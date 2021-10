Quel document pour assurance prêt ? Partager :







Dès l’instant où vous faites une demande de prêt, il est primordial de s’assurer que son dossier soit complet. Ainsi vous êtes dans l’obligation de fournir les documents qui attestent que vous êtes assuré. Cependant pour certains, obtenir une assurance prête relève d’un parcours de combattant. Voici dans cet article les documents à fournir pour une assurance prêt.

Une fiche standardisée d’informations

Il s’agit d’un document qui présente les garanties proposées par l’assurance en question. En dehors des garanties ce document présente également le coût des différentes prestations de l’assureur. Ce n’est pas tout, sur ladite fiche et notifiée les exigences de l’assurance à propos de niveau de couverture, le type de prêt voulu et la durée du prêt.

La fiche standardisée d’Informations est en réalité un comparateur. Elle vous permet de comparer les offres de plusieurs assurances. Ainsi vous pouvez choisir celui qui vous convient sur tous les points.

Une Fiche personnalisée

Après étude de votre dossier par la banque, ce dernier met à la disposition du client un document. Ce document est appelé la Fiche personnalisée. Sur la fiche personnalisée sont notifiées les informations nécessaires à la réalisation du prêt. Il s’agit des pourcentages de couverture des différentes garanties exigées, des critères que ces garanties doivent remplir.

Le but de ce document est de vous permettre de procéder à une vérification des garanties et si possible effectuer une “délégation d’assurance ”.

La Notice annexe au contrat de crédit

Ce document est fourni uniquement par la banque ou les différentes structures financières qui octroient un prêt. Le document assurance prêt indique les risques encourus dans le cas de non-respect des clauses, et les informations générales relatives au contrat de crédit. La notice présente également les montants des primes à verser à chaque échéance.

Lorsqu’il s’agit d’assurance groupe, le contrat d’assurance est présenté par la banque qui accorde le crédit et non par l’assureur. Donc toutes les informations citées plus haut doivent être délivrées par la banque responsable du prêt.

Le Contrat d’assurance

Il présente les modalités de paiement, les exclusions, l’ensemble des garanties proposées, le montant du crédit et sa durée. À propos des exclusions gardez en tête que la vérification incombe aussi bien légales exclusions personnelles qu’aux exclusions générales. Alors ce document doit être vérifié minutieusement par vos soins ou par celui d’un expert en assurance.

N’oubliez surtout pas de consulter le tarif de l’assurance. Généralement le tarif est exprimé soit en taux annuel effectif de l’assurance ou en euros et par période de remboursement.

Toutefois il est important de savoir que le contrat est élaboré sur base de vos dires personnelle aux divers questionnaires avec la banque (questionnaires d’état, questionnaires de santé et autres renseignements). Pour cela il serait judicieux de prendre votre temps pour répondre aux questions. Ceci peut jouer en votre faveur, la banque peut vous proposer une offre très alléchante avec à la clé un tarif raisonnable. Sachez que si vos réponses ne sont pas convaincantes vous risquez de payer très cher et de bénéficier encore d’une minime couverture. De plus si certains risques ne sont pas couverts, la banque peut refuser de vous accorder un crédit.