Changer l’adresse sur sa carte grise : comment faire ?

Vous venez de déménager ou vous souhaitez faire changer l’adresse postale indiquée sur votre carte grise ? Le changement d’adresse sur carte grise suite à un déménagement est une démarche obligatoire. Nous vous expliquons comment procéder à cette démarche essentielle pour que votre certificat d’immatriculation soit valide.

Est-il obligatoire de changer son adresse sur sa carte grise ?

Aujourd’hui, lorsque l’on déménage, l’adresse postale indiquée sur le certificat d’immatriculation doit correspondre à celle de l’adresse postale de votre résidence principale. La démarche est obligatoire et doit être effectuée dans le mois qui suit le déménagement.

Il est également important de noter que ce changement doit être effectué en tout état de cause, même si vous avez l’intention de vendre votre voiture ou votre véhicule.

Les éléments à connaître pour changer son adresse sur une carte grise

La notification de changement d’adresse postale ne nécessite pas toujours de faire refaire son certificat d’immatriculation en intégralité. Pour un premier, un deuxième ou un troisième changement d’adresse, la démarche à effectuer est de demander la fabrication d’une étiquette sur laquelle apparaîtra votre nouvelle adresse postale.

Ces prérequis concernant les immatriculations en format AB 123 CD (immatriculation SIV). Il faut également savoir que toute demande liée à votre certificat d’immatriculation ne se fait plus auprès de la Préfecture ou de la sous-préfecture comme auparavant.

Bon à savoir : la modification de l’adresse sur votre certificat d’immatriculation est une démarche gratuite, sous conditions. Une simple étiquette vous sera envoyée ; vous devrez l’apposer immédiatement sur votre certificat d’immatriculation.

Les démarches pour changer l’adresse sur une carte grise

La demande de changement d’adresse sur votre certificat d’immatriculation peut se faire de plusieurs manières, en ligne :

Via le service gouvernemental public ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) – il s’agit d’un téléservice ;

(Agence nationale des titres sécurisés) – il s’agit d’un téléservice ; Via le téléservice national France Connect : ce service transmet l’information de manière simultanée à divers organismes publics et administratifs : Caf, CPAM, La Poste, Pôle Emploi, Impôts, fournisseurs d’énergie, etc.)

: ce service transmet l’information de manière simultanée à divers organismes publics et administratifs : Caf, CPAM, La Poste, Pôle Emploi, Impôts, fournisseurs d’énergie, etc.) Via le service Eplaque.fr, qui vous guide pas à pas pour votre démarche ;

Via un point démarches administratives (Etablissement France Services ou Maison de services publics)

Via l’ANTS, le téléservice France Connect ou un point administratif

Le changement d’adresse postale en ligne proposé sur le site de l’ANTS est une démarche simple à effectuer. Vous pouvez effectuer cette démarche depuis chez vous, avec une connexion Internet, ou depuis un Point France Services. Pour connaître la liste des points France Services et des maisons de services publics, rendez-vous sur le site internet du service public français.

Rendez-vous ensuite sur le site de l’ANTS et créez un compte usager si vous n’avez pas encore de compte officiel. Confirmez la création de votre compte ANTS via votre adresse email.

Complétez votre demande en ligne en vous rendant dans la section intitulée » Immatriculation », puis dans la section intitulée « Modifier l’adresse sur votre certificat d’immatriculation« . Sauvegardez votre démarche à tout moment et reprenez-la plus tard si vous ne l’avez pas finalisée.

Les documents à fournir pour justifier de la demande de modification d’adresse postale sont :

Votre certificat d’immatriculation ;

Un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois : quittance de loyer, facture de gaz, facture d’électricité, d’eau, de téléphone fixe ou mobile.

La démarche prend environ 10 minutes, au cours desquelles vous devrez renseigner votre nouvelle adresse postale et des informations complémentaires, si besoin.

Changement d’adresse sur carte grise avec Eplaque.fr

Pour effectuer votre changement d’adresse postale via le site Eplaque.fr, il vous suffit de vous rendre sur le site concerné et de vous laisser guider par les instructions. La démarche prend environ 2 minutes et la demande est traitée sous 24 heures.

Ce service dispose d’une habilitation officielle, est 100 % sécurisé et payant. Pour tout déménagement ou changement de rue, vous pouvez l’utiliser au même titre que les sites sur service public.

Changer d’adresse sur ma carte grise : est-ce payant ?

Le changement d’adresse sur une carte grise est une démarche gratuite pour le 1er, le deuxième et le troisième changement d’adresse. Pour le quatrième changement d’adresse et les suivants, la démarche de modification d’adresse postale est payante. Le paiement de la somme due est possible par carte bancaire, directement sur le site de l’ANTS, suite à votre démarche.

Vous savez désormais comment effectuer la modification de votre adresse sur votre certificat d’immatriculation !