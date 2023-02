Comment choisir un concasseur de pierres pour votre entreprise ?

Acheter une installation de concassage aujourd’hui est facile, est utilisée dans diverses entreprises. La pierre concassée est utilisée dans la construction de bâtiments et de routes. La demande augmente chaque jour, car les chantiers de construction s’étendent et il n’est pas toujours facile de trouver de la bonne crasse. Pour obtenir d’excellents résultats de broyage, il convient de connaître le fonctionnement des machines spéciales.

Tous les concasseurs sont classés en fonction de la taille de la pierre finale, c’est-à-dire de la finesse de concassage d’un bloc de pierre brute particulier. La destination du produit détermine la taille finale du matériau. Si votre entreprise offre un large éventail de grains, vous devriez utiliser plusieurs machines que vous trouverez sur le site https://machineryline.fr/-/concasseurs–c89.

A lire également : Quels sont les services proposés par le cabinet conseil service collectivités ?

Recommandations pour la sélection de machines spécialisées

Pour qu’une installation de concassage d’occasion ou neuve, peu importe celle que vous allez acheter, soit efficace, vous devez d’abord prêter attention à sa capacité. C’est-à-dire combien de tonnes de produits en petits morceaux peuvent être produites par heure.

Quel que soit le modèle de la machine, elles se distinguent toutes par leur processus de broyage des pierres:

A lire également : Quelles démarches pour créer une SARL ?

rouleau ;

mâchoire ;

cône ;

rotatif ;

marteau ;

centrifuge.

Chaque machine a donc sa propre façon de transformer la roche dure. Cela détermine également la taille de la particule qui en résulte. Disons que la « mâchoire » est le modèle de base et qu’elle est conçue principalement pour fabriquer de grosses pierres prêtes à être broyées en plus petites particules dans d’autres machines.

Les unités à marteaux, en revanche, sont efficaces pour les roches fragiles telles que la craie ou le calcaire. Ils sont assez compacts, mais nécessitent souvent le remplacement des marteaux. Cependant, ils ont un haut degré de broyage et sont de conception simple.

Il convient de noter que, quelle que soit la machine que vous achetez, installation de concassage France ou de tout autre pays, un aspect important est de respecter les règles de fonctionnement de l’appareil technique. Après tout, la durée et l’efficacité de l’appareil dépendent d’un entretien consciencieux.

Où peut-on l’acheter ?

L’achat d’équipements spécialisés est une affaire sérieuse qui nécessite une approche compétente. Les spécialistes recommandent d’acheter uniquement auprès de revendeurs agréés qui peuvent garantir la qualité du produit et assurer le service après-vente de la machine. L’achat d’appareils d’occasion comporte le risque de rencontrer un vendeur peu scrupuleux et, par conséquent, vous dépenserez plus d’argent que vous n’auriez dû en dépenser pour un appareil neuf.

En achetant de la main à la main, vous ne pouvez pas être au courant de toutes les pannes et réparations de la machine. En outre, lorsqu’il s’agit d’acheter une telle machine pour la production, en utilisant une machine d’occasion, vous ne pouvez pas être totalement sûr de la qualité du produit. Toutefois, si le vendeur vous est familier et que vous avez la plus grande confiance en son honnêteté, il est possible d’acheter des machines d’occasion. Si c’est le cas, il est bon de le faire inspecter par un technicien expérimenté avant de commencer les travaux et de vérifier qu’il ne présente pas de défauts ou de dysfonctionnements.