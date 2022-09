Comment se servir d’un micro-ondes ?

Si l’utilisation d’un micro-ondes n’a rien de sorcier, elle demande tout de même quelques connaissances simples. Découvrons les secrets du fonctionnement des fours micro-ondes et apprenons à bien les utiliser.

Fonctionnement du micro-ondes : le b.a.-ba

Comment fonctionne un micro-ondes ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le four à micro-ondes n’émet pas de chaleur. Il est équipé d’un composant appelé magnétron, chargé de transformer le courant en un champ magnétique : les fameuses micro-ondes. Celles-ci circulent ensuite dans la cavité du four et à travers les aliments ou liquides. Les micro-ondes provoquent une agitation moléculaire qui engendre de la chaleur à l’intérieur des aliments.

Les règles d’une utilisation du micro-ondes sans danger

On se demande parfois si le micro-ondes est néfaste pour la santé. Rassurez-vous : vous pouvez utiliser votre micro-ondes sans craindre d’être victime de radiations. Méfiez-vous en revanche des récipients en plastique. En effet, ils peuvent relâcher des perturbateurs endocriniens dans les aliments sous l’effet de la chaleur. Il faut également savoir qu’aucun objet métallique ne doit être placé au micro-ondes. Le problème ici concerne avant tout le bon fonctionnement du micro-ondes. En effet, les micro-ondes ont tendance à se concentrer dans le métal, provoquant des étincelles qui peuvent endommager l’appareil. Évitez donc de devoir faire appel à un service pour réparer votre four micro-ondes voire le changer simplement à cause de cette erreur.

Le four micro-ondes : mode d’emploi

Maintenant que vous savez tout du fonctionnement sans danger d’un micro-ondes, découvrons comment l’utiliser. Tout d’abord, il faut savoir que le micro-ondes peut chauffer les aliments de différentes façons :

Décongeler : réglé sur une puissance faible, il décongèle en douceur les aliments sans les cuire. Le mode décongélation est généralement symbolisé par un flocon.

: réglé sur une puissance faible, il décongèle en douceur les aliments sans les cuire. Le mode décongélation est généralement symbolisé par un flocon. Réchauffer : réglé sur une puissance plus élevée, le micro-ondes vous permet d’obtenir en quelques instants des boissons et des plats chauds.

: réglé sur une puissance plus élevée, le micro-ondes vous permet d’obtenir en quelques instants des boissons et des plats chauds. Cuire : les micro-ondes peuvent servir à une cuisson vapeur de certains aliments placés dans des récipients adaptés (semi-fermés). C’est le cas par exemple pour les poissons en papillote, les légumes vapeur…

: les micro-ondes peuvent servir à une cuisson vapeur de certains aliments placés dans des récipients adaptés (semi-fermés). C’est le cas par exemple pour les poissons en papillote, les légumes vapeur… Grill ou mode four : certains modèles de micro-ondes offrent des fonctionnalités combinées. Ils peuvent proposer un mode grill permettant de gratiner les plats, ou fonctionner comme un vrai four.

Le mode d’emploi des micro-ondes les plus basiques est simple. Il suffit généralement de régler la puissance grâce à une molette, de programmer le temps grâce à un bouton ou une molette puis de démarrer le programme en appuyant sur le bo

Sur les modèles plus sophistiqués, les fonctionnalités sont plus nombreuses et la programmation peut se révéler plus complexe. Nous vous recommandons de vous reporter à la notice fournie avec le micro-ondes pour apprendre à utiliser son panneau de contrôle.

L’entretien du micro-ondes

Certains aliments ne sont pas adaptés à la cuisson au micro-ondes. Sous l’effet des ondes, ils éclatent ou se dénaturent, risquant de salir l’appareil voire de l’endommager. C’est le cas par exemple des œufs, ou encore des graines sèches comme le maïs (attention à l’effet pop-corn). En plus d’être désagréable, la saleté peut nuire au bon fonctionnement du micro-ondes. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser une cloche de cuisson pour limiter les projections, et de nettoyer son micro-ondes régulièrement.