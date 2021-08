Accueil » Loisirs Comment prendre soin d’un hamster ? Loisirs Comment prendre soin d’un hamster ?

Il existe plusieurs races et variétés de hamster, qui varient en taille et en tempérament. En général, les hamsters vivent jusqu’à deux ans, mais certains peuvent vivre plus longtemps.

Les hamsters sont souvent le premier animal de compagnie d’un enfant. Cependant, leurs besoins sont en réalité très complexes et ils peuvent facilement être blessés par une manipulation imprudente.

A découvrir également : Quels sont les 4 meilleurs sports pour la santé ?

Jetez un coup d’œil à tous les hamsters que nous avons disponibles pour le relogement.

Comprendre les besoins des hamsters

Il n’existe pas de méthode “parfaite” pour s’occuper de tous les hamsters, car chaque hamster et chaque situation sont différents. C’est à vous de décider comment vous vous occupez de votre hamster, mais vous devez prendre des mesures raisonnables pour vous assurer que vous répondez à tous ses besoins.

A voir aussi : Comment bien choisir ses rollers ?

Pour en savoir plus sur les besoins des hamsters, lisez nos informations sur les soins pour animaux de compagnie revues par des experts : Environnement, Régime alimentaire, Comportement, Compagnie, et Santé et bien-être.

Vous pouvez également consulter notre brochure d’information intitulée How to take care of your hamster (PDF 1.36MB).

Clarification de la terminologie

La litière est utilisée pour décrire le matériau ou le substrat utilisé pour recouvrir le fond de la cage.

Le matériau de nidification est utilisé pour décrire le matériau fourni en plus de la litière, qui est donné aux hamsters pour la construction du nid et le comportement de nidification.

Fiche d’information sur le hamster

Les hamsters appartiennent à la famille des Cricetidae et il existe 24 espèces différentes. Parmi les plus populaires comme animaux de compagnie figurent le syrien, le nain russe Campbell et le Roborovski.