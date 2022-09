Arenablast : expert en cabine de sablage

Vous êtes un entrepreneur ou un artisan dans le bâtiment et vous recherchez une solution efficace pour vos travaux de décapage ou de microbillage ? La bonne nouvelle est qu’il existe des entreprises spécialisées à l’instar d’Arenablast qui vous propose une gamme variée de cabines à manche de toutes dimensions ainsi qu’un ensemble d’accessoires et un grand choix d’options idéales pour tous vos besoins industriels et artisanales.

Vous aimerez en savoir davantage sur leurs offres ? Alors parcourez cet article pour découvrir les cabines de sablage performantes 100% made in France, fiables, faciles à utiliser et à entretenir.

La gamme de cabines de sablage la plus large du marché disponible en ligne

La façon la plus efficace et rapide de trouver une cabine de sablage est de la rechercher en ligne. Plusieurs entreprises proposent des produits en ligne, vous devez donc vous assurer de traiter avec une structure en ligne fiable et sécurisée.

C’est justement le cas pour ce qui est de l’entreprise Arena que vous vous pouvez retrouver à l’adresse https://arenablast.com. Elle met à votre disposition une gamme complète cabines de sablage de haute performance dont la prise en main et l’utilisation sont faciles. Lorsque vous commandez votre produit en ligne, vous avez l’assurance d’être livré dans un délai maximum de 48 heures. Toutes vos transactions dans le site sont hautement sécurisées.

La société qui a vu le jour en 1979 est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses clients un savoir-faire de qualité dans la conception et la réalisation des cabines de sablage. Les membres de l’entreprise n’ont de cesse de tout faire pour améliorer la qualité de leurs produits afin d’offrir à leur clientèle une gamme d’appareils de sablage de haute qualité.

La conception des machines de l’entreprise se démarque de la concurrence par leur système de recyclage de l’abrasif qui s’effectue par un double cyclone performant.

Différentes techniques de sablage

Les concepteurs et fabricants de la société Arena sont à l’écoute des clients pour étudier et réaliser des cabines de sablage qui répondent à leur besoins. C’est ainsi que vous aurez à votre disposition les machines suivantes :

Des cabines de sablage standards à fonctionnement manuel et qui intègre des adaptations spécifiques à l’usage que vous souhaitez en faire ;

Des cabines sablage personnalisées entièrement selon votre cahier de charges ;

Ainsi que des cabines de sablage automatiques.

Ces différents appareils requièrent une alimentation en air comprimé pour bien fonctionner. La consommation va dépendre du système de projection (sableuse à dépression ou sableuse à pression).

Critères de choix de votre sableuse

Le choix de votre machine de sablage va dépendre de la taille des éléments que vous souhaitez sabler. Il faudra des pièces petites ou moyennes pour une cabine à manches ou de plus grande pièces pour une sableuse mobile.

Lorsque vous souhaitez acquérir une sableuse, vous devez accorder une attention particulière aux fournisseurs, surtout lorsque vous recherchez sur internet. Vous gagnerez cependant à faire appel à une structure qui a fait ses preuves et qui proposent des produits de grande qualité fabriqués exclusivement en France.

En outre, il faut que ce soit une société qui soit capable de vous conseiller et vous fournir un service après-vente le plus proche de chez vous.