Comment faire du mal à un narcissique

Tu as été blessé par un narcissique et tu veux leur faire du mal. C’est compréhensible.

Vous voulez tourner les tables et les battre à leur propre jeu. Tu veux les énerver, se venger, et les briser comme ils ont essayé de te briser.

Ou peut-être que vous avez regardé comme un narcissique a contrôlé et manipulé un de vos amis ou vos proches et que vous souhaitez les détruire et les chasser.

C’ est compréhensible aussi.

Le désir de réparer les torts qui ont été faits à vous ou à quelqu’un dont vous vous souciez est souvent ressenti très fortement. Vous voulez faire la préparation de votre propre version du karma.

Mais attendez.

Et si je vous disais que toute tentative d’obtenir une sorte de justice personnelle est probable pour se retourner ?

Parce que c’est le risque que tu prends quand tu essaies de blesser un narcissique. Vous risquez de vous blesser aussi.

Jouer dans les mains du narcissique

Les narcisses aiment se battre et les garçons se battent sale.

Si vous les prenez, vous feriez mieux d’être prêt à tout jeter sur vous.

Il y a de fortes chances qu’ils aient extrait beaucoup d’informations de vous ou de vous au cours de votre relation (que vous soyez amoureux, que vous soyez de la famille, que vous travailliez ensemble ou que vous vous connaissiez d’une autre manière).

Et s’ils ne savent pas quelque chose de vous, ils n’ont pas peur de mentir à travers leurs dents si cela les aide à frapper un coup.

Ils utiliseront cette information, ou leur propre « vérité » inventée pour déchirer les blessures émotionnelles que vous avez peut-être essayé de guérir.

Ils l’utiliseront pour se défendre contre toute attaque que vous pourriez monter. Ils nieront ce que vous dites, discréditer vos déclarations, et semer des doutes dans l’esprit de tiers.

En fait, les narcisses sont si bons pour manipuler les gens qu’ils peuvent même gagner certains de vos amis et alliés et les transformer en singes volants à travers lesquels vous attaquer.

Ils joueront la victime si besoin est. Ils vous feront croire que vous êtes celui qui a le problème ; vous êtes celui qui se comporte d’une manière toxique et blessante.

Qui plus est, le narcissique appréciera probablement tout cela parce que, dans leur tête tordue et tordue, ils apprécient la confrontation. Il les donne vie et leur donne un sentiment de but et d’énergie.

Donc, en essayant d’énerver un narcissique, vous les nourrissez en fait. Vous devenez une partie de leur jeu.

Et ce faisant, le narcissique se sent justifié dans son comportement et le traitement de vous et des autres. Il leur dit qu’en se comportant comme ils le font, ils continueront à recevoir des approvisionnements narcissiques.

Leur volonté blessée seulement Parce que vous avez fait mal

Avant de vous embarquer dans un voyage de vengeance, creusez deux tombes. — Confucius

Expansion sur les points ci-dessus, si vous décidez de prendre un narcissique dans une tentative pour leur causer une blessure émotionnelle, soyez prêt à faire face à la blessure de votre propre.

Oui, vous pouvez réussir à exiger une certaine forme de vengeance sur eux en attaquant leur ego et en les abattant un ou deux chevilles, mais ils vont frapper leurs propres coups.

Lorsqu’ ils sont blessés, ils vont probablement voler dans la rage narcissique et venir à vous tous les flingues flamboyantes.

Es-tu prêt pour ça ? Pensez-vous pouvoir résister à leur barrage ?

Plus précisément, pourquoi voudriez-vous le faire ? À quoi ça vous sert de vous mettre en danger ?

Mon conseil : laissez-les bien tranquilles.

Ce sont déjà des personnes blessées émotionnellement qui souffrent avec leurs propres démons. Les sentiments d’infériorité, d’insécurité et de doute de soi sont répandus chez un narcissique (même si vous le voyez rarement).

Alors que vous n’avez pas pour sympathiser avec eux, vous pouvez être compatissant et vous abstenir d’ajouter à l’angoisse de leur âme.

La réengagement est une stratégie risquée

Si vous êtes celui qui a déjà été blessé par un narcissique, décider de les réengager afin de les détruire est pour le moins une tentative périlleuse.

Il y a des chances que vous soyez encore fragile émotionnellement et mentalement après avoir subi des abus narcissiques.

Le danger est que vous vous y retrouviez à plus long terme que vous ne le souhaiteriez.

Vous voulez entrer, sortir une vengeance bien méritée (dans vos yeux), et sortir. Une mission smash and grab pour vous faire sentir mieux (même si vous ne le voulez pas, ce que nous viendrons dans un instant).

Mais le narcissique essaiera de vous ramener dans leur vie de façon plus permanente.

Ils ne se contentent pas de vous regarder tomber après avoir lancé votre attaque ; ils vous poursuivront pour lancer la contre-attaque nous avons déjà parlé.

