Comment créer un personnage d’acheteur ?

Chaque ressource marketing entrante vous recommande de développer des personnas d’acheteurs pour votre public cible.

Une personne-client est une représentation des préférences et du comportement de votre client cible lorsqu’ils magasinent et interagissent avec votre entreprise en ligne.

Personas vous aide à la création de contenu, à la création de produits et à l’emballage de services.

Dans une étude de cas NetProspex, leurs personnas ont donné lieu à :

Augmentation de 900 % de la durée de la visite

Augmentation de 171 % des revenus générés par le marketing

Augmentation de 111% du taux d’ouverture des courriels

Augmentation de 100% du nombre de pages visitées

Parce que l’Internet est devenu plus accessible, le processus de renforcement des personas est devenu plus facile.

Un processus qui prendrait des mois à terminer ne prend que quelques jours ou quelques semaines.

Vous pouvez utiliser de nombreux modèles gratuits.

Mais je recommande Xtensio.

C’ est une application web qui vous permet de créer et d’exporter des personas clients.

Développer des personas avec Xtensio est facile.

Tout d’abord, créez un compte. Ensuite, confirmez votre adresse e-mail.

Dans votre tableau de bord, sélectionnez le ruban rose avec l’icône blanche.

Sélectionnez Utiliser le modèle .

Sélectionnez Utilisateur Persona dans les modèles.

Ici, vous allez éditer votre personnage.

L’ interface de conception est simple.

Pour modifier le nom, mettez en surbrillance le texte du titre et tapez votre propre nom.

Utilisez la barre d’outils supérieure pour modifier votre texte et votre contenu.

Remplacez la photo en téléchargeant l’URL d’une image ou en naviguant sur votre ordinateur pour rechercher une image que vous avez enregistrée.

Ajoutez d’autres fonctionnalités à votre personnage en cliquant sur l’icône de l’outil. Ensuite, cliquez sur Ajouter Module.

Lorsque vous avez terminé avec votre personnage, téléchargez-le ou partagez son lien.

En tant qu’utilisateur gratuit, vous ne pouvez télécharger que 8 modèles par mois. Exportez-les au format PDF ou PNG.

Tirez parti de votre expérience.

Vous savez concevoir un personnage en ligne. Maintenant, vous devez le remplir avec des informations.

Si vous avez déjà des clients ou des clients, collectez leurs données.

En savoir plus sur leurs points douloureux en référençant les appels téléphoniques, les e-mails de support et l’activité des utilisateurs.

Le PSD fiable a mis à jour leurs personas en interviewant leurs 10 meilleurs clients.

Ils voulaient en savoir plus sur leurs décisions d’achat afin d’attirer des entreprises similaires.

Ils ont demandé aux clients de s’inscrire à un appel de 30 minutes en échange d’un rabais de 10 % sur leur prochain projet.

À l’appel, ils ont posé des questions sur :

Âges, passe-temps et passions

Comment ils pourraient améliorer leur entreprise

Pourquoi ils sont passés de leur compétition

Opinions sur leurs dernières idées

Fiable écoutait patiemment les réponses de leurs clients.

Ils ont appris ce qu’ils ont fait et ne leur ont pas plu.

Cette expérience a permis de générer des idées pour des campagnes marketing susceptibles d’attirer davantage de clients partageant les mêmes idées et d’augmenter les revenus.

Faites des suppositions éclairées sur vos clients idéaux.

Si vous n’avez pas d’anciens clients ou clients, il sera difficile d’enregistrer les informations.

Mais ce n’est pas impossible.

Utilisez l’empathie et les conclusions logiques pour spéculer sur les motivations d’achat de vos clients idéaux.

Brian Tracy vous conseille de répondre à ces six questions :

Que fait votre produit pour vos clients ? Expliquez comment cela améliore leur vie à domicile ou au travail. Qui sont vos clients ? Déterminer quel type de personnes profiterait de votre produit. Quels sont les avantages de votre produit ? Expliquez comment il répond mieux à leurs besoins que la concurrence. Où se trouvent vos clients ? Identifiez leur emplacement et où ils achèteront votre produit. À quel stade de vie sont-ils susceptibles d’acheter votre produit ? Décrivez les expériences de vie ou de travail qui les persuadent d’acheter. Quelle est leur stratégie d’achat ? Expliquez leur processus d’achat de votre produit.

Accelerated Consulting Group a une infographie qui répète ces questions.

Lorsque vous avez les réponses, ajoutez-les à vos personnas acheteur.

Laissez-vous inspirer par les clients de rêve.

