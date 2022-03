Comment analyser les altcoins ?

Bitcoin a été créé en 2008 afin de suivre la vague du commerce en ligne. Permettant de faciliter et de fluidifier les paiements en ligne, il permet de sauter les institutions financières traditionnelles. En effet, ces dernières n’ont aucun pouvoir sur la cryptomonnaie. Bitcoin propose en effet à ces utilisateurs de faire confiance à des procédés cryptographiques et à des calculs mathématiques. Il leur promet des transactions sécurisées et des temps de validation de transactions plus rapides. La pérennité de Bitcoin jusqu’à nos jours prouve son succès.

Le marché de la cryptomonnaie n’a alors cessé de se développer depuis et l’on peut compter actuellement plus de 10.000 monnaies alternatives au Bitcoin. En effet, beaucoup des cryptomonnaies que l’on connait aujourd’hui ont vu le jour grâce à l’essor de la blockchain Bitcoin et en copiant ses caractéristiques. Contraction de « Alternative Coin », l’Altcoin désigne une cryptomonnaie créée à base d’un fork de Bitcoin !

Altcoins : Les alternatives du Bitcoin !

Toutes les cryptomonnaies autres que le Bitcoin sont dites altcoins. Alternatives à cette cryptomonnaie de référence, ces monnaies numériques ont tiré avantage de la nature open source de celle-ci pour bâtir leur propre structure. Toutefois, une fois conçues, ces nouvelles blockchains peuvent établir des règlements internes et des principes propres à elles. De même, elles n’ont pas besoin de copier les modes de fonctionnement de Bitcoin concernant les algorithmes de minage, c’est-à-dire la création de monnaie et la validation des blocs. Ainsi, il existe différentes sortes d’altcoins selon leurs mécanismes et leurs fonctionnalités tels que les altcoins axés sur le minage, ceux qui vise à diminuer la volatilité du commerce ou les stablecoins, les jetons de sécurité, les memecoins ou encore les jetons utilitaires qui permettent de fournir des services sur leur réseau.

Même si les actifs virtuels sont loin d’être prêts et accessibles au grand public, faire partie du mouvement crypto reste une initiative avantageuse. Investir dans un altcoin permet d’avoir un meilleur rendement.

Maintenant que vous connaissez tout sur les altcoins, êtes-vous prêts à investir sur les marchés de crypto alternatives aux Bitcoin? Si oui, nous avons réunis pour vous comment choisir les altcoins. En effet, avant de se lancer dans des investissements sur un altcoin, il est essentiel de faire ses propres recherches en commençant par consulter son livre blanc.

Il s’agit d’un guide qui permet de comprendre les objectifs du projet et de connaître sa proposition de valeur. Ce document montre à quel point le projet est sérieux. Les étapes suivantes permettent d’analyser si l’altcoin est un projet viable et durable.

Examiner la capitalisation de l’altcoin

Bien avant d’investir, il est important d’analyser la valeur intrinsèque de l’altcoin. Pour ce faire, il est conseillé d’évaluer la capitalisation boursière de celui-ci sur le marché afin d’en savoir plus sur lui. En fait, plus la capitalisation d’un altcoin sera considérable et élevée, plus on sait que celui-ci est dominant sur le marché. Il sera alors nécessaire de comparer les capitalisations des altcoins et d’en suivre leur évolutions dans le temps.

Etudier l’offre et la demande sur le réseau

Comme dans tout système financier, l’étude de l’offre et de la demande est une étape primordiale afin de réussir son prochain investissement. De même, il est également nécessaire de faire cette évaluation sur le marché des cryptomonnaies. En outre, il faudra comprendre quels facteurs influencent le prix de l’altcoin et analyser sa capacité à faire face à des flambée ou à des baisses de prix.

Faire des analyses en profondeur pour se méfier des escroqueries

Beaucoup de nouveaux altcoins sont souvent des projets d’escroqueries. Afin de ne pas tomber dans le panneau, il est mieux de plonger dans l’histoire même de l’altcoin. Afin de bien évaluer un altcoin, il sera alors nécessaire d’évaluer ses fondations, de se renseigner sur l’équipe qui la compose mais surtout d’analyser ses offres et ses futures projections. Il faudra alors se tourner vers les altcoins avec un portefeuille fiable, une équipe réputée de la communauté crypto et des projets d’avenir prometteurs et ambitieux.

Consulter des sites d’analyse d’altcoins en temps réel

Puisqu’il existe des milliers d’altcoins en circulation, il est plus facile et plus rapide de consulter les sites disposant d’outils d’analyse de tous les altcoins existants. En général, ces dispositifs proposent des analyses détaillées des altcoins ou des projets à fort potentiel en temps réel. Ces sites présentent dans la majorité des cas le résumé des capitalisations des meilleurs altcoins du moment. En outre, elles établissent des analyses approfondies sur le parcours de ces altcoins et établissent des prévisions sur leur évolution à court et long terme.

Altcoins : des apports positifs dans l’univers des cryptomonnaies

Après quelques années de monopole, Bitcoin n’est plus aujourd’hui la seule cryptomonnaie sur le marché. Même si ces altcoins ont été introduits en s’appuyant sur la technologie de Bitcoin, ils n’ont pas hésité à légèrement modifier leurs règles pour pouvoir attirer plus d’utilisateurs. L’innovation qu’apportent toutes ces nouvelles blockchains est alors à leur avantage. En effet, ces altcoins vont proposer des modèles alternatifs améliorés du Bitcoin ce qui signifie qu’ils amènent des solutions innovantes et plus efficientes aux problèmes rencontrés sur le protocole de la cryptomonnaie générique et fournissent des technologies de plus en plus adaptées aux tendances actuelles. La continuité du chemin vers la décentralisation est un autre avantage de l’apparition des altcoins. Ces derniers conduisent le monde des cryptomonnaies vers une décentralisation plus effective. En effet, chacun de ces blockchains visent à supprimer l’existence d’un système central dans le contrôle et la gestion des données et des processus. En outre, la concurrence qui existe entre tous les altcoins est bénéfique à tous car ils se tirent vers le haut en tentant de proposer les offres les plus adaptées aux besoins des utilisateurs, développeurs comme investisseurs.

Par ailleurs, si les altcoins présentent des inconvénients, il s’agirait surtout de leur volatilité et de leur vulnérabilité. On sait également que quelques-uns de ces altcoins utilisent un système pump and dump et vont finir par disparaître une fois que la monopolisation prend fin. Aussi, il existe certains projets frauduleux qui tentent de piéger même les investisseurs les plus prévenants.