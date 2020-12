Accueil » Loisirs Road trip dans l’Ouest des États-Unis : ce que vous ne devez pas rater Loisirs Road trip dans l’Ouest des États-Unis : ce que vous ne devez pas rater

Se rendre dans l’ouest des États-Unis est une meilleure alternative pour profiter de la nature d’autant plus que cette partie du pays regorge un énorme patrimoine naturel. En plus de cela, l’ouest américain séduit de par son attraction et sa culture sans oublier ses activités. Elle accueille de millions de touristes qui viennent passer des moments agréables dans cette partie de la planète. Pour se rendre aux États-Unis, il est important de bien se préparer afin d’éviter des surprises désagréables.

Les démarches administratives

Voyager pour les USA est conditionné par la détention d’un passeport valide et l’obtention d’une autorisation ou visa ESTA. Cette démarche n’est valable que pour les citoyens français ou autres ressortissants de l’UE. Pour avoir cette autorisation, il faut suivre un certain nombre d’étapes. D’après le guide ESTA, le candidat doit remplir un formulaire sur la base de ses informations personnelles. C’est une disposition qui permet aux voyageurs de séjourner sur le territoire américain sur une période maximum de trois mois. Ce document a une validité de 2 ans et rend l’organisation de votre voyage pour les États-Unis beaucoup plus simple.

L’ouest des USA est particulièrement apprécié pour ses paysages mythiques qui valent un détour. Grâce à ses déserts de l’Arizona et ses prestigieuses villes, vous êtes certain de passer un séjour mémorable. Pour un road-trip réussi dans l’ouest américain, certains conseils sont à prendre en compte.

Choisir une bonne période

Plusieurs personnes se contentent de déterminer le nombre de temps à passer dans l’ouest américain sans tenir compte de la période. C’est une erreur grave d’autant plus que les conditions climatiques peuvent contribuer à la réussite ou à l’échec de votre voyage. Les touristes expérimentés conseillent de se rendre dans cette partie des USA en mai, juin, septembre ou novembre car il fait moins chaud. Beaucoup préfèrent également s’y rendre en début d’année, notamment en janvier lors des basses températures.

Définir l’itinéraire

Le choix de son parcours est une étape indispensable d’autant plus qu’il y a tellement de choses à faire et à visiter dans l’ouest des USA. Si vous ne choisissez pas un itinéraire à l’avance, une semaine serait insuffisante pour parcourir les lieux incontournables de cette zone. Quoi qu’il en soit, vous devez définir un itinéraire en fonction de vos envies car le plus important c’est de passer des moments agréables.

Opter pour une formule de transport adapté à vos besoins

Le moyen de déplacement le plus utilisé et le plus pratique est la voiture. Pour un road-trip sans stress, la location d’une voiture est l’idéal car vous pourrez facilement vous rendre partout où vous souhaitez. Ceci étant, vous avez la possibilité d’opter pour un véhicule avec chauffeur ou louer une voiture qui sera conduite par vous-même. Mais la première option est la meilleure car si vous devez conduire alors que vous ne connaissez pas les villes, cela deviendra beaucoup plus compliqué.

Ce que vous devez voir absolument dans l’ouest américain

Une fois dans l’ouest des États-Unis, la visite de certains lieux est indispensable. Les USA sont très prisés par les touristes or l’ouest du pays apparaît comme l’une des destinations les plus visitées. Si vous envisagez de vous y rendre, il vaut mieux vous informer sur ses lieux d’intérêt.

San Francisco

Personne ne résiste au charme de cette ville qui est une référence dans l’ouest des États-Unis. En plus de ses belles maisons, vous pouvez vous balader en vélo sur le Fisherman’s Wharf, l’un des endroits les plus célèbres de la ville. Vous pouvez également faire un tour sur le Cable Car, un tramway à câble dont l’existence remonte à plus de 150 ans. L’Alcatraz est également très visité à San Francisco, il s’agit d’une prison construite sur une île ou encore le fameux Golden Gate Bridge qui est l’un des ponts les plus populaires au monde. Il apparaît comme le symbole même de cette ville car il relie San Francisco dans sa partie nord.

Bryce Canyon

Ce parc n’est plus à présenter car il s’agit du plus prestigieux des États-Unis. Il se trouve à 2700 mètres d’altitude proposant près de 90km de sentiers pour faire la randonnée. Ce site offre une vue magnifique au coucher du soleil grâce à ses multiples rochers en forme d’aiguilles.

Grand Canyon

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il apparaît comme un endroit incontournable si vous êtes de passage à l’ouest des USA. Il s’étend sur plus de 450 km avec ses deux rives, South Rim et North Rim.

Death Valley

Sa traduction en français est « la Vallée de la mort » et représente le lieu le plus chaud du pays. Les températures dans cette zone peuvent parfois atteindre 50°c. Avant de s’y rendre, il est important de disposer d’assez d’eau dans votre véhicule pour vous désaltérer. Ses sites les plus populaires sont entre autres : Bad water, Artist’s Drive, Mesquite Flat Sand Dunes, Zabriskie Point etc.