Si vous n’êtes pas prudent, vous vous retrouverez engagé dans une guerre de tit-for-tat, qui peut continuer sans fin en vue.

C’ est ce que tu veux ?

Tu ne te sentiras pas mieux pour ça

Si vous passez votre temps à espérer que quelqu’un subira les conséquences de ce qu’il a fait à votre cœur, alors vous leur permettez de vous blesser une deuxième fois dans votre esprit. — Shannon L. Alder

Bal au narcissique qui a fait de votre vie un enfer vivant peut sembler une bonne idée dans votre tête, mais il est peu probable de vous apporter la paix que vous désirez.

Vous pouvez ressentir une certaine satisfaction, mais probablement pas autant que vous l’espériez, et ça ne durera pas aussi longtemps que vous le souhaitez. La vengeance peut être douce pendant un certain temps, mais elle risque de finir par goûter amer.

Une partie de la raison est que vos actions sont toujours dictées par le narcissique. Votre vendetta est motivée par le mal que vous avez souffert de leurs mains, ce qui signifie que vous êtes toujours, d’une certaine manière, contrôlé par eux.

Vos sentiments de colère et de ressentiment resteront aussi longtemps que vous serez mentalement engagé avec eux. Votre vengeance ne supporte que les flammes de vos propres sentiments de malaise.

Votre processus de guérison s’étale et va même à l’envers lorsque vous essayez de détruire le narcissique de votre passé.

La vengeance est un plat préférable de ne pas servir du tout

Alors que pouvez-vous faire si vous voulez blesser un narcissique sans se faire prendre dans leur jeu à nouveau ?

Vous restez bien loin d’eux — physiquement, mentalement et émotionnellement.

Tu vis ta propre vie et tu en fais une heureuse.

En leur retirant l’approvisionnement narcissique, vous pouvez les faire souffrir, quoique temporairement pendant qu’ils alignent leur prochaine source/victime.

C’ est une victoire mineure dans le sens de causer une douleur émotionnelle narcissique, mais c’est une énorme victoire dans le sens de se libérer de leur influence toxique.

La meilleure façon de traiter avec un narcissique est de ne pas entrer en contact. Il n’y a aucun doute à ce sujet.

Coupez toutes les cravates, oubliez de vous remettre sur elles, et passez à votre vie.

Ou, si vous n’avez pas d’autre choix que d’interagir avec ce narcissique pour une raison quelconque, vous pouvez choisir la méthode Gray Rock, qui est également un moyen efficace de garder la distance émotionnelle entre vous deux.

Canalisez cette énergie dans votre guérison

Le meilleure vengeance est bien vivre. — George Herbert

Si vous vous accrochez à un désir de briser un narcissique et de les voir souffrir, c’est une énergie précieuse sur laquelle vous vous concentrez sur quelqu’un d’autre.

Vous prenez votre énergie, la salir de négativité, et l’envoyer dans le monde. Si vous faites cela, il y a des chances que cela vous ramène des conséquences négatives.

Au lieu de cela, si vous prenez cette énergie, la peignez avec positivité, et que vous l’envoyez au monde, vous serez récompensé par de bonnes choses en retour.

La guérison de la violence narcissique exige du travail, des efforts et du soutien. Cela prendra plus de temps (ou n’arrivera pas du tout), si vous détournez votre énergie vers le narcissique qui vous a blessé.

Est-ce que ça a du sens ?

Un dernier mot sur les narcissistes qui blessent

La meilleure vengeance est d’être différent de celui qui a effectué la blessure. — Marcus Aurèle

Il peut être vraiment difficile de rompre avec un narcissique et de les voir partir sans ressentant vraiment une grande douleur.

Compte tenu de tout ce que vous avez vécu, se sentir comme ils ont « échappé avec un » est la blessure finale qu’ils vous infligeront (en supposant que cet article vous ait convaincu de NE PAS essayer de venger).

Mais il y a une miette de réconfort à trouver dans cela néanmoins : alors qu’ils s’en vont comme la même personne tordue et malheureuse, vous, en échappant de leur tourment, êtes sur la voie d’une vie meilleure.

Il est peu probable qu’un narcissique puisse guérir ses propres blessures et dépasser la personne dirigée par l’ego qu’il est devenu.

Mais vos maux ne sont pas au-delà de la guérison. Vous ne pouvez pas revenir à la personne que vous étiez avant de rencontrer votre narcissique (en supposant que vous n’avez pas été élevé par un), mais vous avez le pouvoir et les moyens de devenir quelqu’un de nouveau.

C’ est, en fin de compte, la meilleure façon de blesser un narcissique — en vous enlevant toutes les traces de leur abus, en étant le genre de personne qu’ils ont simplement ne peut pas l’être.

Va en paix.

