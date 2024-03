Aménager son extérieur : faire le choix du carport

Le carport adossé est une extension à la fois esthétique et fonctionnelle. Pour aménager votre extérieur, découvrez les critères pour choisir votre carport dans le présent article.

Carport adossé ou en îlot

Faut-il choisir un carport autoportant ou en îlot ou un carport adossé ? La réponse à cette question dépend surtout de l’espace disponible dans votre extérieur. Et il faut dire aussi que le carpot en aluminium adossé à un mur est souvent moins coûteux compte tenu du fait qu’il ne dispose que de deux poteaux au lieu de quatre au moins pour un carport autoportant.

Dans tous les cas, un carport en aluminium, autoportant ou adossé à un mur, reste un excellent choix pour protéger sa ou ses voitures contre les intempéries et les UV. Le carport est une extension qui ne manque pas d’ajouter de la valeur à votre extérieur et d’ajouter un certain esthétisme moderne.

Les dimensions du carport adossé

Avant de parler design et accessoires ou encore matériaux à privilégier pour un carport, le plus essentiel est avant tout les dimensions du carport. Les dimensions ou la taille du carport sont à choisir selon la taille et/ou le nombre de voitures à garer dans votre sublime espace extérieur. Pour une citadine ou un SUV, pensez à un carport de 2.20 m de hauteur au moins.

Pour garer des véhicules type caravane, camping-car ou camionnette, prévoyez une hauteur plus importante, au moins 2.60. Pour ce qui est de la profondeur du carport, l’idéal est d’opter pour un modèle couvrant toute la longueur du véhicule. Néanmoins, selon vos besoins et votre budget, vous pouvez choisir un carport plus court.

Sur Voiles Ombrage, vous avez quatre différentes longueurs de carport selon que vous vouliez que celui-ci couvre tout ou une partie de votre voiture. La largeur du carport est à choisir selon la largeur de votre voiture et de l’espace dont vous avez besoin pour manœuvrer plus ou moins confortablement votre voiture. Cela va de soi, pour garder deux voitures, il vous faut un modèle large.

Le carport en aluminium : le meilleur du marché

Aménager son extérieur pour le sublimer passe inéluctablement par le bon choix des matériaux. Il en est de même pour le matériau du carport. Pour un extérieur à l’esthétique moderne, on opte sans hésiter pour le carport adossé en aluminium.

Le carport adossé en aluminium est robuste, résistant aux intempéries ainsi qu’aux insectes. Le carpot en aluminium Voiles et Ombrage de haute qualité est garanti jusqu’à 5 ans. L’aluminium n’est pas trop votre tasse de thé ? Vous pouvez aussi opter pour le charme rustique et l’esthétique chaleureuse d’un carport en bois.

Les options du carport pour sublimer votre extérieur

Le carport est souvent une galerie, une extension de conception assez simpliste et minimaliste. Néanmoins, pour sublimer votre extérieur, vous avez diverses options pour personnaliser votre carport.

Vous avez le libre choix quant à la couleur du carport, il en de même pour la forme et le matériau de sa toiture. Dans le cas des carports adossés en aluminium Voiles Ombrage, vous avez la possibilité d’ajouter en option un sublime éclairage LED.