Quand Charlie Hoehn a obtenu son diplôme d’université, il a postulé à 100 emplois.

Mais personne ne l’engagerait.

Déçu mais ambitieux, il a emprunté la voie non conventionnelle pour obtenir un emploi.

Il a contacté les influenceurs de l’industrie et leur a offert un travail gratuit.

En peu de temps, il collabore avec de grands entrepreneurs comme Seth Godin, Tim Ferriss et Ramit Sethi.

Il recommande aux demandeurs d’emploi d’utiliser la méthode TAG pour obtenir des opportunités auprès de personnes influentes.

Cette stratégie aide également les entrepreneurs à développer des personnas de clients bien rémunérés.

Tout d’ abord, vous devez définir des cibles. Ce sont les marques populaires et les influenceurs avec qui vous voulez travailler.

Par exemple, vos cibles pourraient être des athlètes célèbres comme LeBron James et Stephen Curry.

Les deux hommes valent des millions de dollars.

L’ étape suivante consiste à effectuer un audit d’entreprise ou de contenu.

Effectuer des recherches approfondies sur leur travail, leur industrie et leurs projets en cours.

Mais ne t’arrête pas là.

Consulter des personnes partageant les mêmes idées.

Vous ne contacteriez pas Lebron si vous ne compreniez pas ses problèmes, n’est-ce pas ?

Au lieu de cela, vous travaillerait avec les athlètes de l’école et de la région pour en apprendre davantage sur leurs points de douleur.

Leurs informations vous aideront à créer des personnas de vos clients.

Et vous allez créer un portefeuille montrant comment vous leur avez apporté de la valeur.

Ensuite, vous commencez à lancer James et Curry.

Envoyez-leur un courriel pour savoir comment vous pouvez améliorer leur entreprise ou leur marque.

Charlie vous recommande d’offrir de la valeur libre. Mais je pense qu’un rabais important est suffisant.

Énumérez les façons dont vous pouvez leur faire plus d’argent ou atteindre leurs objectifs.

Utilisez votre portefeuille ou vos études de cas pour montrer que vous pouvez exécuter vos plans.

Apprenez de votre concurrence.

Tout ce que vous essayez d’accomplir a déjà été fait.

Votre compétition a déjà renforcé leurs personas en ligne.

Ils ont résolu les problèmes de vos clients cibles dans leur copie Web ou leur marketing de contenu.

Si vous développez des produits pour les freelances, vous devriez consulter le site Web.

Il s’agit d’un cours en ligne dédié à aider les pigistes à développer leur activité.

La copie de la page d’accueil explique les avantages du cours.

La section des témoignages montre comment la classe a transformé les entreprises de leurs élèves.

Ce sont des résultats que vos clients désirent.

Des blogueurs comme Millo écrivent sur des sujets concernant les freelances.

En lisant leur blog, vous comprendrez l’anxiété de leur public à l’égard de la croissance de leur clientèle.

Faites attention aux partages et aux commentaires des médias sociaux pour déterminer si un sujet est populaire.

Cela permet de déterminer si les clients demandent à en savoir plus sur le sujet.

Notez cela dans vos personnas acheteur.

Confirmez vos personas avec Facebook

Votre première tentative d’un client a été pleine de conjectures.

Vous avez théorisé les caractéristiques de votre cible client.

Vous prévoyez de tester vos hypothèses pour déterminer si elles sont correctes.

Mais cela prendra beaucoup de temps et de travail.

Au lieu de cela, utilisez Facebook pour confirmer vos personas.

Profitez de Facebook Audience Insights.

Facebook compte plus d’un milliard d’utilisateurs.

Ils ont collecté leurs données pour aider les entreprises à mieux personnaliser leurs campagnes marketing.

Parce que les marques ont des conversions plus élevées lorsqu’elles ciblent le public approprié.

Obtenez des données d’audience via Facebook Audience Insights.

Vous pouvez accéder à l’outil via le Gestionnaire de publicités.

Lorsque vous saisissez Audience Insights, il s’agit de votre tableau de bord.

Cliquez sur Créer un nouveau pour déclencher cette fenêtre contextuelle.

Je recommande de sélectionner « Tout le monde sur Facebook » parce que vous aurez une plus grande population à choisir.

La barre latérale droite contient toutes les façons dans lequel vous pouvez filtrer votre audience.

Sous Emplacement , sélectionnez la zone où vous souhaitez surveiller votre audience.

J’ ai choisi les États-Unis.

Sous Âge et sexe , sélectionnez la population de votre client. Je vous conseille de le laisser vide afin que Facebook le déterminera plus tard.

