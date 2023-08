Comment prévoir la cérémonie de ses obsèques de son vivant et ainsi épargner l’organisaton des obsèques à vos proches ?

L’organisation d’une cérémonie d’obsèques devient parfois une charge financière importante pour les proches du défunt. Heureusement, il est possible aujourd’hui de prévoir la cérémonie de ses obsèques. Cette solution permet non seulement d’épargner son entourage des coûts des funérailles, mais également de s’offrir une cérémonie sur mesure. Alors, comment prévoir la cérémonie de ses obsèques de son vivant ? Nos conseils.

Les démarches que l’entourage doit entreprendre après un décès

Pour comprendre pourquoi il est important de prévoir ses funérailles de son vivant, il faut se mettre dans la peau de ses proches le jour du décès. En effet, il faut réaliser plusieurs étapes administratives après le décès d’un proche. Il faut, par exemple, contacter un médecin pour effectuer le constat de fin de vie et pour fournir un certificat de décès. La famille doit également réaliser une déclaration de décès auprès de la mairie et trouver la bonne entreprise de pompes funèbres qui va s’occuper de l’organisation des obsèques.

A lire aussi : Que savoir pour profiter au mieux d’un casino en ligne ?

Outre cela, l’entourage du défunt doit effectuer certaines démarches suite aux décès de leur proche : prise de mesures pour la gestion du bien immobilier du défunt, information de son employeur et des banques de son décès, la saisie de divers organismes et la déclaration de succession… Le souci est que toutes ces procédures doivent être réalisées dans un délai très court, selon que la loi l’exige.

Pourquoi anticiper de son vivant l’organisation de sa cérémonie d’obsèques ?

La prévoyance des obsèques vous permet d’abord de protéger votre entourage des contraintes liées à l’organisation des funérailles. Grâce à l’anticipation, vos proches vont être préservés des formalités administratives, des charges financières, du choix des prestataires et de l’organisation de la cérémonie. Ils ne seront plus à s’occuper des aspects matériels du décès et de la prise de décision difficile au moment où ils subissent une douleur émotionnelle.

A lire aussi : Quelle compagnie de croisière choisir ?

Le fait de préparer ses funérailles de son vivant permet également de faire respecter ses derniers souhaits et de s’offrir une cérémonie des obsèques à la hauteur de son image. La démarche apporte sérénité et réconfort, non seulement pour l’individu qui fait l’anticipation, mais aussi pour ses proches. Pour ces derniers, la préparation des funérailles leur permet d’effectuer en toute sérénité leur deuil, puisqu’ils n’ont plus à réaliser des formalités et à sacrifier toutes leurs fortunes pour les obsèques.

Pour organiser ses obsèques de son vivant, il est conseillé d’inscrire ses volontés sur des documents officiels et d’offrir des exemplaires aux proches. L’anticipation consiste à prendre un certain nombre de dispositions afin de soulager ses proches des démarches administratives, des charges financières et de l’organisation des obsèques.

Tout d’abord, pour laisser à votre entourage un capital pour financer vos obsèques, vous pouvez souscrire une assurance obsèques, appelée également contrat obsèques ou encore convention obsèques. Grâce à celle-ci, vos proches auront les moyens financiers nécessaires pour l’organisation de vos funérailles.

Le contrat vous permet également de leur donner des consignes sur l’organisation de vos obsèques afin de faire respecter vos volontés et de vous offrir une cérémonie à la hauteur de vos attentes. L’assurance obsèques se souscrit auprès d’un organisme d’assurance ou de prévoyance. Après le décès de l’assuré, l’organisme verse le capital aux bénéficiaires.

Outre le côté financier, vous pouvez aussi prévoir l’organisation de vos obsèques, en prenant un certain nombre de décisions :