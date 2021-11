Insomnie : la mélatonine peut-elle vous aider ? Partager :







L’insomnie est un trouble dont souffrent de plus en plus de personnes. Il s’agit d’un mal qui peut constituer une entrave pour vos activités au quotidien. Pour traiter l’insomnie, de nombreux traitements ont vu le jour, certains faisant preuve de plus d’efficacité que d’autres. La mélatonine fait-elle partie de ces traitements efficaces ?

Quelles sont les vertus de la mélatonine en spray ?

La mélatonine est une hormone produite par l’organisme et dont le rôle principal est de participer à la régulation de l’alternance entre le jour et la nuit. Cependant, l’âge et plusieurs autres facteurs peuvent constituer un frein à la production de cette hormone.

Pour pallier le manque de mélatonine dans l’organisme, la mélatonine en spray s’avère particulièrement efficace. Il s’agit d’un produit qui permet de compenser le manque d’hormone du sommeil. Il facilite l’endormissement et vous offre des nuits plus longues et plus paisibles. Autrement dit, son utilisation peut permettre de lutter efficacement contre l’insomnie.

La mélatonine en spray a une composition enrichie aux extraits naturels de fleurs d’oranger, de mélisse, et de vitamines B1, B6, B8 qui renforcent les propriétés de ce produit pour un sommeil profond. Elle a la particularité d’être naturelle. Autrement dit, il y a peu de chances que vous vous exposiez à une dépendance lors de la prise du produit, contrairement aux somnifères. Toutefois, si vous cherchez de la mélatonine en spray, veillez à vous tourner vers un laboratoire qui propose des soins de santé et de bien-être au naturel. Il est en effet primordial que le fabricant de ce produit mette un point d’honneur à intégrer des extraits végétaux dans la composition.

Existe-t-il des contre-indications à l’utilisation de la mélatonine ?

Le sommeil est essentiel au maintien des fonctions motrices et cognitives de l’homme. Il participe également à l’amélioration de votre qualité de vie de façon générale. C’est pour cela que de nombreuses personnes se tournent vers la mélatonine lorsqu’elles sont sujettes à l’insomnie. Ce produit existe d’ailleurs sur le marché aussi bien dans sa version en spray que sous forme de complément alimentaire ou de sirop.

Toutefois, il faut rappeler que la prise de la mélatonine, bien qu’efficace contre l’insomnie, est déconseillée dans certains cas. En effet, il s’agit d’une solution que vous ne pouvez pas envisager si vous êtes une femme enceinte ou allaitante. De même, lorsque vous suivez certains traitements médicaux, il peut vous être interdit d’avoir recours à la mélatonine. En effet, l’interaction médicamenteuse peut entraîner de graves effets indésirables et néfastes pour votre santé. Par ailleurs, vous devez éviter la mélatonine si vous souffrez de maladies inflammatoires, auto-immunes, d’épilepsie, d’asthme ou de troubles de la personnalité. N’hésitez donc pas à vous rapprocher de votre médecin pour être certain de pouvoir en consommer.

Quelles sont les précautions à prendre pendant l’utilisation de la mélatonine ?

Les effets positifs de la mélatonine sur le sommeil sont nombreux. Cependant, il est important de noter que la manipulation de ce produit requiert une certaine précaution. C’est la raison pour laquelle il est impératif de respecter la posologie. De façon générale, demandez l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de vous lancer dans une cure basée sur la prise de mélatonine.

En outre, la mélatonine peut provoquer chez l’utilisateur une forte somnolence. Par conséquent, vous devez éviter de conduire durant 4 à 5 heures suivant votre prise. De même, vous devez éviter de prendre ce complément alimentaire en pleine journée. Autrement, vous pourriez avoir du mal à effectuer les différentes tâches qui vous sont assignées dans la journée. En optant pour la prise de la mélatonine en pleine journée, vous risquez également de perturber votre cycle de sommeil, ce qui peut vous empêcher de retrouver le sommeil à la tombée de la nuit. Sauf avis contraire de votre médecin, il est recommandé de prendre la mélatonine avant le coucher.

L’autre aspect qu’il faut souligner est le fait que la prise de la mélatonine n’est destinée à résoudre le problème d’insomnie que de façon ponctuelle. Elle ne doit en aucun cas s’apparenter à un traitement de fond. Vous devez chercher à traiter les causes de l’insomnie qui peut être liée à des contrariétés, au stress ou encore à un traitement médical, plutôt que d’opter pour la prise fréquente de la mélatonine.

Quels sont les effets secondaires de cette hormone ?

Très peu d’effets secondaires sont associés à la mélatonine en grande partie parce qu’il s’agit d’un produit naturel. Toutefois, certaines personnes ont rapporté être sujettes à des somnolences prononcées, des maux de tête, des nausées ou encore des vertiges lors de la prise de ce produit.

La plupart du temps, ces effets indésirables apparaissent lorsque le dosage n’est pas respecté. Il est donc impératif de respecter scrupuleusement la prescription de votre médecin ou la notice d’utilisation qui accompagne le produit.

L’insomnie est un trouble qui peut altérer la qualité de vie des personnes atteintes. Comme vous avez pu le découvrir ici, la mélatonine peut être un remède efficace contre ce mal.