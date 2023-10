Une fois de plus, la France est le pays qui accueille le plus grand nombre de visiteurs étrangers dans le monde. Même si on a tendance à l’oublier, elle est vraiment belle sur de nombreux points. Des sommets, aux massifs, sans oublier les lacs et les chutes, elle regorge de magnifiques paysages qui n’attendent qu’à être visités. Voici pour vous le top 5 des destinations incontournables à visiter en France.

1. Le château de Versailles, une pure merveille

Symbole durable des sommets du luxe, la demeure de Louis XIV datant du XVIIIe siècle est l’un des ensembles les plus impressionnants d’art, d’architecture, de design d’intérieur et d’aménagement paysager du monde. C’est le monument historique français. Il abrite une chapelle somptueusement décorée et un opéra complet. Ne manquez pas la chambre à coucher de la reine, la légendaire Galerie des Glaces, encore utilisée aujourd’hui par le gouvernement français pour recevoir les chefs d’État et les trois miles carrés de jardins. Par ailleurs, il s’étend sur une superficie de 63 154 m2 divisée en 2 300 pièces, dont 1 000 pièces de musée.

2. La cathédrale Sainte-Cécile d’Albi

La cathédrale gothique d’Albi est vraiment belle, à l’intérieur comme à l’extérieur : c’est l’un des plus grands bâtiments de brique du monde. En effet, les fresques sur son plafond voûté constituent le plus grand tableau de la Renaissance italienne en France. Ses gargouilles blanches, ses contreforts arrondis, ses surfaces bleu roi et son orgue complexe, font d’elle le plus célèbre bâtiment d’Albi et l’un des plus beaux de France. C’est la plus grande cathédrale construite en brique dans le monde. Ses couleurs comme ses motifs géométriques sont sensationnelles. En levant la tête vers la voûte, vous pourrez mieux apprécier son décor au style Renaissance italienne. Sur une surface de plus de 200 m2, la terre, le ciel et l’enfer ont été mis en scène par une magnifique bande dessinée. C’est un vrai régal pour les yeux.

3. Colmar, en Alsace : profitez de sa beauté et de son vin

Ville de France, chef-lieu du département du Haut-Rhin, en Alsace, la troisième ville de la région en population située à 20 km de la frontière allemande. Elle est réputée pour ses nombreux sites de vignobles. Même Walt Disney serait sous le charme de ses maisons à pans de bois, ses façades colorées et son canal bordé de fleurs. Que ce soit pour déambuler dans ses rues pavées ou pour faire une descente en canoë-kayak, vivre dans cette commune de France est un pur délice. Avec Kaysersberg et Strasbourg, cette ville de province est la marque de fabrique de la charmante et belle région d’Alsace. Elle se situe dans le nord-est de la France, près de l’Allemagne et de la Suisse.

4. Champagne-Ardenne, le berceau du champagne

En plus d’être belle, la Champagne-Ardenne, comme l’indique si bien son nom est le berceau du champagne. Cette région de France est couverte de vallées et de vignobles. Notons également la présence d’anciens châteaux. Faites une petite visite dans sa capitale Troyes pour contempler ses splendides églises du Moyen Âge. Par ailleurs, à Reims, vous pourriez goûter les délices (vins) de ses caves souterraines. Vous pourrez également voir son chef-d’œuvre, la cathédrale Notre-Dame : sa plus grande fierté.

5. Abbaye de Sénanque, Provence

La Provence est l’un des plus beaux endroits de France. L’un des endroits les plus pittoresques pour profiter des champs de fleurs est l’abbaye de Sénanque. C’est une église du XIIe siècle située près du village de Gordes. La douce couleur gris chinée de l’abbaye semble avoir été réalisée sur mesure pour son environnement, en particulier en été.

6 Mont-Saint-Michel, une merveille médiévale au cœur de la Normandie

Le Mont-Saint-Michel est une merveille médiévale qui se dresse fièrement au cœur de la Normandie. Perché sur un îlot rocheux, ce chef-d’œuvre architectural offre une vue imprenable sur l’horizon marin. Son abbaye, bâtie entre le XIe et le XVIe siècle, est un témoignage éblouissant du génie artistique et de la maîtrise technique des constructeurs de l’époque.

L’accès au Mont-Saint-Michel est tout aussi spectaculaire que l’édifice lui-même. Effectivement, il faut emprunter un pont-passerelle qui se découvre et s’enfonce en fonction des marées. Cette particularité donne à cette expérience unique une dimension presque mystique.

