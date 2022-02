Comment marquer le nom sur les chaussettes ?

On passe la plupart de nos journées en étant en chaussettes. Pourquoi ne pas les personnalisées et leur offrir une apparence unique et jolie. Parmi les nombreuses solutions de personnalisation qui s’offre à vous, la meilleure reste le nom. En effet, vous pouvez enjoliver l’écriture du nom qui sera mis sur la chaussette et le rendre de ce fait unique. Trouver ici quelques astuces qui vous permettront de marquer le nom sur les chaussettes.

Utilisez la broderie

C’est la meilleure solution lorsque vous voulez marquer votre nom sur des chaussettes. En plus d’être résistante et durable, il sert d’excellente décoration pour les chaussettes. Vous pouvez profiter de la broderie et ajouter quelques éléments qui ne feront qu’offrir une meilleure apparence. Mais il faut savoir que broder n’est pas à la portée de tous et il faut avoir le bon équipement.

Pour cela vous aurez besoin d’une aiguille, des fils pour la broderie, le tambour qui vous permettra de garder le tissu bien tendu et enfin le feutre effaçable pour dessiner votre nom. Avec le feutre, vous pouvez écrire votre nom et ajoutez quelques motifs des chaussettes encore plus mignonnes. Ensuite poser la chaussette sur le tambour. Ici l’opération peut se présenter plus difficile en fonction de la taille du tambour. Si vous ne trouvez pas un petit tambour, servez-vous des outils qui pourra le remplacer. Un sock tool par exemple est l’outil adapté.

Après avoir posé la chaussette vient l’étape de la broderie. Pour cela, suivez respectueusement le motif que vous avez dessiné. Vous pouvez changer de fil afin d’avoir une combinaison de couleur assez plaisant. Faites très attention en utilisant l’aiguille à broder. Vous pourrez vous blesser en ne manipulant pas l’aiguille avec précaution. Lorsque vous avez fini la broderie, arrangez la couture et admirez votre travaille.

Utilisez des étiquettes chaussettes

C’est la solution la plus simple et la plus efficace. Il existe en effet de petites étiquettes qui vous permettent de marquer des motifs sur vos chaussettes en utilisant seulement un fer à repasser. Mais il faut noter que cette solution n’est pas durable et il faut la poser à l’endroit où il y a le moins de frottement pour éviter que les motifs ne s’efface trop vite.

Pour l’imprimer sur vos chaussettes, vous devez dans un premier temps les retourner. Cela de telle sorte à poser l’étiquette directement sur le revers de la chaussette. Ensuite, vous devez vous servir du papier antidérapant que vous avez été donné dans la pochette puis stabiliser l’étiquette. Positionnez le papier de telle sorte qu’elle puisse protéger le tissu de la chaussette de la chaleur du fer. Lorsque votre étiquette est bien placée, passez le fer à repassé chaud sur le papier et maintenez le pendant environ 8 secondes. Lorsque s’est fait, retirer délicatement le papier antidérapant et vous verrez le motif apparaître clairement sur votre chaussette.

Sachez que pour ces étiquettes, vous avez la possibilité d’en commander auprès d’un fournisseur. Il pourra alors vous réaliser des étiques pour chaussettes avec les motifs et les noms de votre choix.