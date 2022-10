Voici les meilleures écoles de parapente pour faire son baptême en Gironde

Le parapente est un loisir aérien de plus en plus connu. Ce sport qui se pratique avec une voile rectangulaire offre des sensations incroyables. A la différence du parachute, le parapente vous offre la possibilité de prendre de la hauteur sans expérimenter la chute libre. Etant plus calme, il vous permet de profiter du paysage magnifique et du panorama qui s’offre à vous. Si vous êtes à Bordeaux ou dans les alentours, vous avez la chance de pouvoir choisir entre plusieurs écoles de parapente pour votre baptême de l’air. En effet, plusieurs écoles proposent un baptême de parapente en Gironde.

Pourquoi un bapteme parapente gironde ?

Le baptême de parapente se passe souvent dans des régions à fort dénivelé. En effet, vous devez plonger depuis un point culminant (des sommets ou des falaises) et planer dans les airs en profitant du paysage magnifique qui s’offre à vous avant d’atterrir. Le parapente s’ouvre à tous les profils et en optant pour une école de parapente en Gironde, vous aurez l’assurance de faire un saut sécurisé.

Dans le cadre d’un baptême de parapente, le vol va se faire avec un parapente biplace, avec des moniteurs diplômés et expérimentés. Avant le vol, vous serez briefé(e) par votre moniteur et enfilerez les tenues appropriées. Puis il ne vous reste plus qu’à explorer de nouvelles sensations qui s’offrent à vous. Même si vous connaissez bien Bordeaux et ses alentours, le parapente vous permet de découvrir le paysage différemment.

Quelles sont les meilleurs spots pour apprendre le parapente en gironde ?

la Dune du Pilat

La dune du Pilat est nichée à l’entrée du bassin d’Arcachon, un endroit d’une grande beauté qui s’étend près du Massif des Landes de Gascogne. Il s’agit de la plus grande dune naturelle d’Europe, offrant un panorama à couper le souffle, idéal pour une première expérience en parapente.

L’école de parapente conseillée du côté du Pilat :

WAGGAS SCHOOL

Tél: 06 3204 3207

Pyla camping

Route de Biscarrosse

33115 Pilat sur Mer

la Cabanac

La Cabanac est un spot de parapente situé à 20 km de Bordeaux. Vous pouvez la choisir comme destination pour vous initier au parapente. Comme le décollage se fait à l’aide d’un treuil, vous allez décoller à une certaine altitude, même sans dénivelé. Vous allez adorer les plaines verdoyantes qui s’étendent à Cabanac et dans les alentours.

L’école de parapente conseillée du côté de La Cabanac :

Atlantic Delta

tel : 06 51 32 50 74

53A route de TOUTY

33370 POMPIGNAC

la plage du Pin Sec

Il s’agit d’un spot non-officiel qui est niché à proximité de Bordeaux. La plage du Pin Sec vous réserve des expériences incroyables, en décollant à 25 m d’altitude. Pendant que vous volerez dans les airs, une vue à couper le souffle va s’offrir à vous. Parmi les panoramas qui s’offrent à vous, il y a :

l’estuaire de Gironde,

l’Océan Atlantique,

l’Animalia Parc,

le très beau lac d’Hourtin,

la verdure des forêts de pins,

la Pointe de Grave…

L’école de parapente conseillée du côté du Pin Sec :

Pyla Parapente

Le Petit Nice Chez Mesnard

Avenue de Biscarrosse

33115 La Teste-de-Buch

Vous l’aurez compris, des paysages naturels forment un cadre idyllique qui vous promet des expériences uniques. Des vues à couper le souffle qui feront de votre baptême de parapente en Gironde un moment inoubliable qui sera gravé dans votre mémoire à jamais !