Une fois à l’intérieur du Mont-Saint-Michel, on plonge dans un véritable voyage à travers le temps. Les ruelles pavées étroites invitent les visiteurs à déambuler parmi les maisons anciennes, les boutiques artisanales et les restaurants traditionnels qui proposent des spécialités locales inoubliables.

La montée vers l’abbaye est impressionnante : chaque escalier semble raconter une histoire différente gravée dans ses pierres millénaires. Une fois arrivé au sommet, on découvre avec émerveillement la beauté intemporelle de l’abbaye.

À l’intérieur de ses murs épais se cachent des trésors architecturaux tels que la salle des hôtes où étaient accueillis autrefois les pèlerins venus rendre hommage à Saint Michel ou encore le cloître silencieux propice à la méditation spirituelle.

Du haut des remparts, la vue panoramique sur les alentours est tout simplement grandiose. On peut contempler la beauté sauvage de la baie, ses marées gigantesques et ses îlots rocheux qui se découvrent à marée basse.

Le Mont-Saint-Michel est aussi un lieu de pèlerinage important depuis des siècles. Des milliers de visiteurs viennent chaque année pour se recueillir dans l’abbaye et ressentir cette atmosphère spirituelle unique qui règne en ces lieux.

Pour une expérience encore plus immersive, il est possible de séjourner dans l’un des hôtels situés à l’intérieur même du Mont-Saint-Michel. Passer une nuit au cœur de ce monument historique offre une occasion rare d’apprécier pleinement son ambiance particulière lorsque les touristes sont partis et que le calme revient.

Visiter le Mont-Saint-Michel est un véritable voyage dans le temps et un incontournable lors d’un séjour en France. Sa beauté architecturale exceptionnelle associée à son emplacement unique en font un site inoubliable où histoire, spiritualité et nature s’harmonisent avec grâce.

7 Les calanques de Marseille, un paradis naturel préservé sur la côte méditerranéenne

Les calanques de Marseille, situées sur la côte méditerranéenne, sont un véritable paradis naturel préservé. Ce trésor de la Provence offre des paysages à couper le souffle, entre falaises escarpées, eaux turquoise et criques isolées.

Classées parc national depuis 2012, les calanques s’étendent sur plus de vingt kilomètres le long de la mer Méditerranée. Elles offrent ainsi aux visiteurs une variété incroyable d’activités en plein air pour tous les goûts.

Pour les amateurs de randonnée, les calanques constituent un terrain idéal avec leurs nombreux sentiers balisés qui serpentent à travers les reliefs accidentés. Les panoramas qui se dévoilent au fil des pas sont tout simplement spectaculaires : on peut admirer des vues imprenables sur la mer scintillante et découvrir des criques secrètes aux eaux cristallines.

La navigation est aussi très populaire dans cette région unique. De nombreux plaisanciers viennent jeter l’ancre dans ces petites baies pittoresques afin d’explorer chaque recoin par voie maritime. La sensation de liberté qui accompagne une sortie en bateau est indéniablement magique.

Mais ce n’est pas tout ! Les calanques abritent une biodiversité exceptionnelle avec leur flore méditerranéenne si particulière et leur faune marine foisonnante. Plonger dans ces eaux transparentes permet d’observer une multitude d’espèces colorées telles que des mérous, des poulpes ou encore des poissons multicolores. Un véritable paradis pour les amateurs de plongée sous-marine !

En plus de leur beauté naturelle, les calanques sont aussi le berceau d’une riche histoire et d’un patrimoine culturel fascinant. Les vestiges archéologiques témoignent de l’occupation humaine depuis la préhistoire, et certaines calanques abritent même des grottes ornées datant du néolithique.

Les calanques de Marseille offrent ainsi une expérience unique où la nature sauvage se mêle harmonieusement à la richesse culturelle et historique. Elles constituent un véritable havre de paix loin du tumulte urbain, où il est possible de se ressourcer en pleine nature.

Pour profiter pleinement des merveilles qu’offrent les calanques, il est recommandé d’y consacrer plusieurs jours afin d’en explorer chaque recoin et de s’imprégner de leur atmosphère si singulière. Que l’on soit amateur de randonnée pédestre, adepte des sports nautiques ou simplement en quête d’une parenthèse enchantée au cœur de la Méditerranée, les calanques promettent une expérience qui restera gravée dans les mémoires.