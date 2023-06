Comment se déroule une journée type de surveillant dans un collège ou lycée

Au sein des établissements scolaires, le rôle de surveillant est crucial pour assurer le bon fonctionnement quotidien et veiller à la sécurité des élèves. Les surveillants, aussi appelés assistants d’éducation, contribuent à l’encadrement et à l’accompagnement des jeunes tout au long de leur scolarité. Il est intéressant de s’interroger sur la manière dont s’organise leur journée type, entre la surveillance des couloirs et des cours de récréation, l’aide aux devoirs et la participation aux divers projets pédagogiques. Ce témoignage permettra de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés ces professionnels de l’éducation et d’appréhender l’importance de leur mission.

Les premières heures de la journée de travail du surveillant

Le début de la journée est une période cruciale pour les surveillants. En effet, ils doivent arriver à l’école avant les élèves afin de préparer leur matériel et d’organiser la surveillance des différents espaces. La prise en charge commence dès le matin, avec l’accueil des enfants dans le hall d’entrée ou sur la cour de récréation. Les surveillants sont alors en première ligne pour s’assurer que tout se passe bien et que chaque élève trouve sa place rapidement.

Au-delà de cette mission essentielle, les surveillants ont aussi un rôle important à jouer dans la gestion des absences et retards, ainsi que dans le suivi du cahier de textes électronique. Ils doivent être disponibles pour aider les enseignants au besoin et participer aux différentes activités organisées par l’établissement.

Il est primordial pour eux de créer un climat propice à l’apprentissage en instaurant une relation positive avec les jeunes qu’ils encadrent. Le respect mutuel est fondamental pour garantir un environnement scolaire sain et sécurisé.

Même si la routine peut être présente au fil des jours, il arrive souvent que certains imprévus viennent perturber le déroulement habituel d’une journée type. Dans ce cas-là, il faut savoir faire preuve d’improvisation afin de trouver rapidement une solution adaptée à chaque situation.

Être surveillant dans un collège ou un lycée demande beaucoup d’attention et une grande capacité d’adaptation face aux aléas du quotidien, mais c’est aussi une expérience enrichissante qui permet aux professionnels concernés de contribuer pleinement au développement personnel des élèves.

Les missions-clés du surveillant de terrain

Les surveillants doivent aussi gérer les incidents disciplinaires, tels que les disputes entre élèves ou tout autre comportement inapproprié. Ils jouent un rôle clé dans la prévention de la violence et du harcèlement au sein de l’établissement, en surveillant constamment les interactions entre les jeunes.

Lorsque des incidents surviennent, ils peuvent être amenés à rédiger des rapports pour informer le personnel enseignant ou la direction de l’établissement sur ce qui s’est passé. Dans certains cas, ils peuvent aussi intervenir directement pour résoudre le problème.

Un autre aspect important du travail des surveillants est leur participation aux activités périscolaires organisées par l’école. Que ce soit pendant les pauses déjeuner ou après la fin des cours, ils sont souvent sollicités pour encadrer divers ateliers et clubs.

Ils ont un rôle crucial à jouer en matière de sécurité incendie. En plus d’être formés aux procédures d’urgence et aux plans d’évacuation spécifiques à chaque établissement scolaire, ils doivent être vigilants quant au respect strict des règles de sécurité incendie afin d’assurer un niveau optimal de protection pour tous.

Au fil du temps et grâce à une grande expérience acquise sur le terrain, chaque surveillant peut développer sa propre méthode pour accomplir efficacement toutes ces tâches. Mais quel que soit son style individuel, il doit toujours garder en tête que son travail vise à assurer la sécurité des élèves.

Les situations imprévues à anticiper pour le surveillant de sécurité

En plus de toutes ces tâches régulières, les surveillants sont bien souvent confrontés à des imprévus qui peuvent perturber le déroulement de leur journée type. Parmi ces incidents, on peut citer les problèmes liés aux équipements techniques, comme une panne d’électricité ou un problème avec la climatisation.

D’autres événements imprévus incluent parfois des situations médicales urgentes. Les surveillants doivent être en mesure de gérer les blessures mineures et fournir une assistance immédiate si nécessaire. Dans certains cas, ils peuvent même avoir besoin d’appeler les services d’urgence pour obtenir une aide professionnelle supplémentaire.

Les changements dans l’horaire scolaire peuvent aussi survenir soudainement et nécessitent parfois une adaptation rapide. Par exemple, si un professeur est absent pour quelque raison que ce soit, il peut revenir au surveillant de trouver rapidement un remplaçant afin que tous les élèves puissent continuer à apprendre sans interruption.

Tous ces imprévus exigent du sang-froid et une grande capacité d’adaptation chez le surveillant. Il doit pouvoir rester calme sous pression tout en faisant preuve de réactivité face aux situations qui se présentent devant lui.

Malgré tous ces défis quotidiens, être surveillant ne manque pas non plus de moments gratifiants où l’on ressent le sentiment du travail accompli lorsqu’une journée se termine sans incident majeur et où l’on constate que chaque élève est en sécurité et heureux.

Les tâches de fin de journée pour le surveillant en poste

La fin de la journée pour un surveillant de collège ou de lycée est souvent synonyme d’un travail administratif conséquent. Cela peut inclure des tâches telles que la mise à jour des listes d’absences, la rédaction de rapports sur les incidents qui ont eu lieu au cours de la journée et le rangement du matériel utilisé.

Tout cela peut prendre beaucoup de temps, mais il faut prendre en compte les événements survenus lors de cette journée. Les surveillants doivent être très précis dans leur travail afin d’éviter tout malentendu ou confusion avec les autres membres du personnel scolaire.

Une fois toutes ces tâches terminées, les surveillants peuvent enfin quitter l’établissement scolaire. Certains peuvent choisir de rester plus tard pour participer aux activités extrascolaires organisées par l’école. Cette participation volontaire montre bien que les surveillants sont profondément engagés dans leur rôle éducatif et qu’ils cherchent à contribuer positivement au développement global des élèves.

En définitive, être surveillant n’est pas une tâche facile. Il exige une grande responsabilité et demande aux individus occupant ce poste d’être constamment vigilants • mais aussi flexibles • face aux imprévus qui se présentent chaque jour. Toutefois, c’est aussi un métier extrêmement gratifiant car il permet non seulement d’assurer la sécurité physique des élèves mais aussi de contribuer à favoriser une ambiance saine et positive propice à l’apprentissage collectif.