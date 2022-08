Quel site pour trouver du CBD (cannabidiol) pas cher ?

Le cannabidiol est devenu la molécule à la mode qui fait de plus en plus la une des journaux et des médias en ligne. Il ne fait aucun doute que le CBD présente de nombreux avantages en termes d’actions sur le corps humain. Il est important de connaître les bons sites pour acheter du CBD (cannabidiol) pas cher. Cet article vous aidera à en savoir plus sur où trouver votre CBD pas cher.

Vapor.com

Vapor.com est un magasin de CBD en ligne basé en Floride qui se concentre principalement sur les vaporisateurs de cannabis, mais dispose également d’un stock substantiel de produits à base de CBD. La sélection de CBD n’est pas aussi grande que pour certains des autres sites de cette liste, mais elle comprend des teintures, des capsules, des topiques, des produits comestibles, des pré-rouleaux et des produits destinés aux animaux de compagnie.

Avantages

Couvre la plupart des types de produits CBD;

Bons prix tout autour (avec garantie de correspondance de prix);

Grand choix d’autres produits aussi;

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 48 $ aux États-Unis ou au Canada;

Livraison internationale disponible.

Contre

Rapports de laboratoire non disponibles sur les pages produit;

Sélection de petites marques;

Certains produits de renom (p. ex. Bloom Farms) en rupture de stock.

CBD Genesis

CBD Genesis est un magasin de CBD en ligne basé en Floride avec une sélection de produits CBD de leur propre marque et d’autres. Leur collection de CBD comprend des produits comestibles, des capsules, des fleurs, des concentrés, des teintures, des e-liquides, des cartouches, des gousses et du CBD pour animaux de compagnie.

Avantages

Grand choix de produits CBD dans les types Most;

Bonne gamme de produits de vapotage en particulier;

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 50 $;

Rapports de laboratoire pour les produits Genesis disponibles sur les pages produits;

Bons prix.

Contre

Aucun rapport de laboratoire pour les autres marques;

Sélection plus petite que beaucoup d’autres magasins.

Boutique Serenity

Boutique Serenity est un magasin de CBD en ligne basé au Colorado qui offre une sélection impressionnante de différents produits de certaines des marques les plus connues de l’industrie. Leur sélection couvre les huiles, les produits topiques, les produits de soins de la peau et de beauté, les produits comestibles, les boissons, les capsules, le CBD vapotable et les formulations pour animaux de compagnie.

Avantages

Excellente sélection de produits, couvrant les types les plus courants

Meilleure sélection de vapotage que de nombreux magasins

Grandes marques disponibles

Rapports de laboratoire sur les pages de produits

Contre

Pas d’expédition internationale

Sélection de marques plus petite que certains autres magasins

Hemmfy

Hemmfy est un marché de CBD en ligne basé à New York qui est l’une des meilleures options en ligne si vous recherchez des produits CBD ou des cannabinoïdes alternatifs. La collection de CBD sur le site est impressionnante, avec des sélections massives d’huile de CBD, de produits comestibles, de topiques, de produits de vapotage, de fleurs et d’options destinées aux animaux de compagnie.

Il comprend également de nombreuses marques bien connues, notamment cbdMD, CBDfx, NuLeaf Naturals, CBD Living, leurs propres produits Hemmfy et bien d’autres.

Avantages

Tous les types courants de produits CBD disponibles;

Grand choix pour tout;

Certificats de laboratoire liés à partir de pages de produits;

Bons prix tout autour.