Sous Intérêts , soumettez les rubriques et les pages qui se rapportent à vos clients cibles.

Je voulais cibler les amateurs de yoga. Je suis entré dans le yoga, le pilates et le SELF Magazine.

Développez l’onglet Avancé pour trier davantage votre audience.

Remarquez comment votre tableau de bord change avec chaque nouveau filtre.

Sous Démographie , j’ai découvert que mon auditoire était des femmes âgées de 25 à 45 ans.

Sous Lifestyle , j’ai réalisé qu’elles étaient aussi des femmes axées sur la carrière.

Ils étaient scolarisés et mariés.

Bon nombre d’entre eux étaient dans le secteur des services.

Sous Likes de page , j’ai trouvé les pages de marque et les catégories qu’ils aimaient.

L’ onglet Emplacement identifie les villes les plus concentrées de votre audience cible.

Sous Activité , j’ai vu comment ils interagissaient avec Facebook et quels appareils ils utilisent.

Sous Ménages , j’ai reçu des informations sur leur revenu et la taille de leur famille.

Sous Purchase , j’ai appris leurs habitudes de dépenses.

Besoin de référencer votre audience personnalisée pour plus tard ?

Enregistrez-le en cliquant sur l’option Enregistrer dans le menu de votre compte.

Donnez-lui un nom.

Plus tard, cliquez sur Ouvrir pour l’utiliser à nouveau.

Participer à des groupes et forums en ligne.

Apprenez-en davantage sur vos clients cibles en rejoignant leurs communautés en ligne.

Vous obtiendrez des informations de tant de personnes à la fois.

Recherchez les groupes pertinents sur Reddit, Facebook et LinkedIn.

Être actif dans les subreddits.

Reddit est la page d’accueil autoproclamée d’Internet.

Contrairement à Internet, il est divisé en forums appelés subreddits.

Il y a des subreddits pour presque tous les sujets.

Recherchez des rubriques spécifiques en recherchant des mots-clés.

J’ ai cherché du marketing en ligne.

Voici mes résultats :

J’ ai choisi les médias sociaux . Voici le subreddit :

Lorsque vous faites défiler la page vers le bas, vous verrez une liste des subreddits.

Lorsque vous cliquez sur un sujet, faites attention à son activité utilisateur.

Comme certains subreddits ne sont plus actifs, il y aura une annonce les déclarant fermés.

Par exemple, ce forum Content Marketing est fermé.

Pour être informé de toute mise à jour subreddit, cliquez sur le bouton vert s’abonner sur sa page d’accueil :

Découvrez les groupes sur Facebook.

Trouver des groupes sur Facebook est facile.

Tout d’abord, recherchez des mots-clés particuliers.

Dans vos résultats, vous trouverez des groupes pertinents.

Cliquez sur Voir tout ou sur l’onglet Groupe pour obtenir d’autres résultats.

Pour trouver d’autres groupes, cliquez sur l’icône Groupe . Il est situé sous Explore sur la barre latérale.

Sous l’onglet Découvrir , vous trouver les groupes recommandés pour votre activité utilisateur.

La barre supérieure est pleine de catégories de groupes. Cliquez sur eux pour trouver des groupes associés.

J’ ai cliqué sur Business . Voici mes résultats.

Sur le côté sont des balises associées.

Cliquez sur eux pour trouver d’autres groupes.

Pour rejoindre un groupe, il suffit de cliquer sur le bouton Joindre.

Si le groupe est public, vous pouvez vous joindre instantanément. Si c’est privé, votre adhésion sera en attente.

Rejoignez les groupes de l’industrie sur LinkedIn.

Si vous essayez de vous engager avec des collègues de l’industrie ou des personnes ayant des titres d’emploi spécifiques, je vous recommande d’utiliser LinkedIn.

Comme Facebook, ils ont aussi des groupes.

D’ abord, connectez-vous à votre compte.

Sélectionnez ensuite Travailler dans la barre de navigation supérieure.

Vous verrez des options supplémentaires. Sélectionnez Groupes.

Vous serez dirigé à la page Groupe de LinkedIn. Ici, vous verrez l’activité des groupes que vous avez déjà rejoint.

Cliquez sur l’onglet Découvrir pour trouver les groupes recommandés.

Une autre méthode consiste à rechercher des groupes.

J’ ai cherché du marketing en ligne. Ses groupes sont apparus dans les requêtes.

Pour trouver d’autres groupes, cliquez sur l’onglet Groupes .

Lorsque vous cliquez sur un groupe, vous serez dirigé vers sa page.

