Finance Ironfx comment ça marche ?

QU’ EST-CE QUE IRONFX ?

Selon des recherches menées en Afrique du Sud, IronFXest une société de négoce de change basée à Chypre. La société a été fondée en 2010 et est autorisée par CySEC .

La société a également des bureaux dans le monde entier, y compris Londres et Sydney. En 2013, des bureaux ont été ouverts en Australie et ont été officiellement reconnus par la SDIC .

Dans le même temps, elle a également reçu l’autorisation de la FCA au Royaume-Uni. Un autre bureau a été ouvert en Afrique du Sud et a été autorisé par le Financial Services Board (Afrique du Sud).

La société fournit une variété d’outils de trading, les dernières plateformes de trading pour assurer la mise en œuvre de la stratégie client, et fournit un support multilingue 24/5.

La société offre à ses clients la possibilité de négocier sur plus de 200 instruments financiers couvrant Forex, métaux, indices, matières premières, contrats à terme et actions.

En plus de cela, IronFX fournit la plateforme de trading MetaTrader4 mondialement reconnue pour les systèmes d’exploitation PC, Mac, Web, Android et iOS .

La société propose également un hébergement VPSgratuit, sous réserve des conditions générales, ainsi qu’un service de trading de copie appelé AutoTrade via myFXBook .

Évaluation globale

4.5/5

Évalué #187 de Recommended FX Brokers

Min. Dépôt

100 USD

Régulateurs

FCA, ASIC, FSCA, CySEC

Bureau de négociation

MetaTrader 4

Crypto

Oui

Total des paires

—

Islamique

Compte Oui

Frais de négociation

Faible

Heure d’activation du compte

24 Heures

Ouvrir un compte réel EN SÉCURITÉ OU UNE SCAM ?

IronFX Global Ltd est autorisée et réglementée par CySEC, et dispose de diverses licences et autorisationspour un certain nombre d’autres pays, y compris l’ Australie, le Royaume – UnietAfrique du Sud .

En tant que telle, la société est réglementée non seulement par CySEC, mais aussi par ASICen Australie, et relève également de la conformité de la FCA bien réputée.

L’ entreprise est donc en mesure de fournir aux commerçants un environnement commercial sûr et hautement réglementé qui prévoit de nombreux régimes de protection des investisseurs.

EXAMEN IRONFX DES PRO ET DES INCONVÉNIENTS

PROS CONTRE 1. Plus de 200 marchés à négocier sur la couverture du Forex, des métaux, des indices, des matières premières et des actions 1. Ressources éducatives limitées 2. Accès gratuit à la plateforme d’analyse technique Trading Central 3. Levier élevé

Ouvrir un compte réel LEVIER

IronFX offre aux traders un effet de levier maximum de 500:1. C’est le montant qui permettra aux commerçants compétents de maximiser potentiellement leurs profits.

Toutefois, les commerçants doivent être conscients que l’effet de levier comporte le risque de pertes graves, en particulier pour ceux qui ont l’intention d’investir une grosse somme d’argent.

COMPTES

IronFX fournit une large gamme de comptes pour les traders personnels et professionnels. Les investisseurs individuels bénéficient des options de compte suivantes :

Compte Micro — Dépôt minimum de 500$, levier flexible de 1:1 à 1:500, spreads fixes ou variables

Compte de primes — Dépôt minimum de 2 500$, gestionnaire de compte dédié disponible 24/7, 10 devises de base

Compte VIP — Dépôt minimum de 20 000$ disponible en USD, mini lots peuvent être échangés

Comptes STP/ECN — Dépôt minimum 500$, levier flexible 1:1 jusqu’à 1:200, micro lots peuvent être échangés

Compte d’écart fixe zéro — Dépôt minimum 500$

Compte miroir : niveaux d’arrêt réduits, tirez parti jusqu’à 1:200 sur le compte STP

Les négociants institutionnels et commerciaux bénéficient des options de compte suivantes :

Compte d’affiliation

Compte Affiliate Plus

Compte d’entreprise

Comptes gérés

Tous les traders peuvent choisir entre des comptes de trading en direct et STP/ECN et profiter des avantages du trading Forex via la plateforme de trading en ligne MT4 leader de l’industrie. Les clients peuvent également enregistrer plusieurs comptes de trading dans le portail client de l’entreprise lors de leur inscription.

