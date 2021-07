Accueil » Maison Quelle est la différence entre Fours chaleur tournante et air pulsé ? Maison Quelle est la différence entre Fours chaleur tournante et air pulsé ?

Le four est un appareil souvent utilisé dans la cuisine professionnelle. Pour une cuisson rapide et homogène de vos préparations, vous avez le choix entre plusieurs types de fours. Comme choix, il existe le four à chaleur tournante ou le four à air pulsé qui sont assez différents. Découvrez dans cet article la différence entre ces deux types de fours.

Qu’est-ce qu’un four à chaleur tournante ?

Un four à chaleur tournante est souvent utilisé dans la pâtisserie pour la cuisson des préparations un peu humide. Ce type de four est composé d’un petit ventilateur à l’arrière permettant de répartir de façon homogène la chaleur dans le four.

Le ventilateur du four permet une circulation de l’air chaud à l’intérieur de ce dernier. Ainsi, grâce à ce mécanisme, ce four permet de préparer de façon simultanée plusieurs repas. En effet, c’est un matériel qui va permettre d’effectuer des services rapides dans un établissement professionnel.

De plus, ces services seront de qualité. L’avantage que vous avez à utiliser ce four est de faire un gain de temps de préparation et de préchauffage. La turbine du four fait rapidement monter la chaleur. Aussi, vous avez une cuisson de qualité et uniforme de toutes les préparations que vous faites de façon simultanée.

Qu’est-ce qu’un four à air pulsé ?

Le four à air pulsé est constitué d’un ou de plusieurs ventilateurs placés dans la paroi du fond de la cavité. Cela permet de brasser l’air de façon homogène dans tout le four. Avec ce four vous faites une cuisson en créant de la chaleur. Cette chaleur est créée par une résistance circulaire et est réparti uniformément dans le four grâce à un ventilateur.

Le four à air pulsé est un matériel assez efficace pour faire une cuisson uniforme des plats à la maison ou dans la cuisine professionnelle. De plus, ce type de four peut utiliser l’électricité ou le gaz pour fonctionner. Le choix du mode de fonctionnement dépend de vos préparations et de vos besoins d’utilisation.

Aussi, il faut savoir que ce four à la capacité de cuire des gros morceaux d’aliments comme la viande et les volailles. Il présente une vitesse de cuisson relativement rapide que celle d’un four à vapeur. Il dispose aussi des fonctionnalités de catalyseur et de pyrolyse pour un nettoyage rapide du four.

Quels sont les points particuliers du four à chaleur tournante et du four à air pulsé

En effet, le four à chaleur tournante et le four à air pulsé présentent plusieurs divergences. D’abord faut-il savoir que le four à chaleur tournante permet une préparation des repas de façon simultanée.

Le four à air pulsé favorise la préparation simultanée que si les aliments à préparer sont de la même nature. De plus, le four à chaleur tournante est utilisé pour les préparations un peu humide. Tandis que le four à air pulsé est pour la préparation des repas consistants.

Le four à chaleur tournante et le four à air pulsé sont des fours qui ont presque les mêmes caractéristiques et les mêmes avantages. Sauf qu’ils présentent quelques petites différences.