Mais pour être membre, vous devez demander à vous joindre.

Rejoignez des chats en direct sur Twitter.

Un chat Twitter est une discussion en direct que tous les participants peuvent suivre via un hashtag.

Habituellement, vous trouverez des influenceurs de l’industrie qui participent à ces activités. Mais beaucoup de gens ordinaires y participent aussi.

Pour trouver des chats Twitter, des listes de référence sur TweetReports et TWUBS.

TweetReports a une liste de Twitter soumis des chats.

Voici le calendrier principal du chat :

Consultez la rubrique Discussions par jour de la semaine pour trouver les discussions qui ont lieu un jour donné.

Voici les chats de dimanche :

Essayez TWUBS pour trouver plus de listes de discussion.

Sous Discussions, cliquez sur Calendrier des discussions Twitter .

Vous trouverez une chronologie des discussions Twitter qui ont lieu aujourd’hui et plus tard dans la semaine.

Cliquez sur Afficher plus tard pour trouver les chats qui seront organisés à l’avenir.

Un moyen plus simple de trouver des chats est de rechercher des catégories.

Sous Répertoire, sélectionnez Voir toutes les catégories .

Vous pouvez filtrer les chats par événement, organisation ou sujet.

Trouvez des chats en recherchant des mots clés. La barre de recherche dans le répertoire sert à rechercher des chats.

Le les barres de recherche majeures et supérieures sont pour tweeter en direct.

Lisez les pages de profil et les couvertures d’images des chats pour trouver leurs horaires.

N’ oubliez pas les forums du site web.

Enfin, je vous recommande de rejoindre des forums en ligne.

Il y a beaucoup de répertoires de forum sur le web, mais la plupart d’entre eux sont obsolètes ou inactifs.

Donc, recherchez « mot-clé forum » sur Google pour trouver les dernières communautés en ligne.

J’ ai cherché « bodybuilding forums » et j’ai obtenu les résultats suivants :

Mon premier résultat, Bodybuilding.com, a un forum très actif.

L’ activité est aussi récente qu’il y a quelques heures.

Vous souhaitez rejoindre des forums qui sont actifs, qui ont beaucoup de membres et qui sont utilisés par vos clients ou clients cibles.

N’ utilisez pas de forums de musculation si vous essayez de faire appel aux petites entreprises propriétaires.

N’ ignorez pas les règles de la communauté.

Rejoindre des groupes en ligne est facile.

Mais se faire bannir d’eux est plus facile.

La plupart des communautés en ligne ont des règles que vous devez accepter.

Respectez-les ainsi que vos collègues.

Faites une bonne première impression en vous présentant.

Évitez d’être spammy en offrant de la valeur lorsque vous participez à ces forums.

Créez des threads qui vous aideront à compléter votre personnage en ligne.

Créer et promouvoir une enquête

Vous pouvez apprendre beaucoup en posant des questions ouvertes à vos clients cibles.

Chicks Inc., une agence de marketing, savait que son auditoire était composé d’entrepreneurs en herbe et de propriétaires de petites entreprises

Mais ils avaient encore du mal à remuer des idées de contenu.

Ils ont donc développé un questionnaire Google de trois pages appelé Audience Research Survey.

Cette enquête demandait des renseignements personnels tels que le sexe, l’âge, l’emploi, et niveau de revenu.

Il a également posé des questions sur les intérêts des participants et sur les pages préférées des médias sociaux.

Sur la dernière page, il a posé des questions sur leurs points de douleur, leurs objectifs et leurs préférences d’apprentissage.

Lorsqu’ un participant a terminé le sondage, il a été dirigé vers cette page de confirmation avec un lien vers un dossier Dropbox.

Dans le dossier se trouvaient des photos gratuites, un livre électronique et une présentation de diaporama.

Ils ont utilisé ce courriel pour promouvoir le sondage :

Les résultats ? Le succès !

Sur 1 789 abonnés, 100 personnes ont terminé le sondage. C’est un taux de conversion de 5,6 %.

Ce nombre peut vous sembler petit. Mais c’était plus grand que prévu.

Voici les réponses dans Google Sheets :

Ces réponses ont été un plan sur la façon de convertir ces prospects en clients payants.

Si vous n’avez pas plus de 1 000 abonnés au courrier électronique, vous devez lancer une campagne publicitaire Facebook à la place.

Comme comment Ahrefs a fait la promotion de leur sondage :

Ciblez un public qui s’intéresse à votre sujet et qui aime vos concurrents.

Incitez les gens à compléter le sondage en leur offrant un aimant de plomb.