MARCHÉ

INSTRUMENTS

IronFX offre un accès à un large éventail de classes d’actifs, y compris le forex, les métaux, les indices, les matières premières, les contrats à terme et les actions.

Les coûts de négociation tels que les spreads, les commissions et les taux de financement à un jour (swap) varient en fonction de l’instrument négocié et du type de compte ouvert.

Forex

Les clients qui négocient le Forex avec IronFX ont accès à des actualités exclusives sur le forex, aux taux de Forex en direct et aux analyses techniques fournies par l’équipe de stratégie experte de la société.

Métaux

IronFX offre aux clients un accès à la fois aux métaux précieux et communs. Achetez et vendez des CFD sur l’or et l’argent avec les meilleurs spreads du marché et l’exécution au comptant sans avoir d’exposition supplémentaire aux devises.

Indices

Les clients bénéficient d’heures de négociation prolongées et de la possibilité de négocier à la fois des positions longues et courtes, ce qui sera particulièrement intéressant pour les actifs les commerçants recherchant des rendements élevés et une diversification du portefeuille.

La société offre à ses clients des conditions commerciales concurrentielles pour entrer et négocier sur l’un des marchés les plus larges du monde.

HONORAIRES

Comme avec de nombreux courtiers Forex, plutôt que de facturer une commission sur chaque commerce comme les courtiers traditionnels, IronFX gagne de l’argent à partir des spreads qui sont ajoutés à ses cotations de prix.

Les spreads dépendent du type de compte d’un trader a ainsi que la paire de devises spécifique en cours de négociation.

Bien que IronFX offre certains des écarts les plus faibles de l’industrie, le courtier fournit une liste complète des spreads moyens sur son site Web pour les commerçants intéressés par les achats comparatifs avant de déposer des fonds auprès du courtier.

Les comptes Micro, Premium, VIP et No Commission offrent un trading sans commission, tandis que le Zero Fixed et Zero Spread offrent des trading basés sur commission.

Le courtier offre également un mélange de comptes de spread flottants en direct et de comptes de spread fixes en direct.

IronFX facturera des frais sur les comptes qui ne montrent aucune activité ou financement pendant plus d’un an. S’il n’y a pas d’activité pendant 12 mois, des frais administratifs annuels fixes de 50 USD seront facturés.

Si le solde du compte est inférieur à 50 USD, le reste du solde sera pris en compte et le compte clôturé.

S’ il n’y a que des dépôts et des retraits sur le compte sans activité de trading, IronFX prendra jusqu’à 3% de la en tant que frais administratifs pour couvrir les coûts qu’ils encourent.

DÉPÔT ET RETRAIT

IronFX a développé des relations avec plusieurs processeurs de paiement respectés afin de permettre à ses clients de déposer et de retirer sans effort leurs fonds de compte. À ce titre, IronFX offre diverses façons de déposer des fonds, notamment :

Cartes de crédit et de débit

Virement bancaire

Pay syndical chinois

FasaPay

Neteller

Skrill

Dépôt Paysafe

Argent parfait

bitWallet

UnionPay International

WebMoney

Crypto

La société ne facture aucun frais pour les dépôts, bien que les banques respectives du client puissent facturer des frais pour les dépôts. Seul le dépôt initial peut être retiré via le paiement utilisé. Tous les bénéfices de trading ne peuvent être retiré par virement bancaire.

PLATEFORMES

IronFX offre une grande sélection de plates-formes de haut niveau, y compris MetaTrader 4, WebTrader, VPS Hosting et PMAM.

MetaTrader 4

MT4 est l’une des plateformes les plus fiables et les plus populaires disponibles, et fournit les outils et les ressources essentiels nécessaires à une performance de trading en ligne réussie.

