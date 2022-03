Metatrader 5 : la plateforme pour devenir un vrai trader professionnel

Pour gagner dans l’expérience trading et en profiter au maximum, il vous faut un outil fluide et efficace. Metatrader 5 est la plateforme la plus utilisée par les traders. Plus professionnelle que Metatrader 4, elle offre toutes les promesses de fluidité d’une plateforme de trading. Vous voulez tout savoir sur cette plateforme ? Suivez le guide.

A lire aussi : Quel document pour assurance prêt ?

Metatrader 5 est une plateforme où se rejoignent les investisseurs du monde entier pour trader différents actifs. En effet, CFD, devises, contrats à terme ou encore ETF y sont négociés à chaque instant. « download Metatrader 5 AvaTrade », rien qu’en tapant ces quelques mots, vous aurez accès à la plateforme de trading la plus performante.

Metatrader 5 utilise le langage de programmation la plus avancée en termes d’applications financières : MetaQuotes Language 5. Grâce à ces configurations, la plateforme a la capacité de :

A lire aussi : Sécurité routière : la loi Montagne au profit d’une meilleure sécurité en hiver

Fournir des indicateurs sur mesure basés sur ses propres formules mathématiques.

basés sur ses propres formules mathématiques. Générer des scripts afin de réaliser vos tâches sur la plateforme.

afin de réaliser vos tâches sur la plateforme. Stocker et distribuer des parties d’appli sur mesure avec la bibliothèque .

. Obtenir un Conseiller Expert ou CE pour vos opérations de trading sur le marché du Forex.

Quels sont les avantages de Metatrader 5 ?

Grâce à ses fonctions avancées, Metatrader 5 présente plusieurs avantages que vous soyez trader débutant ou professionnel. En effet, quand ses capacités analytiques à fournir des graphiques détaillés intéressent les plus aguerris au trading, sa facilité d’accès et d’utilisation est plus utile à un trader débutant.

Par ailleurs, Metatrader 5 est une plateforme sécurisée grâce aux clés de cryptage et de compression dont font l’objet tous les transferts de données. En effet, toutes les opérations sont cryptées avec des clés 128 bits qui offrent un niveau de sécurité élevé.

Mais l’avantage le plus intéressant de Metatrader 5 est le grand nombre d’opportunités qu’elle propose en regroupant tous les actifs sur une plateforme unique. Forex, CFD ou crypto devises, en multipliant les positionnements sur différents actifs, les gains peuvent grimper. D’un autre point de vue, avec des positionnements variés, vous sécurisez vos opérations.

Metatrader 5 mise sur sa facilité d’accès pour être aussi prisée des investisseurs. La plateforme est accessible sur tous vos appareils grâce à un identifiant unique.

Si vous voulez accéder à Metatrader 5 via votre ordinateur, voici comment procéder.

Téléchargez le logiciel Metatrader 5.

Installez le setup.

Connectez à votre compte réel ou démo

Il ne vous reste plus qu’à trader.

Vous pouvez aussi passer par la plateforme sur le web à partir de votre navigateur si vous ne voulez pas l’installer sur votre PC.

Dans l’optique où vous trader n’importe où, votre smartphone est de loin l’outil le plus pratique. Pour avoir accès à Metatrader 5, il vous suffit de télécharger l’application via Google Play Store ou Apple Store. Ensuite, vous pourrez vous connecter en entrant vos identifiants. Le petit bonus de cette seconde option est la fonction chat gratuite pour communiquer avec vos contacts dans le trading.