Voici un exemple d’adespresso :

Communiquer directement avec vos clients cibles

L’ une des meilleures façons de terminer un personnage d’acheteur est de contacter vos acheteurs cibles.

Les étapes sont simples.

Recherche d’entreprises qui ont récemment embauché des entrepreneurs ayant des compétences similaires à celles que vous.

Par exemple, vous êtes un concepteur web à la recherche de clients d’avocats et de cabinets d’avocats. Vous avez découvert qu’une entreprise a redessiné son site Web.

Donc, vous leur envoyez ce modèle par e-mail :

Une semaine plus tard, le cabinet répond par cet e-mail :

Maintenant, vous savez exactement ce que veulent vos clients cibles.

Je attribue cette stratégie à Paul Jarvis.

Il vous conseille de demander ces questions :

« Pourquoi avez-vous engagé ce pigiste ?

» « Comment as-tu su pour le pigiste ?

» « Quels problèmes avez-vous éprouvés qui ont conduit à les embaucher ?

» « Quels résultats attendez-vous de les embaucher ? »

Vous devriez contacter une dizaine d’entreprises ou de personnes. Notez les phrases courantes et les problèmes qu’ils utilisent.

Créez une stratégie similaire pour les clients qui ont acheté des produits auprès de vos concurrents.

Mappez vos personas tout au long du parcours client

Gardez vos acheteurs personas parce que vous avez une étape de plus.

Vous devez créer une carte de parcours client pour chacun d’eux.

Il s’agit d’une illustration illustrant les étapes de votre client pour acheter vos produits ou services.

Ils regardent ceci :

Créez une carte en ligne gratuite avec Uxpressia.

Ils ont des modèles pour une variété de industries.

Concevez une carte à partir du PDV de votre client.

Votre carte de parcours repose sur la théorisation des motivations et des actions des clients lorsqu’ils interagissent avec votre site Web ou vos campagnes marketing.

Il devrait inclure les éléments suivants :

Votre personnage d’acheteur

Stages de comportement

Objectifs et défis du client

Points de contact et canaux

KPI

Un personnage client est le profil de votre client cible. Vous allez influencer spécifiquement leurs décisions d’achat.

Ensuite, vous allez décrire leurs étapes d’achat.

Vous essayez de comprendre leurs étapes de la sensibilisation à l’achat direct.

La carte de voyage la plus courante est le parcours de l’acheteur en ligne :

Selon Hubspot, il comporte trois étapes :

Sensibilisation

Prise en considération

Décision

Ils ont théorisé les sentiments et les désirs de chaque le client dure à chaque étape :

Ils développent également du contenu pour accompagner chaque phase.

Lorsqu’ un prospect est en phase de sensibilisation, HubSpot lui fournit des billets de blog et des livres électroniques.

À l’étape de l’examen, ils proposent des webinaires et des livres blancs.

Ils terminent la phase de décision avec des démonstrations en direct et des offres d’essai.

À chaque étape, les clients ont des objectifs qui doivent être satisfaits, comme télécharger un e-book.

Vous devez trouver et effacer tous les défis qu’ils pourraient rencontrer pour augmenter les conversions.

Par exemple, la conversion d’un visiteur d’un site Web en abonné au courrier électronique devrait être rapide et facile.

Une fois qu’ils ont accepté de vous inscrire à votre liste de messagerie, vous devez envoyer l’aimant principal dans leur boîte de réception.

Tout ce qui retarde ce processus irritera votre avance.

Ensuite, identifiez vos points de contact ou vos canaux. Ce sont les endroits où un client interagira avec votre entreprise.

Il pourrait s’agir d’une page d’accueil ou de médias sociaux poste.

HubSpot tente d’optimiser tous ses points de contact en ligne, comme cette page de destination.

Enfin, déterminez vos KPI.

Les indicateurs de performance clés, ou indicateurs de performance clés, sont les mesures que vous effectuez pour déterminer si un client a atteint un objectif ou s’est passé à l’étape suivante.

Il peut s’agir de numéros de vente, d’abonnés par courriel, de taux de rebond ou de taux de conversion.

Cette infographie affiche les KPI possibles pour le marketing de contenu :

Si vous n’êtes pas familier avec les cartes de parcours client, je vous recommande d’adopter le parcours de l’acheteur de HubSpot.

C’ est simple et facile à comprendre.

Ils ont un webinaire gratuit qui explique plus en détail la carte.

Conclusion

Les personnas en ligne sont essentielles à vos efforts marketing.

Ils décrivent qui sont vos clients cibles et comment vous pouvez les commercialiser.