Les utilisateurs peuvent négocier plus de 200 instruments financiers en CFD Forex, métaux au comptant, contrats à terme, actions, indices au comptant et matières premières avec une exécution rapide.

Les utilisateurs peuvent expérimenter le trading avec des spreads aussi bas que 0 pips, des signaux de trading avancés et des fonctions dans une plate-forme conviviale créée spécifiquement pour le trading en ligne. La plateforme comprend les caractéristiques attrayantes suivantes :

Gérer les commandes, les positions et les capitaux propres en ligne

Tous les types d’ordres et modes d’exécution

Surveillance des prix et des devises des instruments financiers

tarifs Graphiques et indicateurs avancés

Actualités en streaming en ligne

Rapports d’activité

WebTrader

Cette plateforme développée en interne par IronFX offre un accès complet aux comptes de trading multi-actifs de l’entreprise, y compris des fonctionnalités complètes via une interface Web conviviale.

Le WebTrader ne nécessite aucun téléchargement et peut être utilisé à partir de n’importe quel PC connecté à Internet. La plateforme comprend les fonctionnalités suivantes :

Plateforme 100% web, accédez à votre MT4 à distance

Entièrement synchronisé avec les versions téléchargeables du MT4

Surveillance des prix et des taux de change des instruments financiers

Les commerçants peuvent utiliser le terminal web sans inscription sur la communauté MQL5

Il s’agit d’une application HTML5 moderne qui fonctionne sans plug-ins de navigateur supplémentaires ou add-ons

Le terminal Web est sûr à utiliser — toute information transmise est sécurisée chiffré

Hébergement VPS

VPS Hosting permet l’exécution des ordres pour profiter des conditions de marché uniques qui ne sont pas normalement disponibles en raison de l’heure de la journée et de la situation géographique. L’hébergement VPS est fiable, flexible et évolutif, ce qui en fait une solution attrayante pour les commerçants de détail.

En utilisant la plate-forme Microsoft Windows Server, les utilisateurs peuvent installer l’hébergement VPS, ce qui permet le traitement parallèle des ordres Expert Advisor (EA) ainsi que des sélections de trading à exécuter simultanément.

PMAM

La plateforme PMAM est recommandée pour les traders professionnels et les gestionnaires de fonds, et comprend les caractéristiques suivantes :

Gérer les commandes, les positions et les capitaux propres en ligne

Entrée de commande en un clic

Gérer des comptes illimités

Surveillance des prix et des taux de change des instruments financiers

Rapports d’activité

Système d’ exploitation pris en charge : Microsoft Windows 98 ou supérieur

Le processus d’ examen IronFX d’ouverture d’un nouveau compte est entièrement numérique, sans tracas et rapide.

Pour ouvrir un compte, il suffit de cliquer sur le bouton Enregistrer qui les redirigera vers une page d’application.

À partir de là, les utilisateurs doivent simplement remplir leur nom, e-mail, téléphone et informations de compte de trading.

Les utilisateurs peuvent également sélectionner le type de compte qu’ils souhaitent ouvrir, les offres bonus auxquels ils souhaitent participer, la devise de base du compte et le mot de passe. Une fois cela fait, les utilisateurs sont automatiquement redirigés vers le tableau de bord client IronFX

Pour gagner accès complet, les utilisateurs devront télécharger une preuve d’identité et des documents d’adresse. IronFX n’offre pas ses services aux résidents de certaines juridictions telles que les États-Unis, l’Iran, Cuba, le Soudan, la Syrie et la Corée du Nord.

SUPPORT CLIENT

IronFX fournit une équipe de soutien solide pour gérer tous les problèmes et répondre à toutes les questions de ses traders.

En plus d’offrir une assistance à la clientèle dans 17 langues différentes, IronFX offre une multitude de façons de contacter ses agents d’assistance client conviviaux et utiles , notamment par téléphone, Skype, e-mail, chat en direct, rappel et formulaire Web.

