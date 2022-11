Vous souhaitez être à votre avantage partout où vous allez ? Vous vous devez de bien assortir vos vêtements, mais aussi de réfléchir au sac qui irait le mieux avec ces derniers. Les sacs sont des accessoires qui peuvent faire ou défaire votre style. Il est donc important de pouvoir les combiner avec vos tenues. Retrouvez des conseils ci-dessous des conseils expliquant comment s’y prendre.

Tenez compte de l’occasion pour associer la tenue et le sac à main

Tout d’abord, vous devez déterminer le type d’événement auquel vous allez assister. Que vous alliez au travail, à un entretien d’embauche, à un mariage, à un rendez-vous galant ou à une fête, vous pouvez opter pour un sac à main en cuir.

A lire également : Comment faire du shopping efficacement ?

Pensez également à l’aspect pratique. Choisissez un sac à main dans lequel vous pourrez associer et ranger le nécessaire pour le travail (un téléphone, un bloc-notes, des affaires personnelles, etc.), mais gardez à l’esprit qu’il ne doit pas être trop grand.

Quel type de sac à main choisir pour sa tenue ?

Les meilleurs styles pour cette occasion sont : un sac fourre-tout, un sac de médecins ou un sac messager. Par ailleurs, vous pouvez découvrir ici les tendances de sacs à main pour l’hiver 2022. Vous verrez une panoplie de sacs à main à travers lesquels vous pouvez jouer avec la couleur et la forme. Toutefois, suivez les règles pour que tout soit soigné et formel.

A lire aussi : Quelle couleur de parka convient le mieux à un garçon ?

Lorsque vous sortez le soir, vous pouvez envisager un petit sac à main. Ceux qui sont parfaits pour cette circonstance sont les pochettes. Par contre, pour un événement formel, la meilleure option est un sac à main qui n’est pas à bandoulière. Vous pouvez opter pour le sac à bandoulière seulement lorsque vous allez à un événement décontracté.

Tenez compte du tissu et de la couleur de votre tenue

Vous ne devez surtout pas exagérer des combinaisons. Après tout, vous voulez accentuer votre look avec un sac, pas le gâcher.

Votre tenue ne doit pas avoir la même matière que votre sac à main. Évitez que la tenue et le sac n’entrent en collision et ne vous donnent une mauvaise image. À titre illustratif, préférez un sac fait en vrai ou faux cuir lorsque vous portez une tenue soyeuse et non un sac en tissu de soie comme votre tenue.

Notez que votre sac peut être combiné non seulement à vos chaussures, mais aussi à la couleur de vos vêtements et accessoires. À titre d’exemple, vous pouvez associer des colliers ou des bracelets rouges avec votre sac. Par contre, si vous disposez d’une prédominance de jaune dans votre chemisier, préférez un sac à main de couleur jaune.

Par ailleurs, pour une parfaite combinaison, les couleurs que vous pouvez associer sont : le vert et le jaune, l’orange et le bleu. De même, vous pouvez également associer le bleu et le rouge, le gris et le rose, le bleu pâle et le rose, le violet et l’or, etc.

Tenez compte de la forme de votre silhouette pour associer

Enfin, pour associer les tenues et les sacs, votre morphologie y joue un grand rôle aussi. En effet, à travers le sac, vous pouvez mettre en valeur ou masquer les parties du corps que vous désirez. Voyons quels types de sacs conviennent aux différentes morphologies.

Si vous êtes grande et mince, opter pour un sac à main rond et massif afin de créer un équilibre. De longs sacs peuvent ne pas flatter votre morphologie ;

Dans le cas où vous avez une forte poitrine, sélectionner un sac à bandoulière. Grâce à lui, votre décolleté sera moins visible ;

Si vous avez un petit corps, éloignez-vous des grands sacs avec de longues franges ou des bretelles. Ces types de sacs peuvent vous faire paraître encore plus petit.

En somme, pour bien associer votre tenue et votre sac à main, tenez compte des occasions, des matières utilisées ainsi que de la forme de votre silhouette.