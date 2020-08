Accueil » Auto Voiture d’occasion : pourquoi acheter le Nissan X-TRAIL en 2020 ? Auto Voiture d’occasion : pourquoi acheter le Nissan X-TRAIL en 2020 ?

Il existe plusieurs marques de voiture d’occasion. Parmi ces marques, on distingue la marque Nissan X-TRAIL. Il s’agit d’une voiture confectionnée par le géant japonais de l’automobile Nissan. Nissan a commencé par mettre ses voitures sur le marché depuis 2001. Aujourd’hui, trois conceptions de Nissan se sont succédé. À partir de l’année 2003, le Nissan existe sur le marché avec trois motorisations différentes. Pourquoi devez-vous acheter le Nissan X-TRAIL en 2020 ? La suite du présent article vous explique tout.

Bref aperçu sur la voiture d’occasion Nissan X- TRAIL

La voiture d’occasion Nissan X-TRAIL est un véhicule de modèle SUV. Le Nissan X-TRAIL se hisse au niveau des concurrents de taille comme le Toyota RAV4, le Suzuki Grand Vitara ou encore le Honda CR-V. Ce type SUV Nissan a mis tout le monde d’accord et est considéré comme un repère dans son clan au fur et à mesure que les années passent. De ce fait, la demande est forte et donc des milliers de ce type de voiture ont été vendus dans le monde entier. Afin donc de garder son hégémonie, Nissan a fréquemment perfectionné son SUV.

Ce SUV a été perfectionné avec trois conceptions de plus qui ont amené de nouvelles touches technologiques. De nos jours, la voiture d’occasion Nissan X- TRAIL est un SUV relaxant et économique en matière de carburant. C’est également un SUV qui offre un confort très agréable. Aussi, il est important de souligner que cette voiture possède un code VIN. Ce code débute par le code WMI « JN ».

Le Nissan X-TRAIL : pourquoi l’acheter en 2020 ?

En ce qui concerne les voitures d’occasion, si vous portez votre choix sur le Nissan X-TRAIL en cette année 2020, vous n’aurez aucun regret. Sur le site Nissan Rennes, vous pouvez découvrir les nouvelles touches apportées à cette marque de voiture d’occasion en 2020. En effet, il faut retenir que cette voiture vous laisse toujours le libre choix en ce qui concerne la version que vous désirez. Vous êtes donc libre de choisir la version cinq places ou la version sept places. Elle dispose en 2020 des fonctionnalités de connectivité nouvelles. En effet, son appareil d’info-divertissement est maintenant associable avec Apple CarPlay et Android Auto. Aussi, il existe désormais une double prise USB qui est installée derrière le véhicule.

De même, il faut noter que sa mécanisation Diesel dCi a connu une rénovation. Cela permet de réduire les rejets du gaz carbonique CO2 de dix pour cent. Ceci concerne des écoulements compris entre 156 et 163 g/km en fonction du niveau de finition. Il faut aussi noter que cette voiture dispose d’une nouvelle entrée de gamme nommée « N-Connecta ». En effet, « N-Connecta » possède de jantes alliage de 18 pouces, une navigation connectée, une caméra de 360 degrés. « N-Connecta » a aussi un hayon qu’on peut ouvrir électroniquement avec les mains libres. Cette voiture possède également un système de stationnement intelligent, un système de surveillance des angles morts et un système de détection de fatigue intelligent. Le Nissan X-TRAIL 2020 est également équipé d’une série limitée N-Tec (photo). Il faut aussi notifier que depuis le premier juillet 2020, le Nissan X-TRAIL est mis à la disposition des acheteurs pour les commandes éventuelles. À partir de 36 700 euros, vous pouvez déjà vous offrir cette merveille.