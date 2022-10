L’année 2022 arrive déjà à son dernier trimestre. Les nouvelles collections de vêtements pour l’année à venir font déjà leur apparition. C’est aussi le cas pour les accessoires, dont la lunette de soleil. Il est temps de découvrir la nouvelle mode pour la lunette de soleil en 2023.

Les surdimensionnées des années 70 font leur grand retour

S’il existe un modèle de lunettes de soleil indémodable au fil du temps, les surdimensionnées en font partie. Ce genre de lunettes fait leur grand retour en 2023 pour rendre les looks aussi tendances qu’élégants.

Les grandes marques d’accessoires comme Dior et Miu Miu ont déjà sorti leur collection de lunettes de soleil comportant ce modèle. Les lunettes surdimensionnées des années 70 sont aussi disponibles chez EasyLunettes.

Les lunettes ovales

Ce modèle est le compromis parfait entre les lunettes extravagantes et les petites lunettes de soleil. Elles sont même en voie de devenir les lunettes de prédilection de tout le monde pour l’année à venir : confortable, tendance et facile à ranger.

Fendi, Miu Miu et Palm Angels font partie des premières enseignes à avoir adopté les lunettes de soleil ovale.

Les lunettes de soleil de style carré

Un modèle angulaire et très original, les lunettes de soleil carrées ne sont pas faites pour toutes les formes de visage. Les grandes maisons comme Michael Kors et Coach ont sorti des modèles avec des bords à 90 °.

Bien que difficiles à incorporer dans une tenue et dans toutes les formes de visage, ces lunettes de soleil vont faire une grande différence dans l’ensemble.

Les montures avec des cadres blancs

Le blanc, comme le noir se marie à la perfection avec n’importe quelle couleur. Ce genre de monture va illuminer votre teint et apporter plus de lumière avec votre teint hâlé. Portez-les avec une tenue très colorée pour être au top de la tendance.

Les verres dégradés sont toujours d’actualité

Ce sont les lunettes à absolument porter en automne. Elles protègent vos yeux du soleil sans pour autant les cacher dans des verres complètement opaques.

Choisissez des verres dans le ton rosé ou selon votre sous-ton pour donner un effet un peu vintage à l’ensemble de votre look.

Les lunettes à monture fantaisie

L’originalité a toujours été la base de tout look tendance. Et quoi de mieux que des lunettes originales comme celles à montures fantaisie pour cela ?

Parmi ces montures, il y a les couleurs très vives, les montures à paillettes et ceux avec des décorations personnalisées. Pour ne pas paraître extravagant dans l’ensemble de la tenue, choisissez des vêtements très simples, classiques, monochromes et faites de vos lunettes la vedette dans le look.

Les lunettes de soleil de style bug-eyed

C’est une monture qui combine à la fois les lunettes surdimensionnées et celles avec une monture carrée. C’est le type de lunettes parfait pour accompagner vos tenues lors des sorties en ville. Les modèles de chez Dior, Coperni, Annakiki et Ray-Ban sont les valeurs sûres pour ne faire aucune erreur.

Pour plus de glamour dans votre tenue, choisissez des lunettes noires : indémodables, classiques et élégantes en tout temps. La touche de tendance dans votre tenue va alors se trouver dans vos vêtements ou vos chaussures.

Le style des années 60 est aussi de retour en force

Les créateurs ravivent la nostalgie dans l’industrie de la mode en réveillant certains modèles de lunettes de soleil de cette grande décennie. C’est le cas des lunettes de soleil en forme d’œil de chat qui ont fait leur grand retour aux défilés de Christian Siriano, Aniye Records et Lanvin.