Déboucher les toilettes avec un film alimentaire

Vos toilettes ne fonctionnent plus ? Plusieurs raisons peuvent en être la cause. Avant de faire appel à un plombier, qui reste toujours la solution idéale, vous pouvez tenter de les déboucher via cette méthode simple : l’utilisation de film alimentaire. Plus de détails dans les lignes qui suivent !

Plomberie : déboucher les toilettes, quelles solutions ?

En cas de problèmes dans les toilettes, vous pouvez engager un plombier professionnel tel que plombier-vilet-lorraine.fr pour vous dépanner. En attendant son arrivée, vous pouvez tenter de régler par vous-même le problème en exploitant les moyens du bord. On fait surtout allusion à l’utilisation de film alimentaire pour déboucher des toilettes.

Pour mener à bien cette opération, il vous faudra tout simplement un rouleau de film alimentaire. Vous en trouverez dans votre placard. Dans le cas contraire, vous pouvez vous rendre dans votre supermarché ou magasin le plus proche de votre domicile. Puisque vous devrez recouvrir la cuvette de vos toilettes avec 3 ou 4 couches, préférez les rouleaux de film alimentaire épais.

Ensuite, procédez par étape. D’abord, séchez bien les rebords de votre cuvette afin que le film alimentaire y adhère facilement. Ensuite, recouvrez la cuvette de vos toilettes de film alimentaire. Pour finir, tirez la chasse d’eau.

Le film va bien entendu se gonfler. C’est justement cette pression obtenue par l’effet de l’air qui va vous permettre d’évacuer efficacement le bouchon. Pensez à appuyer sèchement sur le film avec vos deux mains. Le bouchon ne s’en ira pas dès la première tentative. Ainsi, il faudra répéter l’opération plusieurs fois.

La solution idéale : faire appel à un plombier

Après de nombreuses tentatives avec le film alimentaire, le bouchon persiste ? Dans ce cas, tout ce qu’il vous reste à faire, c’est contacter un artisan plombier professionnel pour déboucher vos toilettes. Il peut intervenir chez vous en un rien de temps et vous garantir un travail de qualité.

Puisque les plombiers experts en débouchage de toilettes se déplacent avec un équipement complet, ils peuvent vous assurer une prestation à la hauteur de vos exigences. Mieux encore, vous bénéficiez des conseils de pro pour bien entretenir vos sanitaires.

Un diagnostic précis

Avant de réaliser les travaux, le plombier fera un diagnostic pour évaluer l’état de votre canalisation. Cette démarche lui permettra aussi de constater la gravité des dégâts dans le logement. Certains prestataires n’hésitent pas à utiliser une caméra pour obtenir des images nettes et des diagnostics précis. Une fois cet examen minutieux achevé, il déterminera la méthode adaptée pour déboucher vos toilettes.

Un débouchage ciblé

En fonction du volume du bouchon, le plombier peut utiliser 3 techniques différentes :

le furet mécanique,

le furet électrique,

le nettoyage à haute pression.

Le furet mécanique est un outil en forme de tige doté de pointes. Le plombier l’utilise quand le bouchon est de petite taille. Le furet électrique, quant à lui, permet d’éliminer les bouchons tenaces. Le mécanisme qui se trouve à la tête du furet nettoie les déchets qui se collent sur les parois de canalisations.

En ce qui concerne le nettoyage à haute pression, c’est la technique la plus rapide et la plus efficace. Elle permet de dégager même les bouchons les plus persistants. Puis, la pression de l’eau nettoie en profondeur la canalisation.