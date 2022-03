L’alimentation et l’activité physique

Notre alimentation fournit les nutriments indispensables à notre corps. Cela fournit à notre corps la bonne quantité d’énergie pour accomplir notre travail quotidien. Une alimentation saine est nécessaire pour stimuler la croissance et pour le bon fonctionnement de notre système. Cela permet aux cellules du corps et du cerveau de fonctionner activement et d’accomplir leur tâche. Elle améliore le système immunitaire et nous empêche de tomber facilement malade.

Dans cet article, nous allons parler des aliments à inclure dans notre régime alimentaire quotidienne et de ceux qu’on doit exclure afin d’avoir une santé de fer.

L’activité physique

Avoir une alimentation équilibrée et être physiquement actif sont deux des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour être et rester en bonne santé à tout âge. Manger intelligemment et être actif ont des effets similaires sur notre santé. Il s’agit notamment de :

Réduire le risque de maladies chroniques, telles que le diabète, les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux et certains cancers et handicaps associés.

Prévenir la prise de poids et/ou favoriser la perte de poids

Améliorer le bien-être général

Le remplacement du sucre.

Une consommation excessive de sucre peut entraîner des problèmes de santé tels que l’obésité, le diabète, les maladies cardiaques et les caries dentaires. Voici quelques alternatives naturelles au sucre :

Les édulcorants secs :

Le sucre de coco

Le sucre de canne à sucre

Dattes

Édulcorants liquides :

Sirop de riz brun

Miel

L’apport en graisses.

Les « bonnes » graisses peuvent contribuer à protéger votre organisme contre les maladies cardiaques en abaissant votre taux de cholestérol sanguin. Ces « bonnes » graisses sont :

Polyinsaturés (oméga 3 et 6)

Poissons

Graines

Noix

Huiles végétales

Tofu

Les graisses mono-insaturées (oméga 9)

Noix

Huiles végétales

Beurre de cacahuète et d’amande

Avocat

Œufs

L’apport nutritionnel de référence (ANREF) pour les graisses chez les adultes est de 20 à 35 % des calories totales provenant des graisses.

Les « mauvaises » graisses constituent une menace pour votre cœur et vos vaisseaux sanguins, car elles augmentent la production de cholestérol par votre organisme.

Les aliments contenant des acides gras trans sont généralement les suivants :

Margarine

Crèmes à café à base de produits laitiers ou non laitiers

Produits de boulangerie emballés

Maïs soufflé au micro-ondes

Pizza surgelée

Pâte réfrigérée préfabriquée pour les petits pains et les biscuits

Les aliments frits : surtout les frites, les beignets et la viande frite comme le poulet.

Les graisses saturées sont un composant de :

Les produits de boulangerie et pâtisserie

Les morceaux de viande riches en graisses, comme le bacon ou les saucisses

Les produits de charcuterie

Le fromage

Produits à base de crème

Lait et crème de coco

Milk-shakes

Chocolat et pâtes à tartiner associées

L’apport en protéines.

Les protéines :

Transportent des molécules dans tout le corps.

Aident à réparer les cellules et à en fabriquer de nouvelles.

Protègent contre les virus et les bactéries.

Favorisent la croissance et le développement des enfants, des adolescents et des femmes enceintes.

Assurent le bon fonctionnement de votre système immunitaire, préserver la santé de votre cœur et de votre système respiratoire, et accélérer la récupération après l’effort.

Peuvent vous aider à penser clairement et peut améliorer votre mémoire.

Peuvent améliorer votre humeur et renforcer votre résistance au stress, à l’anxiété et à la dépression.

L’apport nutritionnel recommandé est de 0,8 gramme (g) de protéines par kilogramme (kg) de poids corporel. Les sources naturelles de protéines comprennent :

Le poisson.

La volaille.

Les produits laitiers.

Les haricots.

Les noix et les graines.

Tofu et produits à base de soja.

La consommation de fruits et légumes.

Les fruits et légumes contiennent d’importantes vitamines, des minéraux, des substances chimiques végétales et des fibres.

Une alimentation riche en fruits et légumes peut vous aider à rester en bonne santé et vous protéger contre le cancer, le diabète et les maladies cardiaques. Ils réduisent l’obésité et maintiennent un poids sain, diminuent votre taux de cholestérol et votre tension artérielle.

Pour être en bonne santé, mangez chaque jour cinq sortes de légumes et deux sortes de fruits.

Les boissons.

De bonnes boissons pour votre santé :

L’eau est essentielle pour votre corps. Vous devriez en boire au moins 1,5 litre quotidiennement.

Le café peut protéger contre le diabète de type 2, les maladies du foie et réduire les risques de maladies cardiaques. Quoi qu’il en soit, vous ne devriez pas boire plus de deux tasses de café par jour.

Le thé vert, le thé noir et les autres types de thés sont pleins d’antioxydants, qui peuvent vous protéger contre certains types de cancer, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques et l’hypertension artérielle. Vous pouvez en boire jusqu’à 4 tasses par jour.

Jus de fruits : S’il s’agit d’un jus à 100 %, il contient la plupart des vitamines du fruit d’origine.

Le lait, le smoothie est un concentré de nutriments comme le calcium, la vitamine D et le potassium, qui maintiennent vos muscles, vos dents et vos os en bonne santé. Une tasse par jour est suffisante.

Les boissons néfastes pour la santé comprennent :

– Les boissons gazeuses et sodas : Elles ne contiennent aucun nutriment et sont chargées de sucre.

– Boissons énergétiques : Ce que vous obtenez, c’est trop de calories et trop de caféine, ce qui peut provoquer un rythme cardiaque anormale, de l’anxiété, des troubles du sommeil et des problèmes digestifs.

– Alcool : entraîne de l’hypertension artérielle, des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies du foie et des problèmes digestifs. Cancer du sein, de la bouche, de la gorge, de l’œsophage, du larynx, du foie, du côlon et du rectum.

Sources supplémentaires de vitamines.

Afin d’améliorer votre apport en nutriments, votre médecin peut vous prescrire des compléments alimentaires ou vous pouvez en procurer vous-même auprès d’une vente complément alimentaire. Ils vous aident à obtenir la quantité suffisante en vitamines, minéraux et oligo-éléments indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. Cela booste le système immunitaire et améliore l’apparence des cheveux, de la peau et des ongles.

Conclusion

Une alimentation équilibrée inclut les bons types de nourriture à la bonne quantité. Associé à un bon apport en liquide, en complément alimentaire ainsi qu’à une activité physique régulier, cela améliore la santé globale et protège contre les maladies.