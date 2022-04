3 produits naturels pour lutter contre les insomnies

Alors que de plus en plus de gens ont du mal à obtenir les sept heures d’arrêt recommandées, nous sommes tous à la recherche de remèdes naturels pour s’endormir. En effet, peu de personnes souhaitent utiliser des somnifères et privilégies des produits sains et sans aucuns effets secondaires ou contenus chimiques.

Si vous aussi, vous êtes à la recherche de produits naturels qui vous aideront à accéder au sommeil et mettre fin à votre insomnie, sachez que certains remèdes à base de plantes peuvent réellement aider à induire la somnolence, en agissant sur votre cerveau et votre cycle de sommeil.

Voyons dans cette liste non exhaustive quelques produits naturels qui vous aideront à lutter contre l’insomnie.

La mélatonine

De plus en plus connue, la mélatonine est une hormone naturelle qui est produite par la glande pinéale dans le cerveau humain, puis libérée dans la circulation sanguine. L’obscurité (être dans le noir) incite la glande pinéale à commencer à produire de la mélatonine tandis que la lumière (être en pleine journée) provoque l’arrêt de cette production. En conséquence, la mélatonine aide à réguler le rythme circadien et à synchroniser notre cycle veille-sommeil avec la nuit et le jour. Ce faisant, il facilite la transition vers le sommeil et favorise un repos constant et de qualité.

La mélatonine créée dans le corps est connue sous le nom de mélatonine endogène, mais l’hormone peut également être produite à l’extérieur. La mélatonine exogène est fabriquée synthétiquement en laboratoire et, en tant que complément alimentaire, est le plus souvent vendue sous forme de pilule ou de gélule.

Le CBD ou cannabidiol

Le CBD est l’un des cannabinoïdes les plus actifs présent dans la plante de chanvre. Contrairement au tétrahydrocannabinol (THC), le cannabidiol (CBD) n’est pas psychoactif, c’est à dire qu’il ne vous rend pas stone. Au contraire, le CBD peut parfois être stimulant selon ses propriétés.

Des recherches scientifiques prouvent que le CBD peut également vous aider à passer une bonne nuit de sommeil. D’ailleurs, anviron 10% des personnes qui utilisent le CBD affirment l’utiliser principalement pour accéder à un meilleur sommeil.

Selon la technique de consommation du CBD utilisée, l’effet du produit sera plus ou moins rapide. C’est en inhalant le CBD à l’aide d’une pipe, d’un bang ou d’une cigarette électronique que l’on obtient les résultats les plus rapidement. En effet, l’inhalation par les poumons permet aux molécules d’accéder à la circulation sanguine plus rapidement que si vous le consommiez à travers de la nourriture par la bouche. L’inconvénient de cette technique réside dans les effets néfastes que produit l’inhalation des plantes qui peut encombrer les poumons comme pour la cigarette.

Les fleurs de CBD sont sur le devant de la scène lorsqu’il s’agit d’inhaler du CBD. Chaque variété de fleur de CBD possède des propriétés bien précises. Parfois, les fleurs de CBD peuvent rendre plus créatif, plus stimulé ou en confiance de soi au consommateur. Certaines fleurs de CBD sont aussi réputées pour aider à dormir. La boutique en ligne Mega Market CBD propose la variété de fleur Kush qui est idéale pour cet usage.

Quelques minutes après avoir inhalé le CBD dont les propriétés sont apaisantes, vous vous sentirez plus légers et serez dans une légère somnolence. Si vous vous mettez en condition pour dormir, le tour sera joué !

Les huiles essentiels

Les huiles essentielles pourraient vraiment vous aider à vous endormir. Un magazine scientifique a examiné 15 études dans lesquelles les huiles essentielles ont été testées comme soutien au sommeil chez les participants et a conclu: La majorité des résultats de l’étude suggéraient un effet positif des huiles essentielles sur le sommeil. En fait, on y démontre que les huiles ont un effet hypnotique sur les participants et donc qu’elles aident à réduire les troubles du sommeil légers à moyens.

Une autre étude, publiée en 2017, a montré que l’utilisation d’huiles essentielles par les participants « favorisait la sécrétion de sérotonine et d’endorphines, entraînant l’activation du système nerveux parasympathique. Les auteurs ont expliqué que les endorphines ont des effets sédatifs, tandis que la sérotonine se lie aux enzymes pendant la nuit pour produire de la mélatonine.

Les huiles essentielles les plus à même de vous faire accéder au sommeil sont l’huile essentielle de lavande, l’huile essentielle de sauge sclarée, l’huile essentielle de valériane et l’huile essentielle de camomille.