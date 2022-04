Comment avoir les conseils d’un avocat gratuit à Lyon ?

Il est des moments dans la vie où, pour de multiples raisons, un individu peut avoir besoin des conseils d’un avocat. Cependant, consulter un avocat coûte cher et certaines personnes n’ont pas les moyens de le payer ou par ailleurs ne le souhaitent pas. Dans ces cas-là, il revient à ces personnes de recourir à des conseils gratuits. Est-il possible de bénéficier de conseils gratuits ? Si oui, où faut-il se renseigner lorsqu’on habite la ville de Lyon et ses environs ? On vous indique quelques pistes à explorer.

Quelles sont les missions d’un avocat ?

Les missions d’un avocat sont doubles :

A lire également : Où acheter du e liquide red astaire ?

D’une part, sa première mission consiste à assurer la représentation devant la loi de son client. L’avocat représente son client dans le domaine du droit privé ou du droit public et s’évertue à convaincre le tribunal et le juge du bien-fondé de sa démarche, dans le but que le dossier de son client rencontre une opinion favorable.

Et d’autre part, la seconde mission de l’avocat consiste à délivrer un conseil juridique à son client. En sa qualité de conseil juridique, l’avocat donne des informations et des conseils à son client d’après sa connaissance du dossier et lui indique les recours possibles dans le cadre strict des lois en vigueur.

La plupart du temps, un avocat est spécialisé dans un domaine en particulier. Pour bénéficier d’un conseil avisé, il est donc utile de se renseigner sur son domaine de compétences.

Comment solliciter les conseils d’un avocat gratuit à Lyon ?

Quand on se demande comment avoir des conseils gratuits de la part d’un avocat, que ce soit à Lyon, Paris, Marseille ou ailleurs, certaines possibilités existent. En effet, un particulier peut bénéficier d’un conseil juridique gratuit en prenant contact avec les permanences juridiques qui se trouvent dans les tribunaux, au palais de justice ou encore dans les maisons de justice. Il est également possible d’obtenir un conseil avocat gratuit en se rendant dans les mairies ou encore au tribunal d’instance ou de grande instance. Différents organismes en lien avec les conseils juridiques dispensent par ailleurs des conseils gratuitement. Quel que soit le lieu, vous pourrez bénéficier sur place d’un service juridique gratuit assuré par un avocat conseil gratuit qui étudiera votre dossier et vous dispensera ses conseils. Pour un avocat droit du travail gratuit, il sera conseillé de se tourner vers un syndicat qui pourra faire appel à son avocat pour vous apporter des conseils juridiques gratuits.

A lire également : Assurance habitation : combien de serrures ?

Sachez que l’avocat qui vous dispense des conseils juridiques gratuits ne sera pas en mesure de vous représenter et que pour cela vous devrez vous tourner vers un autre avocat afin qu’il puisse défendre vos intérêts. Si vous souhaitez bénéficier d’un avocat gratuit, cela est possible à condition d’avoir recours à l’aide juridictionnelle. L’aide juridictionnelle permet à tout citoyen ne disposant pas de ressources suffisantes de se faire aider par l’État pour payer des frais de justice. En fonction de certains critères et suivant l’acceptation de votre dossier, les frais peuvent être financés partiellement ou en totalité.