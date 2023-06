Du sport à la mode, la révolution des sneakers

Il est devenu difficile, voire impossible, de parler de mode sans revenir sur le phénomène des sneakers. Longtemps « réservé » à un public aguerri, le port quotidien de chaussures généralement conçues initialement pour la pratique sportive s’est démocratisé au fil des années, entrainant dans son sillage de nouvelles tendances qui déchainent les passions. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Qui sont les acteurs initiateurs de ce phénomène qui impacte désormais toutes les strates de la culture ? Et comment va-t-il évoluer dans les années à venir ? Voici quelques questions auxquelles il nous semblait important de répondre sur Les4Vérités.

Sans transition, replongeons-nous tout droit dans les années 1980.

C’est effectivement dans les eighties que tout a commencé, ou presque.

Nike, un air d’innovations majeures.

Nous sommes en 1982. Nike est un tout jeune équipementier sportif qui, du haut des 10 ans, a plus que jamais à cœur de conquérir le basketball, alors en plein essor, comme il l’a si bien fait quelques années auparavant avec le running, sa discipline de prédilection. Pour cela, Bruce Kilgore, l’un des illustres designers, a pu compter sur la création récente de la technologie Nike Air. Ce dernier l’a insérée, ou plutôt dissimulée, dans la semelle de sa Air Force 1, la silhouette qui a permis à la marque américaine de concrétiser ses objectifs sur les parquets. Trois ans plus tard, son Swoosh emblématique était définitivement intronisé sur les prestigieux terrains de la NBA, grâce à Michael Jordan et sa légendaire Air Jordan 1.

Puis, en 1987, la Air Max 1 est sortie de terre, grâce à un autre designer talentueux de Nike : Tinker Hatfield. La firme de Beaverton pouvait alors de nouveau entrevoir un avenir serein dans l’univers de la course à pied. Un univers qu’elle avait délaissé malgré elle pour mieux se concentrer sur sa conquête du basketball.

Tous ces modèles, et bien d’autres encore, sont à l’origine du phénomène sneakers. Comme vous pourrez l’apprendre dans l’histoire de Nike sur Kikikickz, ils sont riches de techniques autrefois révolutionnaires et surtout d’un design unique, de surcroît intemporel, qui a rapidement tapé dans l’œil des amateurs de mode de l’époque. Leur passage du monde de sport à la rue a par ailleurs été influé par les exploits mémorables d’athlètes aussi talentueux que Moses Malone et bien évidemment Michael Jordan, que de nombreux joueurs amateurs ont voulu imiter sur les playgrounds, avec ses célèbres baskets signatures aux pieds. On pense bien sûr à la Jordan 1, mais aussi à ceux qui ont suivi, à commencer par la Air Jordan 4.

D’autres acteurs ont également apporté leur pierre à l’édifice.

adidas, la superstar des sneakers.

Citons tout d’abord adidas qui, en 1986, a signé le tout premier partenariat de l’histoire des sneakers entre un équipementier sportif et un artiste. Ou plutôt des artistes puisqu’il s’agit des rappeurs du groupe Run-DMC. C’est à eux que nous devons la consécration de l’incontournable Stan Smith, chaussure de tennis créée par le français Robert Haillet en 1964 puis renommée près de 10 ans plus tard après le rapprochement de la marque aux 3 bandes avec Stanley Smith. La Superstar a naturellement suivi le mouvement. C’est d’ailleurs elle que portaient sur scène comme à la ville Jam Master Jay et ses acolytes, dans un style bien à eux, languette relevée et sans lacet. Pour l’anecdote, sachez qu’une édition limitée a été lancée par adidas il y a 3 ans, pour célébrer le 50e anniversaire du groupe.

New Balance, le roi du rétro-running.

Bien, parlons à présent de New Balance. Fondée en 1906 dans le Massachussetts, la société de William J. Riley, qui a commencé par concevoir et fabriquer des semelles orthopédiques pour les personnes souffrant de problèmes de voûte plantaire, a également su franchir le virage du running dans les années 1980 et 1990. Grâce à des technologies telles qu’ABZORB et ENCAP auxquelles ses équipes créatives ont su donner vie à travers des modèles devenus iconiques. La New Balance 990 première du nom, par exemple, a vu le jour en 1982. Elle a posé les bases solides de la série 99X qui s’est poursuivie avec brio via la 990v2, en 1998. La gamme compte désormais six versions ‘’MADE in USA’’ que New Balance continue à décliner dans des coloris inédits synonymes de style et de qualité. On en oublierait presque la création en parallèle d’autres références telles que la 574 qui se sont imposées tout aussi rapidement dans la rue.

Quel avenir pour le sneakers game ?

Chacune des sneakers évoquées jusqu’ici demeure très prisée autant par les sneakers addicts que les acheteurs de baskets en quête de confort parfois plus que de style. Des sneakers qui gravitent dans un éco-système où les classiques ont définitivement la vie dure. Il suffit de voir comment Converse est dépendant de sa Chuck Taylor All Star pour s’en rendre compte. De même, à l’heure où nous rédigions cet article, le modèle Nike le plus en vue n’était autre que la Dunk Low, une chaussure basse de basketball née en 1985. adidas était de son côté en train de relancer sa Samba, sa plus vieille basket datant de 1950 ! Cela en dit long sur l’incapacité des forces en présence sur le marché à innover efficacement comme elles ont su le faire par le passé. Tout porte à croire en ce sens que la tendance n’est pas près de s’inverser même si leurs efforts pour proposer de nouvelles silhouettes, réellement inédites, sont notables.