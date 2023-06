Assurance auto : comment réduire sa prime avec Amaguiz au kilomètre

Dans un monde où les coûts de l’automobile ne cessent d’augmenter, nombreux sont les conducteurs à la recherche de moyens pour alléger leurs dépenses. L’assurance auto représente une part importante de ces coûts, et il est donc crucial de trouver des alternatives pour réduire sa prime. Amaguiz, un acteur majeur du secteur de l’assurance en France, propose une solution innovante : l’assurance au kilomètre. Cette offre permet aux automobilistes de payer leur assurance en fonction de l’utilisation réelle de leur véhicule, offrant ainsi une économie potentielle sur leur prime annuelle. Intéressons-nous donc aux astuces pour tirer pleinement profit de cette option chez Amaguiz.

Pour bien comprendre le fonctionnement de l’assurance auto au kilomètre proposée par Amaguiz, pensez à bien clarifier ce qu’est une assurance au kilomètre. Contrairement à une assurance classique, qui prend en compte plusieurs critères pour déterminer la prime (âge du conducteur, type et âge du véhicule, région d’utilisation…), l’assurance au kilomètre se concentre sur un seul élément : la distance parcourue par l’automobiliste.

Chez Amaguiz, le client choisit entre trois formules distinctes : 5 000 km/an, 10 000 km/an ou illimité. Plus le plafond de kilomètres choisi est élevé et plus la prime annuelle sera conséquente.

Ce système a pour objectif de réduire les primes des automobilistes dont la conduite est peu fréquente ou limitée dans leur vie quotidienne. Si vous n’utilisez pas votre voiture tous les jours ou si elle ne sert que pour quelques trajets spécifiques chaque année (vacances d’été, par exemple), cette option peut être très intéressante financièrement parlant.

Il faut noter que si vous dépassez le nombre maximal autorisé de kilomètres prévu dans votre contrat d’assurance chez Amaguiz (par exemple, si vous avez opté pour l’une des deux premières formules et que vous roulez plus que cela), alors des frais supplémentaires seront appliqués sur votre facture finale lors du renouvellement du contrat. Par conséquent, pensez à bien souscrire afin d’avoir une idée précise du nombre total de kilomètres parcourus chaque année.

Choisir la formule la plus adaptée en fonction de sa consommation de kilomètres

Afin de choisir la formule d’assurance auto au kilomètre chez Amaguiz qui vous convient le mieux, il faut évaluer la distance à parcourir, alors la troisième option d’Amaguiz • la formule illimitée • pourrait convenir davantage à vos besoins.

Il faut utiliser la simulation mise à disposition par Amaguiz ou d’autres compagnies concurrentes. Cela peut s’avérer très utile pour avoir une idée plus précise du montant que vous allez payer en fonction des différentes formules proposées.

Il faut garder à l’esprit que la souscription d’une assurance auto au kilomètre ne doit pas être basée uniquement sur le critère financier. Il faut considérer les avantages et inconvénients liés à chacune des formules proposées ainsi que la qualité du service clientèle offert par votre assureur.

Réduire sa prime d’assurance auto avec Amaguiz : nos astuces

Pour réduire encore davantage votre prime d’assurance auto avec Amaguiz au kilomètre, vous pouvez opter pour des garanties supplémentaires à la carte, comme l’assistance 0 km ou encore la garantie contre le vol. Ces options permettent non seulement de bénéficier d’une meilleure protection, mais aussi de réduire les risques financiers liés aux accidents.

Il est aussi possible d’obtenir une réduction sur sa prime en souscrivant plusieurs contrats chez Amaguiz, par exemple une assurance habitation et une assurance voiture. Cette solution s’avère particulièrement intéressante pour les foyers disposant de plusieurs véhicules à assurer.

Il ne faut pas hésiter à négocier avec son assureur et demander des remises si on possède déjà un bon dossier, notamment en matière de sinistralité. Les compagnies d’assurance automobile, comme Amaguiz, peuvent être sensibles à ce genre de demande et offrir ainsi des avantages supplémentaires à leurs clients fidèles.

Choisir une formule adaptée à ses besoins auprès d’un assureur proposant l’option au kilomètre peut permettre aux conducteurs fréquents ou occasionnels de réaliser des économies significatives tout en bénéficiant d’une protection optimale en cas d’accident ou d’autres imprévus sur la route.

Assurance auto au kilomètre chez Amaguiz : quels avantages et inconvénients

Comme toute offre d’assurance auto, l’option au kilomètre proposée par Amaguiz présente aussi des inconvénients qu’il faut bien prendre en compte avant de souscrire.

Le montant de la prime peut varier considérablement selon les habitudes de conduite du conducteur et il faut donc être vigilant quant à la gestion de son forfait kilométrique pour ne pas dépasser le seuil autorisé et ainsi éviter une hausse impromptue du tarif. Cette formule n’est pas recommandée pour les conducteurs qui effectuent régulièrement de longs trajets car, dans ce cas-là, la facture peut rapidement s’alourdir si le plafond kilométrique est atteint trop vite.

Certains critères tels que l’âge ou l’état général du véhicule peuvent avoir un impact sur le prix final même avec une option au kilomètre. Il faut bien noter que certains sinistres ne sont pas toujours couverts par ce type d’assurance automobile (ex: acte intentionnel).

L’offre d’assurance automobile au kilomètre proposée par Amaguiz représente une alternative intéressante pour tous ceux souhaitant réduire leur budget sans renoncer à une protection optimale en cas d’accident ou autre imprévu sur la route. Elle doit être choisie en fonction des besoins et habitudes quotidiennes de conduite, afin d’éviter les mauvaises surprises. Les avantages offerts par cette formule sont nombreux, mais il faut bien peser le pour et le contre en fonction des caractéristiques propres de chaque conducteur.