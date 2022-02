Comment se passe le raccordement à la fibre optique pour une maison individuelle ?

Le processus de déploiement de la fibre optique à commencer en France depuis l’année 2013. Avec un peu d’effort, le gouvernement français espère achever ce projet en 2023. Vous faites partie de ceux qui ont déjà le privilège d’avoir la fibre optique dans leur rue ? Est-elle déjà raccordée à votre maison ? Sinon, ce n’est pas encore le moment de se réjouir. Il faut d’abord que la fibre soit raccordée à votre domicile. Découvrez ici comment ça se passe.

Comment se fait le passage de la fibre optique de la rue à votre maison ?

Puisque le réseau local de la fibre s’arrête devant les habitations, les travaux de raccordement débutent dans la rue. Le processus commence au niveau de la chambre télécom. C’est l’endroit où le réseau téléphonique, ADSL et les câbles optiques desservant le quartier arrivent. Dans la chambre de télécom, se situe le Point de Branchement Optique (PBO). Ce point se situe sous la voirie ou sur un poteau.

A voir aussi : Les avantages d'un VPN à la maison

Lorsque le point de branchement se situe sous la voirie, les techniciens vérifient la disponibilité des parcours dans les fourreaux. Cette vérification est effectuée à l’aide d’un câble rigide et d’une aiguille dans le jargon. Grâce aux fourreaux, les ingénieurs tirent la fibre en parallèle jusqu’au niveau du coffret télécom. Il se situe généralement dans les garages. Après l’arrivée de l’aiguille dans votre maison, elle est accrochée à la fibre optique. Ce qui va permettre de rembobiner le câble dans l’aiguille pour faire passer la fibre à travers les gaines. La fibre sera ensuite soudée au PBO. Enfin, un dispositif de terminaison intérieur optique sera installé dans votre maison afin d’activer la ligne au point de mutualisation.

Lorsqu’il s’agit du second cas, le processus est beaucoup plus simple et facile. En effet, les ingénieurs commencent par récupérer le point de branchement optique sur le poteau. Ensuite, ils se chargent de tirer jusqu’à l’intérieur de votre logement la fibre optique. Notez que cela se réalise via le point de pénétration. L’étape du raccordement de la fibre optique à votre maison est la plus délicate. D’autres opérateurs vous facturent des frais d’installation. Par ailleurs, une fois la fibre optique raccordée, il faut qu’elle soit acheminée vers le salon.

A découvrir également : Les données d’utilisateurs de plus de 19 000 applications Android potentiellement exposées

Comment se fait l’acheminement de la fibre optique jusqu’à l’intérieur ?

Une fois dans votre maison, la fibre doit être acheminée à l’endroit où vous souhaitez installer la prise terminale optique. Généralement, il s’agit du salon. Cependant, vous n’êtes pas obligé de l’installer là. Pour tirer la fibre jusqu’à la prise optimale optique, les techniciens suivent le chemin du réseau téléphonique. Mais il peut arriver qu’ils percent vos murs. C’est dans l’objectif de drainer le câble le long des plinthes ou des embrasures des portes.

Lorsque la fibre arrive à sa destination, les ingénieurs possèdent à l’installation de la prise terminale optique. Sur la prise, le box est connecté à travers un « OPTICAL NETWORK TERMINATION ». Il aura pour rôle d’assurer l’adaptation du signal optique en signal électrique.