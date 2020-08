Accueil » Loisirs Pourquoi les jeux de stratégie nous font-ils du bien ? Loisirs Pourquoi les jeux de stratégie nous font-ils du bien ?

En raison d’un ensemble d’idées reçues, les jeux vidéo ou en ligne sont diabolisés et associés à quelque chose de négatif. Ils sont accusés, à tort, de rendre idiots ceux qui les pratiquent et de les rendre violents. Pourtant, rien ne prouve formellement que cette activité ludique soit néfaste sur le comportement des joueurs. En revanche, de multiples bienfaits des jeux de stratégie ont été établis et montrent clairement qu’ils nous font du bien. En conséquence, il est temps de mettre de côté tous les clichés concernant ces jeux et de se rendre compte qu’il ne s’agit pas uniquement d’un moyen pour s’évader, et que cette activité a des effets bénéfiques à bien des égards.

Les jeux de stratégie améliorent la santé du cerveau

Sur le marché, il existe une grande variété de jeux de stratégie qui se différencient par des règles plus ou moins différentes. Cependant, la majorité d’entre eux font recours à la capacité de concentration et à l’attention du joueur. Ainsi, s’il est vrai que cette activité ludique permet de s’évader dans un univers virtuel et de se détendre, elle permet aussi et surtout d’améliorer les réflexes cognitifs de la personne qui y joue.

En effet, à force d’entraîner son esprit, le pratiquant devient plus vif et plus alerte. Dans les jeux de stratégie tels que War of Republics par exemple, les facultés d’analyse, de réflexion et de concentration sont principalement requises pour atteindre les objectifs. Accéder au jeu permet donc de faire travailler le cerveau de manière ludique pour développer les réflexes et l’aptitude à établir des stratégies logiques.

Pour info, War of Republics est un jeu de stratégie multi-joueurs en ligne mêlant deux notions essentielles : la gestion et la stratégie. Vous pouvez donc devenir un important industriel et développer vos compétences en économie, en production et en commerce. Il est également possible d’être un militaire décoré ou un homme politique de premier plan afin d’améliorer vos aptitudes au niveau militaire et géopolitique.

Pour jouer à War of Republics, il suffit de renseigner vos informations sur War of Republics – Jeuxonline, de choisir votre personnage ainsi que votre pays puis de partir à l’aventure !

Les jeux de stratégie sont bénéfiques pour les études

Comme souligné ci-dessus, jouer à un jeu de stratégie tel que War of Republics permet au pratiquant de développer ses facultés de réflexion, de concentration et d’analyse. Des capacités qui sont essentielles pour le bon déroulement des études.

De fait, si vous n’avez pas envie de céder aux requêtes de votre adolescent par crainte que cette activité ludique prenne le pas sur les cours et de voir ses résultats scolaires baisser, vous faites fausse route. Cela a même été prouvé scientifiquement. En effet, selon une étude réalisée par un chercheur de Niort, un adolescent qui a accès à un jeu de stratégie à la maison a 4 fois plus de chance de réussir sa scolarité que celui qui en a été privé.

Il en est de même pour les plus grands qui suivent un cursus universitaire. Si vous arrivez à rester concentré et immobile pendant des heures lorsque vous êtes occupé à jouer, il est évident que vous serez disposé à suivre des cours pendant plusieurs heures sans penser à une pause.