ÉDUCATION

Bien que IronFX ne fournit aucune formation de trader à partir de son site Web, les utilisateurs peuvent accéder à des vidéos éducatives à la demande via les services Trading Central du courtier qui se trouvent dans le tableau de bord du client IronFX, sous Outils.

Après avoir cliqué sur Analyse technique, les utilisateurs sont redirigés vers Trading Central où ils peuvent accéder à des vidéos éducatives.

RECHERCHE

L’ offre de recherche d’IronFX se limite à une section sur les perspectives du marché et à un calendrier économique, bien qu’elles soient assez complètes en soi.

Market Insights fournit les dernières nouvelles du marché et des analyses d’experts afin que les traders puissent prendre des décisions de trading éclairées en se basant sur les informations de marché fournies exclusivement aux clients d’IronFX par son équipe de recherche.

Le calendrier économique IronFX comprend le suivi des événements qui évoluent dans le monde entier, tels que les indicateurs économiques, qui peuvent avoir une incidence significative sur les prix et les marchés financiers.

Avec la mise à jour automatique en place, les traders peuvent planifier leurs actions et être attentifs aux événements financiers à venir.

PRIX

Malgré l’offre concurrentielle d’IronFX, la société n’a pas enregistré de récompenses récentes à date.

CONCLUSION

IronFX est un excellent courtier qui offre cinq plates-formes de trading puissantes et plus de 200 instruments forex, CFD et métaux spot disponibles pour le commerce .

IronFX dessert à la fois les commerçants de détail et institutionnels de près de 200 pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient.

En témoigne le fait que 1 400 employés travaillent dans plus de 60 bureaux à travers le monde , IronFX s’enorgueillit de son modèle commercial centré sur le client, offrant aux traders un éventail de plates-formes de trading puissantes et de liquidités, de prix et d’exécution de pointe dans l’industrie.

Bien que le courtier n’offre pas un large choix de ressources éducatives, il fournit des recherches et des analyses en direct via son blog Market Insights et les vidéos Daily Market Outlook sur YouTube.

Les utilisateurs peuvent également accéder aux fonctionnalités de Trading Central telles que l’analyse technique et les vidéos à la demande de formation. Ils offrent également une variété de bonus différents et offres promotionnelles telles que des compétitions de trading en direct et des boosters de dépôt.

IronFX offre aux utilisateurs la possibilité de négocier sur la plateforme de trading MetaTrader 4 reconnue mondialement, ce qui est bénéfique pour les traders débutants et avancés grâce au soutien global de la plateforme.

Le courtier fournit également un large choix de comptes de négociation avec des commissions, des spreads et des coûts différents. Les traders avancés peuvent profiter de la flexibilité de l’offre, ainsi que de l’accès à zéro spreads.

Comme IronFX exploite des comptes d’exécution instantanée, il reste un risque de conflit d’intérêts ; mais la disponibilité des comptes d’exécution du marché devrait satisfaire tous les traders concernés.

AVERTISSEMENT

IronFX est un nom commercial de Notesco Limited. Notesco Limited portant le numéro d’immatriculation 51491 est une société enregistrée aux Bermudes.

Remarque : Les services affichés sur le site Web sont fournis par Notesco Limited et non par une entité affiliée.

Avertissement sur les risques : Les produits de l’entreprise sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé et il est possible de perdre tout votre capital.

Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde et vous devez vous assurer de bien comprendre les risques encourus.

Le trading de produits à effet de levier tels que le Forex et les CFD peut ne pas convenir à tous les investisseurs, car ils portent un haut degré de risque pour votre capital.

Il est vraiment important de ne pas échanger de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, car peu importe la quantité de recherche que vous avez effectuée ou la confiance que vous avez dans votre métier, il y aura toujours un temps que vous perdez.

IronFX n’offre pas ses services aux résidents de certaines juridictions telles que les États-Unis, Cuba, le Soudan, la Syrie et la Corée du Nord, selon des recherches menées en Afrique du Sud .

