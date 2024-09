Mécanismes de pliage : le BZ ou le clic-clac, lequel remporte la palme ?

Aménager un petit salon peut être un défi, surtout lorsqu’il s’agit de choisir le bon canapé. Les BZ et clic-clac offrent des solutions pratiques, mais quel mécanisme d’ouverture est le meilleur ? Ce détail mérite une attention particulière, car il influence le confort et l’utilisation de votre espace. Alors, quel système répondra le mieux à vos besoins ? Comparons leurs différences.

Les meilleurs canapés convertibles du marché se distinguent par leur mécanisme d’ouverture, un élément clé entre les banquettes BZ et les clic-clac. Cette différence impacte directement la facilité d’utilisation et l’encombrement dans votre salon. Avez-vous déjà pensé à la superficie dont vous avez besoin ? En effet, les mécanismes d’ouverture jouent un rôle dans cette décision. Le canapé BZ se déploie perpendiculairement au mur, ce qui permet de gagner de l’espace, principalement lorsque la profondeur est limitée. En revanche, le clic-clac s’ouvre parallèlement au mur, ce qui le rend plus adapté aux pièces où la largeur est plus généreuse.

En ce qui concerne le fonctionnement, la banquette BZ se compose de trois parties repliées formant un ‘Z’ lorsqu’elle est fermée. Pour l’ouvrir, il suffit de soulever légèrement et de tirer vers soi, ce qui est simple et rapide, idéal pour les petits espaces comme les studios. Le clic-clac, quant à lui, fonctionne en deux temps : soulever et basculer le sommier vers l’arrière jusqu’au premier ‘clic’, puis abaisser la partie assise vers l’avant pour entendre le second ‘clac’. Ce système est reconnu pour sa robustesse, ce qui le rend plus adapté à un usage fréquent.

Utilisation principale ou occasionnelle : quel mécanisme privilégier ?

Si vous prévoyez d’utiliser votre canapé comme lit principal, le mécanisme robuste du clic-clac pourrait être plus approprié, offrant un soutien durable. En revanche, pour un usage occasionnel, la rapidité d’installation du BZ est avantageuse, particulièrement dans les petites pièces.

Les deux styles de canapés peuvent offrir de bonnes options en ce qui concerne la qualité du matelas. Les modèles en mousse HR avec une densité de 35 kg/m³ représentent une norme de qualité. Cependant, les clic-clac ont souvent un matelas plié en deux, ce qui peut créer une sensation de creux au milieu. Il est donc important de vérifier la densité de la mousse et le soutien avant de faire votre choix. Les banquettes BZ, avec leur matelas en trois segments, garantissent un confort homogène grâce à une fixation sécurisée au sommier, assurant durabilité et hygiène. Le choix du mécanisme influence également le confort final du canapé, déterminant la facilité d’utilisation et la compatibilité avec différents types de matelas.

L’esthétique de votre salon est tout aussi importante que la fonctionnalité d’un canapé convertible, elle peut refléter votre esprit. Les clic-clac, habituellement plus imposants, ajoutent une touche moderne et élégante. En revanche, les banquettes BZ, avec leur structure compacte, s’intègrent facilement dans des espaces restreints tout en offrant une variété de styles.

Concernant le coût, les prix varient selon la qualité des matériaux et le type de mécanisme. Les clic-clac, grâce à leur système d’ouverture robuste, sont généralement plus onéreux, mais offrent une meilleure durabilité, surtout pour un usage fréquent. Il est essentiel de ne pas négliger l’importance d’un sommier solide, garantissant confort et longévité.