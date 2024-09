Tout ce qu’il vous faut pour une nutrition sportive

Les sportifs de haut niveau ont besoin d’une alimentation saine, équilibrée et variée. Cela leur permet de compenser les pertes d’énergie et de prévenir les risques de blessures. Qu’est-ce que la nutrition sportive et quels sont ses avantages ?

La nutrition sportive : qu’est-ce que c’est

La nutrition est la branche de la nutrition qui s’occupe des individus qui pratiquent des activités sportives. Elle indique ce que les sportifs doivent manger et boire ainsi que le moment propice pour la consommation. Découvrez sur www.meltonic.com les éléments essentiels pour une nutrition sportive.

La nutrition sportive repose généralement sur une alimentation saine, variée et équilibrée. Les experts de cette spécialité recommandent habituellement des produits énergétiques qui contiennent des ingrédients naturels : miel, huiles essentielles biologiques, plantes…

Ces substances permettent aux sportifs de faire face aux dépenses énergétiques pendant l’effort physique et favorisent la récupération.

Une bonne nutrition sportive permet par ailleurs de réduire le risque de blessures. Elle assure une prévention de l’anémie et de la fonte musculaire. Elle prévient également le vieillissement dû au stress oxydatif.

Les bases d’une nutrition sportive

L’alimentation est une des clés essentielles pour la réussite sportive. Voici les principaux éléments à inclure dans la nutrition sportive.

Les aliments riches en glucides

Les glucides constituent l’élément le plus important dans le repas d’un sportif. Ils doivent être accompagnés par de bons nutriments pour une action optimale. Le sportif doit également avoir un bon niveau d’hydratation et ingérer suffisamment d’antioxydants.

Les glucides représentent entre 55 et 60 % des calories totales dans le corps. Pour faire le plein de cette substance, il est conseillé de consommer des aliments tels que :

Les pâtes complètes,

Le pain complet,

Les céréales complètes,

Les légumineuses.

Ces aliments doivent être consommés régulièrement pour compenser les pertes durant l’effort physique.

Les aliments contenant des protéines maigres

Les protéines maigres assurent différentes fonctions dans l’organisme. Elles favorisent la stabilité de l’énergie et contribuent à l’entretien de tissus et fibres musculaires.

Toutefois, certaines protéines contiennent des graisses qu’il vaut mieux éviter. Il faut alors opter pour des protéines faibles en gras dans le régime sportif. Parmi les aliments indiqués, on distingue les volailles sans la peau, les poissons et fruits de mer, les viandes maigres et les œufs.

Le sportif peut également consommer des légumineuses, du tofu, du lait de soja, les fromages et laitages allégés.

Les besoins en protéines peuvent par ailleurs varier d’un type de sport à un autre. Les sports d’endurance sont plus gourmands en protéines que ceux esthétiques comme la gym et la danse.

Les aliments diététiques

Pour des efforts de longue durée, certains sportifs préfèrent consommer des gels de glucides ou des barres protéinées. Il est recommandé de les avoir essayés au moins une fois avant l’exercice intense. Avant de consommer ces aliments qui sont très concentrés, il faut s’assurer de boire beaucoup.

Demandez conseil à un diététicien pour sélectionner les aliments adaptés à votre régime sportif. Accompagnez votre régime avec des boissons de récupération pour refaire les réserves musculaires de glycogène et assurer une bonne réparation des tissus.

Dans l’alimentation du sportif, tous les aliments difficiles à digérer et qui peuvent créer un inconfort digestif sont à bannir. Il s’agit notamment des graisses, des épices et du café. Ces aliments exigent un long travail de digestion et créent de nombreux malaises.