en raison de sa présence dans pratiquement tous les secteurs d’activités. Que ce soit dans l’agriculture ou dans la gestion des ressources humaines, un employé qui possède des compétences en programmation informatique aura toujours sa place.

Savoir coder se révèle donc être une compétence en or pour pouvoir vous lancer dans n’importe lequel des domaines qui vous intéresse. Cela est également une bonne alternative pour vous réorienter professionnellement de façon progressive.

Si vous êtes déjà employé dans une société à un poste donné, la flexibilité qu’offre la programmation informatique permet de travailler sur des projets secondaires. Cela permettra à la fois de vous faire la main tout en vous redirigeant lentement mais sûrement vers le poste que vous convoitez tant.