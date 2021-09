Accueil » Santé J’ai testé VegySlim : voilà mon avis Santé J’ai testé VegySlim : voilà mon avis

Aujourd’hui, je voudrais vous parler d’un complément alimentaire que j’ai testé, pour m’aider à perdre du poids et surtout un peu de masse graisseuse. Ça a été mon défi ces derniers mois et ces dernières semaines. Si comme moi vous avez entendu parler de VegySlim, je vous donne ici mon avis sur ce produit, en essayant d’être le plus juste possible sur mon ressenti.

Mon parcours pour en arriver à choisir VegySlim

VegySlim, c’est un complément alimentaire à base de produits naturels et d’extraits de plantes dont on connaît les vertus : caféine, thé vert… VegySlim contient aussi de la cayenne et plein d’autres substances naturelles auxquelles j’ai voulu donner leur chance. Je vous les détaille plus loin dans mon post.

Ce qui m’a décidée ? Je souhaitais perdre du poids et me tonifier en même temps. J’aime faire du sport, avec modération, 3 fois par semaine. Ma grande faiblesse est de laisser une bonne place au grignotage, notre pire ennemi en termes de nourriture et d’équilibre quotidien.

Mes mauvaises habitudes alimentaires

J’ai toujours eu l’habitude de me réconforter avec la nourriture (c’est un autre sujet !) et je me suis dit que ce serait bien de tenter de changer mes habitudes. Seulement voilà : dans le commerce, de nombreux amincissants sont pour moi à la limite du crédible.

Je me suis donc dûment renseignée et j’ai voulu tester par moi-même plutôt que de me fier à certains avis extérieurs. Une chose m’intriguait : le produit est fait avec des extraits naturels, il est relativement cher… Pour moi, j’ai toujours associé le prix à la qualité mais il faut savoir se méfier de nos jours.

Du coup, je vous donne ici mes impressions concrètes après avoir testé de manière efficace, assidue – et avec des résultats positifs !- ce produit auquel je n’accordais pas plus d’intérêt que ça il y a encore quelques mois.

Description du complément alimentaire VegySlim

VegySlim, c’est une formule qui a l’air d’être très bien vendue. Le produit ne contient que des substances naturelles et convient aux végétariens. VegySlim, c’est une gélule par jour, à prendre avec la motivation et en se lançant dans un vrai programme minceur.

Il est évident que si vous prenez ce genre de gélule pleine de bienfaits naturels, tout en cautionnant le fast food ou encore les plats gras et le grignotage, il y a peu de chances que vous aboutissiez au même résultat que moi. En 2 mois, je peux vous dire que j’ai doucement commencé à ressentir les effets de la gélule : mes efforts ont payé.

Prendre VegySlim et monter son planning pour maigrir

Pour la personne que je suis, il n’y a “pas photo”. À vrai dire, j’ai lu beaucoup de commentaires négatifs à propos de nombreux produits minceur, avant de faire mon choix sur VegySlim. Le fait que les extraits soient entièrement naturels m’a bien plu.

Le fait, aussi, que cette “gélule magique” contienne en fait des produits sains et reconnus dans le domaine de la santé naturelle, a fortement influencé mon choix. Après avoir reçu mes boîtes (chaque boîte contient 60 gélules), j’ai commencé ce “traitement” en en prenant une par jour avec un jus de fruits, au moment du petit déjeuner.

J’ai un peu de mal à prendre des gélules à jeun, alors j’ai opté pour cette solution. J’ai aussi commencé à faire attention à mon alimentation, tout en continuant mon sport (marche, course à pied). Pour moi, il faut réellement se monter un planning de bien-être pendant plusieurs mois, pour donner une vraie chance à ces produits naturels, qui fonctionnent bel et bien.

Pour moi, mais ce n’est que mon humble avis, ils ne peuvent faire effet sur votre métabolisme, votre masse graisseuse et votre organisme que si vous encouragez votre organisme à aller dans ce sens-là. Manger constamment des aliments gras et sucrés et prendre VegySlim, cela me paraît un peu aberrant. Alors voilà mes conseils et mon retour sur le produit, pour enfin prendre soin de vous et perdre un tour de taille (testé et approuvé !).

Un brûle-graisse et un coupe-faim assez efficace

VegySlim, c’est avant tout un cocktail de bonnes choses pour aider à perdre du poids, couper la faim, réduire sa masse graisseuse et diminuer le stockage des graisses. Si vous avez déjà entendu parler des bienfaits de la caféine, de la cayenne ou du thé vert, vous ne serez pas déçu. VegySlim contient aussi de la vitamine B3, de l’extrait de poivre noir, de l’acétyl-L-carnitine et du chromium.

Les ingrédients utilisés par le laboratoire qui a mis au point VegySlim sont tous compatibles avec une alimentation végétarienne. Combinés, ces ingrédients boostent votre énergie – d’où la prise de la gélule le matin), soutiennent le métabolisme et le processus de détoxification du corps, et permettent de réduire la masse graisseuse du corps. C’est bien pour cela que j’ai craqué et que je me suis donné une chance. Et j’ai bien fait !

Mes résultats avec le complément alimentaire VegySlim

Avec VegySlim, je vous le dis tout de suite, j’ai réussi, comme je vous l’écris plus haut, à perdre une taille de vêtements en 2 mois, et quelques centimètres de tour de taille. C’est ma réussite ces derniers mois et je ne regrette pas d’avoir écouté mon intuition sur les produits naturels que contient VegySlim.

J’ai fortement ressenti le boost d’énergie car je suis plutôt réceptive à toute forme de caféine ou de théine. En faisant attention à mon alimentation et en me motivant pour l’été, j’ai réussi mon objectif et j’ai perdu entre 500 grammes et un kilo par semaine, en fonction de mes efforts, ce qui est assez impressionnant. J’ai combiné mon programme minceur avec une pratique sportive régulière pour maximiser mes chances. J’ai aussi remplacé mon jus de fruits habituel par de l’eau et des fruits frais.

Je dirais que mon expérience reste très positive et je recommande même ce produit à mes proches. Je ne pensais honnêtement pas que cela pourrait fonctionner : pour moi, avec de la volonté et une hygiène de vie saine, VegySlim reste un coupe-faim / brûle-graisse très efficace.