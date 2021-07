Pourquoi privilégier le fait maison ?

Il existe de nombreux produits ménagers et cosmétiques achetés en grandes surfaces que vous utilisez à la maison pour les usages du quotidien. Pourtant, ils peuvent avoir des impacts négatifs sur le bien-être du ménage et de la famille entière. C’est ce qui explique ce regain d’intérêts pour le fait maison. Ainsi, pouvez-vous réaliser vous-même la plupart de ces produits.

Les raisons du succès du fait maison

Les produits ménagers font partie intégrante de la vie d’une famille. Chaque weekend ou chaque fin du mois, il est de coutume de se rendre dans les grandes surfaces pour s’approvisionner. Ces produits sont souvent achetés soit pour maintenir votre espace de vie propre, soit pour améliorer votre qualité de vie. A force d’en acheter, vous en accumulez. Pourtant, ces produits ne sont pas toujours bénéfiques pour votre santé et peuvent s’avérer toxiques. Aussi, est-il est important de comprendre leur impact sur votre santé.

En cherchant à améliorer la propreté de la maison, votre intérieur est malheureusement plus pollué que ce que vous pensez. Ceci, aux travers de différents types de composés organiques volatiles ou semi-volatiles, de perturbateurs endocriniens contenus dans les produits. Par exemple, l’eau de javel est un perturbateur de la thyroïde. Elle a donc un effet négatif sur la santé. C’est pour cette raison qu’il est recommandé de privilégier les produits DIY, c’est-à-dire les produits faits maison. Vous pouvez consulter des trucs et astuces DIY. Lorsque vous optez pour les produits DIY, vous savez exactement ce que vous consommez. Mieux, le fait maison vous aide également à faire des économies par rapport à des produits en grande surface plus chers.

Des produits nécessaires que vous pouvez réaliser vous-même

Vous pouvez fabriquer vous-même de nombreux produits à découvrir sur ce site. Pour un nettoyant multi usage, le vinaigre blanc est un excellent détartrant. Vous pouvez l’utiliser pour détartrer votre bouilloire en le diluant dans de l’eau et en laissant reposer une nuit. Le vinaigre blanc est également efficace pour nettoyer les toilettes. Vous pouvez aussi l’utiliser dans un pulvérisateur pour nettoyer votre salle de bain, votre robinetterie ainsi que vos vitres.

Le savon noir est assez sollicité pour le nettoyage domestique. En l’ajoutant dans de l’eau chaude, vous pouvez nettoyer n’importe quel type de surface comme les plaques vitrocéramiques, les plans de travail en bois, le four à micro-onde, etc. Vous pouvez également utiliser le même composé pour nettoyer le sol et les carreaux.

Enfin, le bicarbonate peut servir de désodorisant si vous en versez dans un verre et le posez dans votre réfrigérateur. Il aura pour effet d’aspirer toutes les mauvaises odeurs dans le réfrigérateur. Il s’utilise également comme poudre à récurer sur une éponge humide.

Tous ces produits cités ont la particularité d’être biodégradables. Mieux, ils peuvent être utilisés en combinaison pour d’autres types d’usages. Par exemple, pour déboucher votre canalisation, vous pouvez vous servir du sel, du bicarbonate et du vinaigre blanc.

Nous espérons que cet article vous a été utile. Si vous avez connaissance d’autres astuces, n’hésitez pas à les partager.